Det er nok rå bilkjøring i “Born2Drive” til at dette er et underholdende kinovalg for alle som digger motorsport.

Historien om det unge talentet Oliver Solberg, sønn av verdensmester Petter Solberg, viser oss en utrolig dedikert idrettsutøver som omtrent ble født med gasspedalen på foten, og som har et brennende begjær etter fart og førsteplasser. Og filmskaper Daniel Fahre (“Marcus & Martinus – Sammen om drømmen”) har et godt grep om både rallycrossdrømmen og den magekriblende kjøringen i denne filmen – billøpsscenene er både innovative og gnistrende kule å se på.

Men som dokumentarfilm på det store lerretet, har “Born2Drive” noen svakheter. Den er tam og veldig tradisjonell i formspråket når den skal inn på miljøskildringene rundt familien Solberg. Her kommer ikke Fahre ut av TV-dokumentarens enkle, repeterende og forutsigbare fortellergrep. Og metoden filmskaperen bruker, med det som ser ut til å være en del kamuflert regi i situasjonene og et merkbart fravær av alt som ikke bygger opp under Oliver Solbergs sportshistorie, gir “Born2Drive” en litt kunstig smak. En smak som ikke dempes av litt direkte bensinstasjonsreklame på tampen av filmen.

Disse svakhetene skyldes ikke hovedpersonen, eller hans imponerende historie. Det er både modig og raust av en ung idrettsutøver å slippe publikum så nært innpå, og Oliver Solberg er en sjarmerende fyr å følge. Her er det filmskaperens valg som gir rusk i maskineriet.

Arven etter far Petter Solberg står sentralt i Born2Drive. (Foto: Norsk Filmdistribusjon)

Lever for motorsporten

Farsarven står sentralt i “Born2Drive” hvor det ikke levnes noen tvil om hvor dominerende motorsport har vært i Oliver Solbergs liv. Med en far og en mor som begge er rallysjåfører, har gutten vokst opp rundt hestekrefter hele sitt liv. Og gjennom trivelige hjemmevideoklipp får vi se at han har elsket det.

Trangen til å bli bedre enn sin far kommer fram i alt fra barnemunnens breiale drømmer til en tenåringssønns utålmodige masing om et kappløp mot opphavet. Og det er fascinerende å se hvordan familien Solberg sammen klarer å høste denne kombinasjonen av konkurranseinstinkt og lidenskap til en fokusert idrettskarriere.

Oliver Solbergs dedikerte arbeid gir han en rekordtidlig inngang til rallycrossbanen som 15-åring, og han velger i samme alder bort både venner og hjemmets trygghet da han reiser til Frankrike for å gå motorsportskole i Le Mans. Her skulle jeg gjerne sett at regissør Daniel Fahre løftet blikket litt, og kanskje lot oss se og høre mer av hva slags liv Oliver velger bort når han satser så kraftig på idretten. Men dette er en film som har spisset og glattpolert sitt idrettskarrierefokus.

“Born2Drive” fortelles med et veldig tydelig filmspråk hvor oversiktsbilder av hjemgården gir publikum klar beskjed om at vi er hjemme og oversiktsbilder av rallycrossbanen forteller oss at nå er det billøp på gang. Lun livsvisdom fra far akkompagneres av klangfulle gitarer, røff bilkjøring tonesettes av generisk rockemusikk og trening klippes sammen etter enkleste Rocky-montasjeoppskrift. Det er mulig hensynet til et bredt publikum i alle aldre har styrt noen av disse valgene, men her er filmen langt fra original i hverken klipp, motiver eller musikk.

Filmens åpningssekvens er pen, og litt harry, med ild og svidd gummi som hovedingredienser. (Foto: Norsk Filmdistribusjon)

En smak av kommers

Selv om vi har unik tett tilgang til far og sønn Solberg, og det er flere lune og hjertelige scener de to imellom, så ligger det et lag av regissert distanse i denne dokumentaren. Kameraet og filmskaperens rolle som en usynlig flue på veggen brytes aldri. Men til tross for at scenene skal oppleves som naturlige og observerte, så er det flere ganger at det vi ser virker å være scener tilpasset og igangsatt etter filmskaperens ønsker.

Det er spesielt merkelig å se hvordan kameraets tilstedeværelse i Olivers skolehverdag i Frankrike ikke gis til kjenne på noe vis. Her ligger kameraet tett på i både klasserom og i gymtimen, noe som må ha satt sitt preg på omgivelsene. Her blir jeg sittende og lure på hvordan det var for både Oliver og de ferske klassekameratene hans at en fotograf følger han rundt på skolen. Det at denne tydelige tilstedeværelsen ikke får noe plass i filmen, er med på å gjøre det vanskelige å komme ordentlig innpå vår hovedperson og hans skolehverdag. Og dette valget med å insistere på en observerende form som aldri tilkjennegir filmskaperens posisjon og rolle i situasjonene vi får se, styrker en opplevelse av at “Born2Drive” følger et nøye utvalgt narrativ fra regissør Daniel Fahre og hans kolleger.

Filmen ender på en tone som jeg mener skurrer for en dokumentarfilm, med en sekvens som er sponset av en konkurranse fra bensinstasjonskjeden Circle K. Ren reklame er et sjeldent syn i dokumentarfilm på kino, et grep som går utenpå produktplasseringens sponsing, og som virkelig gjør skillet mellom kunst og kommers utfordrende.

På generelt grunnlag er dette grep som svekker dokumentarfilmens troverdighet som journalistisk produkt. Circle K er også Oliver Solbergs sponsor, og derfor blir filmens reklameavslutning med på å forsterke inntrykket av at dette er en film som kommer fra en avsender som tar aktivt del i å bygge opp under merkevaren Oliver Solberg.