Dommen over årets påskekrim

Tradisjonen tro har vi i Filmpolitiet ofret noen langrennsturer opp mot påska for å se gjennom hva slags krimtilbud som kommer på TV og strømmetjenester denne høytiden.

Utvalget er ganske bredt i år. Både britisk, amerikansk, norsk og italiensk krim står på årets påskemeny. Og vi har alt fra gamle mord og kjente mesterdetektiver, til FBI på norgesbesøk og en mystisk blødende Maria-statue å velge mellom.

ANMELDELSE: True Detective S03 – Mahershala Ali er aldeles glimrende

NRK er den som leverer både flest serier og mest tradisjonelt denne påska. Av fire krimserier er tre britiske, og to starter med at en maskinfører finner et lik. Det er jo ikke direkte originalt. Men for påskepuristene, de som sverger til åtte dager hyttekos og appelsin i sekken, og som kanskje synes at butikkpåskeeggene begynner å bli vel store – for dem er dette perfekt tradisjonskost i TV-ruta.

TV 2 er mer spenstige og viser blant annet Hercule Poirot i ny skikkelse og med ny bakgrunnshistorie. John Malkovich gestalter den aldrende mesterhjernen i en smått kontroversiell nyinnspilling av Agatha Christies klassiker “The ABC Murders”.

Så er det strømmetjenestene da. Der er det ferske påfyll av favoritter som Idris Elbas DCI Luther (Netflix) og Los Angeles-hardhausen Harry Bosch (Amazon Prime og HBO Nordic). I tillegg har endelig Jørn Lier Horsts krimhelt William Wisting kommet til TV-skjermen, noe som gjør at vi får se Sven Nordin i en real seriemorderjakt i snøen.

Tilfanget er altså stort. Så stort at en nesten trenger en ekstra påskeferie for å se alt. Derfor har vi allerede gjort den jobben for deg, og her følger vår vurdering av årets serier. Et enkelt påskevarsel slik at du kan velge akkurat den eller de seriene som passer for deg. God TV-påske!

Hvis du vil se vår rangerte liste over årets TV-påskrim – fra best til verst, så ligger den oversikten nederst i saken.

ANMELDELSE: Sherlock S02 – ypperlig stil!

Sven Nordin spiller politimannen William Wisting i Viaplay og TV3s nye krimsatsing.(Foto: Viaplay)

Årets beste påskekrim er norsk

Et snødekt Larvik, en seriemorder som har skjult sine drap i årevis, en politifamilie i taus sorg og FBI på besøk. Jeg har stor sans for hva regissør Trygve Allister Diesen har fått til med serieversjonen av Jørn Lier Horsts politihelt William Wisting.

Så er dessverre ikke dette en ren påskekrim. Den starter allerede med en dobbeltepisode torsdag 11. april, og slutter ikke før godt utpå våren. Men de tre første episodene blir å se på TV3 og Viaplay i løpet av høytiden, og det er rikelig med deilig krimkribling for marsipantunge mager å hente her.

Dette er en serie som lener seg tungt på både skandinaviske og britiske krimtradisjoner, og den inneholder alt det som det brede krimpublikummet forventer og liker. Det hele ligger nært klisjeene, med familiedramatikk, skjebnesvangre misforståelser og etiske dilemma for våre etterforskere. Men det såpete balanseres godt opp mot det sitrende og tilskrudde. Det hjelper også med et dyktig skuespillerensemble frontet av en god og naturlig Sven Nordin i hovedrollen.

ANMELDELSE: Fargo S02 – Et lunt og blodig mesterverk

Stilmessig er dette en serie som bruker det norske vinterlandskapet godt. Kontrasten mellom juleforberedelser og den kalde og ofte øde norske naturen gir serien et kontrastfylt bakteppe for seriemorderjakten. Rundt Larvik er det lite kjølig nordisk noir, og mer av Coen-brødrenes USA-skandinaviske vinterstemning med estetisk finesse og mer tid i snøen. Og regissør Trygve Allister Diesen har skapt flere scener langs veier og jorder som nikker høflig til sine amerikanske regissørkolleger.

Linken til den amerikanske Midtvesten forsterkes av FBIs tilstedeværelse, og her har Viaplay vært i USA og lånt litt “starpower”.

(Foto: The Matrix-stjernen Carrie-Anne Moss dukker opp i Wisting Viaplay)

Det er 20 år siden “The Matrix” hadde kinopremiere, men Carrie-Anne Moss er fremdeles en godt gjenkjennelig Hollywood-stjerne som absolutt gir en dose fengende gravitasjonskraft til det norske krimlandskapet.

Hun får lov til å bli blikket som poengtert minner oss på de store forskjellene mellom både norske og amerikanske politimetoder, med stikk til både bevæpning og overvåking av sivile. Og denne småkjeklete pirkingen i arbeidsforholdene blir også en elegant liten påminner om forskjellen på fiksjonstroverdigheten i vår opplevelse av norsk og amerikansk krim.

Seriemorderen er akkurat så forferdelig og ukjent som jeg vil at han skal være, etter å ha sett de fire episodene pressen har fått tilgang til. Og for dem som synes det er kjedelig når bare politiet er på morderjakt. Her dukker nysgjerrige journalister fra både VG og Dagbladet opp for å grave i egne spor.

“Wisting” har premiere på TV3 og Viaplay 11. april.

ANMELDELSE: The Ballad of Buster Scruggs – Kort og godt fra Coen-brødrene

Sunny Khan (Sanjeev Bhaskar) og Cassie Stuart (Nicola Walker) er igjen på jakt etter svar på gamle drapsgåter i sesong 3 av Negravde hemmeligheter. (Foto: NRK, Des Willie/Mainstreet Pictures Ltd 2018)

NRK går for det trygge… og det ganske så eksperimentelle

Cassie Stuart (Nicola Walker) og Sunny Khan (Sanjeev Bhaskar) er tilbake på NRK i den tredje sesongen av den fortidsfokuserte og gasnke lune veteranen “Nedgravde hemmeligheter”.

Sesong 2 var også påskekrim for to år siden, og oppskriften er den samme i sesong 3. Et skjelett dukker opp, og avdelingen for gamle drap må finne ut når ugjerningen skjedde og hvem offeret var. Når det er på plass begynner jakten på morderen. Og som vanlig tar serien seg tid til å skildre et lokalsamfunn hvor mange har gamle hemmeligheter og vi blir gjettende på skurken helt til godt ut i siste episode.

Sunny og Cassie er to detektiver det er lett å bli glad i, og små drypp av deres privatliv gjør det ekstra hyggelig å drikke tekoppen til denne. I tillegg treffes tidsånden sånn passe godt med skandalejagende bloggere i hælene på våre helter. Og best av alt. Løsningen er av den deilig gufsete sorten. Absolutt en severdig påskekrim dette. “Nedgravde hemmeligheter” går på NRK1 fra mandag til onsdag i påskeuken. Serien blir tilgjengelig på nett på NRK TV fredag 12. april.

ANMELDELSE: Drapet i Holmenkollen – saftig norsk true crime

Hvis du foretrekker etterforskning “basert på virkelige hendelser”, er “Manhunt – besatt av ein seriemordar” et velprodusert tilskudd til sjangeren. Serien tar for seg etterforskningen av den franske studenten Amélie Delagrange som i 2004 førte britisk politi på sporet av en seriemorder som drepte unge kvinner.

Martin Clunes spiller den smått uvørne DCI Colin Sutton som får ansvaret for etterforskningen. Det blir en strabasiøs etterforskning som fører til hardt mediepress og store utfordringer for Suttons privatliv. I tone og stil blandes historiens realisme med den britiske krimsjangerens dramablikk for menneskene og de vanskelige valgene de må gjøre under hardt press. Det hele blir litt seigt og uten den store spenningsnerven, men serien er et greit alternativ for dem som liker litt samfunnslære i påskeegget.

“Manhunt – besatt av ein seriemordar” har premiere på NRK 1 søndag 14. april. Alle episodene blir lagt ut på NRK TV fredag 12. april.

TOPP 5: Krim fra 2010-tallet

Den mest forutsigbare påskekrimmen i år er det sesong 9 av “Vera” som står for. Dette er samlebåndskrim av enkleste detektimesort. Men det blir aldri direkte kjedelig, og hvis du elsker den intuitive og ujålete etterforskeren Vera Stanhope, så får du fire nye enkeltsaker å bryne deg på fra skjærtorsdag til og med 1. påskedag.

Det er noe litt traust over NRKs valg av tre solide, men ordinære britiske krimserier til påsken. Men den fjerde serien er adskillig mer dristig. “Mirakelet” er italiensk, har mye religiøs mystikk og ligger flere appelsinkast unna tradisjonell påske-TV.

“Mirakelet” er italiensk, har mye religiøs mystikk og ligger flere appelsinkast unna tradisjonell påske-TV (Foto: NRK, Sky/ FremantleMedia Enterprises)

Her blandes storpolitikk, mafia, en meget lastefull prest og en blødende Maria-statue. Det er kunstferdig og ambisiøst. Og både i sine motiver og sine skildringer er dette en poengtert serie som treffer hardt og presist når den pirker borti menneskets forhold til seg selv og sin tro.

“Mirakelet” krever både konsentrasjon, stor toleranse for sjangerblanding og en mage for det vemmelige. For dem som har tid og tålmodighet, er det absolutt en opplevelse med særpreg og flere minneverdige sekvenser og rollefigurer.

Den er bygget for å gi føde til både religiøse tankerekker og noen moralfilosofiske spørsmål som går til kjernen av det å leve sosialt med andre mennesker. Men for det jevne TV-publikum er dette en serie som plasserer seg på siden av både påskekrimsjangerens lettbente grubleglede og sjangerens avkoblende effekter.

“Mirakelet” har premiere langfredag på NRK1 og legges ut i sin helhet på NRK TV fra fredag 12. april.

ANMELDELSE: Loro – Et saftig og satirisk portrett av Silvio Berlusconi

John Malkovich spiller mesterdetektiven Poirot i BBCs nye versjon av Agatha Christies belgiske krimhelt. (Foto: TV 2)

TV 2 leker med ilden

Agatha Christie er dronningen av krim, og som vi har blitt bortskjemt med de siste påskene: Også i år kommer en nyinnspilling av en gammel Christie-klassiker.

En aldrende Hercule Poirot er hovedpersonen i “The ABC Murders” (“Mord etter alfabetet”), som først kom som roman i 1936 og handler om en morder som utfordrer en aldrende Poirot til et dødelig spill. Den ble filmatisert i 1965, og den finnes i en kjent TV-versjon der David Suchet spiller rollen som den sofistikerte belgieren. Men denne gangen er det både ny Poirot, en del endringer i manus og ikke minst en ny bakgrunnshistorie for vår kjære hovedperson.

John Malkovichs versjon av Poirot har byttet ut bart med skjegg, og serien har allerede fått noen øyenbryn til å heve seg. Spesielt dem som elsker kildematerialet og David Suchets elegante rolletolkning har reagert på en detektiv som både er mer anstrengt forfengelig og som lider av noen kraftige traumer fra fortiden.

LES OGSÅ: Poirot legger barten på hylla

Jeg må innrømme at det skurrer litt for meg når det fikles på Poirot-framtoningen. Han har vært en helt siden barndommen, både i bok og på TV. Men klarer en å se forbi de nye forandringene, så har BBC laget en miniserie som både utfordrer de små grå og som gir emosjonell dybde til sin briljante hovedperson.

Rupert Grint, kjent som Ron Weasley i Harry Potter-filmene, er også litt uvant å se som voksen politimann i mellomkrigstiden. Men han gir et interessant motstykke til Poirot, som politiets nye sjefsinspektør – en mann som har et horn i siden til sin belgiske kollega.

Nyinnspillingen “Agatha Christie: Mord etter alfabetet” ser veldig stilig ut, er solid i alle ledd og TV 2 viser de fire episodene fordelt på to deilige doser på henholdsvis langfredag og påskeaften. Forvent en deilig blanding av irritasjon og påskekrimbegeistring. Den blir tilgjengelig på Sumo allerede lørdag 13. april.

ANMELDELSE: Mord på Orientekspressen – For trygt og ufarlig mordmysterium

Cheat er en seig og klisjéfylt psykologisk thriller med mer forføring enn etterforskning. (Foto: TV 2)

TV 2s andre påskekrim er også britisk og handler om et drap, men i “Cheat” er det, som tittelen antyder, mer trekantdrama enn politietterforskning som står i fokus.

I en seig og klisjéfylt psykologisk thriller blir rivaliseringen mellom en ung universitetslærer og hennes student til et livsfarlig spill. Det starter med anklager om juks på en oppgave og eskalerer raskt til et opprivende drama hvor både familiemedlemmer, kolleger og medstudenter blir innblandet.

For dem som liker tykke lag av såpete dramatikk tuftet på utroskap, sjalusi og gamle familiehemmeligheter, er det bare å sette av et par kvelder til denne krimsåpen. Men hvis du foretrekker etterforskning framfor overspilt forføring, er det helt greit å droppe denne.

De to første episodene av “Cheat” vises onsdag 17. april, og de to siste vises skjærtorsdag 18. april på TV 2.

Serien er tilgjengelig på TV 2 Sumo fra onsdagen.

ANMELDELSE: The Dirt – Mötley Crüe byr opp til fest på godt og vondt

Harry Bosch (Titus Welliver) med sigarett, øl og mye å tenke på. (Foto: Amazon, HBO Nordic)

Tøffe politifolk preger påska på strømmetjenestene

I 21 bøker og 4 seriesesonger har jeg storkost meg i selskap med Michael Connellys hardkokte politihelt Harry Bosch. Mannen som lever etter det rause credoet “alle teller, eller så teller ingen”, som sjeldent har tid til å vente på backup og som har en jazzkunnskap som kunne målbundet en norsk musikkredaksjon eller to.

Det er lett å elske Harry Bosch. Han har noe av karismaen til Raymond Chandlers bokhelt Philip Marlowe og den lastefulle stilen til de beste antiheltene. Nyansert og kompleks nok til å overraske, men også stødig nok til å alltid levere når det gjelder. Og veldig flink til å lande akkurat der det svir litt i publikums rettsoppfattelse.

Denne påsken kommer sesong 5 av serien hvor Titus Welliver spiller politiveteranen. Alle episodene slippes både på strømmetjenestene Amazon Prime og HBO Nordic på påskeaften.

Vi har ikke fått sett noe av sesong 5 ennå. Men basert på fire bunnsolide sesonger, som allerede ligger ute til strømming, så trekker vi fram denne som en krim vi gleder oss til å binge i påska.

ANMELDELSE: Bosch S01 – En sånn som det lukter svette og sigarettrøyk av

På Netflix er årets påskepåfyll også av den hardtslående og røffe sorten. Idris Elba har etter hvert blitt en av Hollywoods store stjerner, en mann som til og med har blitt nevnt som en mulig ny James Bond. Men selv om han har nådd stor stjernestatus, vender han nok en gang tilbake til en av sine egne favorittroller – BBCs “Luther” er tilbake med sesong 5.

Idris Elba er tilbake som John Luther denne påsken. (Foto: BBC, Netflix)

I likhet med sesong 4 er dette mer et gledelig gjensyn enn nye mordjakter av samme kvalitet som de fantastiske førstesesongene. Dette er både en hovedperson og en serie tynget av sine arr og Luthers tidligere synder. Nok en gang dukker skygger fra fortiden opp og byr opp til en ny dans etter samme melodi. Det er kult for fansen, men det kjennes også litt slitt i denne runden.

Heldigvis er det også en ny drapssak som utgjør den blodrøde hovedpulsåren for denne sesongen. Og den saken er en uhyggelig godbit. En sadistisk seriemorder, av typen som liker masker, spiker og seksuelle motiver, er på raid i London. Og selv om Luther har egne demoner å bekjempe, får han raskt nok avsmak for dette perverse monsteret til å ta opp jakten.

Det er skittent, det er blodig og det hele frontes nok en gang av en kruttsterk og velkledd, men stadig mer desillusjonert og tynnslitt sjefsetterforsker.

“Luther” sesong 1 til 5 ligger på Netflix.

ANMELDELSE: Luther S04 – Et kjærkomment gjensyn

Årets TV-påskekrim – rangert fra best til verst!

“Wisting” – Årets beste påskerim er norsk, med FBI-besøk, spennende seriemorderjakt og en god Sven Nordin i hovedrollen. (Viaplay/TV 3 – premiere torsdag 11. april)

“The ABC Murders” – Velprodusert nyinnspilling av Agatha Christies klassiker. Flott å se på, men det lugger litt å se en ny Poirot med en ny bakgrunnshistorie. (TV 2 og Sumo – premiere langfredag)

“Nedgravde hemmeligheter” S03 – Tradisjonell britisk kvalitetskrim med gode detektiver og en deilig ekkel morder. NRKs beste (NRK1 og NRK TV – premiere mandag 15. april)

“Mirakelet” – Italiensk dramakrim med religiøse overtoner. Litt for sær og ujevn til å være glimrende, men har noen fantastiske høydepunkt. (NRK1 og NRK TV – premiere langfredag)

“Manhunt – besatt av ein seriemordar” – Velspilt og sober seriemorderjakt basert på virkelige hendelser, men dette blir mer etterforskningsdrama enn magekriblende spenningskrim. (NRK1 og NRK TV – premiere søndag 14. april)

“Vera” S09 – Lun og snill, men også forutsigbar og enkel. Dette er helt ok samlebåndskrim med en sak per episode. (NRK1 og NRK TV – premiere på skjærtorsdag)

“Cheat” – Årets verste påskekrim er en seig og klisjéfylt psykologisk thriller med mer forføring enn etterforskning. Gir litt for mye såpesmak i påskeegget denne. (TV 2 og Sumo – premiere onsdag 17. april)