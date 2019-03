Den danske filmen “Happy Ending” tar for seg en universell problemstilling, nemlig et ektepars ulike forventninger til livet som pensjonister. Regissør Hella Joof (“En kort en lang”, “Bedre skilt end aldrig”, “All Inclusive”) skildrer en problematikk som vil treffe et eldre publikum, men samtidig utspilles dramatikken på en humoristisk måte som ufarliggjør konfliktene, og gjør figurene enklere og mer naive enn de strengt tatt behøvde å være. Dette er en forutsigbar romantisk komedie for godt voksne, med sjangerens iboende letthet intakt, og en utvikling i handlingen som man ikke tror helt og fullt på. Derfor når ikke “Happy Ending” helt inn til hjerterota, men den har mange fine innslag av dansk sjarm som gjør filmen severdig. Det blir litt beklemt når Helle (Birthe Neumann) og Peter (Kurt Ravn) samles til middag med venner etter bruddet i “Happy Ending”. (Foto: Rolf Konow) Krise i ekteskapet Helle (Birthe Neumann) gleder seg til at mannen Peter (Kurt Ravn) blir pensjonist etter en nesten 50 år lang karriere med lange arbeidsdager. Det gjør imidlertid ikke Peter, som allerede har planer om en ny satsning i arbeidslivet som 71-åring. Det oppstår derfor en konflikt som utløser en krise i ekteskapet. Peter flytter ut av huset og begir seg ut på nettdating, mens Helle søker trøst og vennskap i deres felles bankrådgiver Trine (Charlotte Sieling). Kontaktnettet rundt dem forsøker å få Helle og Peter til å komme til sans og samling, men er det håp for dem? Anmeldelse: Natalie Portman gjør en av sine sterkeste roller i “Vox Lux”



Filmens slagord på plakaten er talende: “70 er de nye 70”. Enkelte av hovedpersonene forstår ikke helt hvor årene har blitt av, og ser ikke ut til å innse hvor gamle de egentlig er. Peter sier de kan gire ned når de blir gamle, og Helle er nødt til å si “vi ER gamle”. Historiens innledning beskriver kort og greit forskjellen i ekteparets innstilling, der Helle vil ut og reise etter et helt liv som hjemmeværende hustru, mens Peter vil satse videre på ny jobb og karriere. Det virker kanskje ikke helt troverdig at han satser alle sparepengene i en investering uten å konferere med kona, men det skaper i hvert fall en klar konfliktsituasjon som filmen kan bygge videre på. Helle (Birthe Neumann, til høyre) og Trine (Charlotte Sieling) danser tett med Jess (Kurt Dreyer) i “Happy Ending”. (Foto: Rolf Konow) Ikke særlig troverdig “Happy Ending” scorer på en høy grad av ærlighet om hva det vil si å bli gammel, sannsynligvis med mer naken pensjonistkropp enn i noen annen film du har sett. Det virker kanskje ikke helt nødvendig for å formidle hovedpersonenes konflikter og utfordringer, men gir likevel filmen en forfriskende frekkhet. Bare så synd at manuset sklir ut i en utvikling som rett og slett ikke virker særlig troverdig og sannsynlig, slik persongalleriet blir etablert tidligere i filmen, spesielt når det gjelder Helles historie. Anmeldelse: “Us” er en sprek, innovativ og velregissert horrorfilm Helle (Birthe Neumann, til høyre) har en viktig støttespiller i venninnen Linda (Marianne Høgsbro) i “Happy Ending”. (Foto: Rolf Konow) Filmen er pent regissert av Hella Joof, som sammen med manusforfatter Mette Heeno har utforsket plutselige ekteskapsbrudd i både serien “Bedre skilt end aldrig” og suksessfilmen “All Inclusive”. De skal ha ros for å skildre livslysten blant mennesker i solnedgangen i sitt nyeste samarbeid. “Happy Ending” lodder kanskje ikke særlig dypt, den er en slags mellomting mellom en lystig sexkomedie og et lett alderdomsdrama, men man blir moret og underholdt, og samtidig påminnet om at følelseslivet slett ikke ender, eller nødvendigvis blir mindre komplisert, ved en viss alder.

Om FILMEN Happy Ending

Slippdato: 29.03.2019

Regi: Hella Joof

Utgiver: Fidalgo

Originaltittel: Happy Ending

Aldersgrense: 18

Sjanger: Drama, Erotikk, Romantikk



