Med skjelvende stemme, takket Rami Malek for sin første Oscar-statuett. Skuespilleren har fått stor oppmerksomhet for sin tolkning av Freddie Mercury i den biografisk musikkfilmen «Bohemian Rhapsody».

Les også: Her er alle Oscar-vinnerne

I tillegg til å takke familien og alle som har jobbet med filmen, var det særlig viktig for Malek å takke de personene filmen handler om.

– Takk Queen. Takk for at jeg får være en liten del av deres fenomenale og ekstraordinære ettermæle, sa Malek fra scenen.

Rami Malek som Queen-vokalist Freddie Mercury. (Foto: Twentieth Century Fox Norway)

Malek medga at han kanskje ikke hadde vært det opplagte valget da rollen som Freddie Mercury skulle bekles, men han konkluderte med at det tross alt hadde funka – til latter og applaus fra salen.

«Bohemian Rhapsody» fikk også Oscar i kategoriene beste filmklipp, beste lydredigering og beste lydmiks.

FILMANMELDELSE: Bohemian Rhapsody

Følelsesladet takketale

I konkurranse med blant andre Lady Gaga og Glenn Close, var det Olivia Colman som ble ropt opp som vinner i kategorien beste kvinnelige hovedrolle for sin innsats i «The Favourite».

FILMANMELDELSE: The Favourite

Dette er Colmans første Oscar, og den britiske skuespilleren var tydelig rørt da hun holdt det som ble en følelsesladet og morsom tale hvor hun takket familie og kollegaer.

– Dette er faktisk ganske stressende, sa Colman da hun skulle takke for prisen – til latter fra salen. Colman poengterte at hele situasjonen var hilarious før hun utbrøt;

– Jeg vant en Oscar!