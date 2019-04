Hilde Skaar, best kjent som artisten Skaar, er Game of Thrones-fan og var ikke vanskelig å be da vi spurte om hun hadde lyst til å covre «The Rains Of Castamere» sammen med Kringkastingsorkesteret. Seansen fant sted ynder liveinnspillingen av Game of Thrones-podkasten. Episoden i sin helhet (med Marte og Sigurd fra Filmpolitiet, og Ronny Brede Aase og Hasse Hope som gjester) kan du høre HER.

