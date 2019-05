12 serier vi gleder oss til i sommer

Big Little Lies S02

Nicole Kidman får selskap av selveste Meryl Streep i sesong 2 av Big Little Lies. (Foto: HBO Nordic)

«Big Little Lies» kom som en deilig overraskelse på nyåret i 2017, og ble den store snakkisen det året, og en av våre seriefavoritter. Serien var som en deilig, saftig sjokoladekake – skikkelig seriefråtsemat for dramaelskere.

Shailene Woodley, Reese Witherspoon og Nicole Kidman tok oss med inn i en verden av maktkamp og ryktemaking, og med et mordmysterium på toppen av det hele ble «Big Little Lies» rett og slett en intrigeelskers drøm.

Den første sesongen trengte aldri noen oppfølger, men sto fint som en egen fortelling. Men når det nå kommer en fortsettelse venter vi spent. Andre sesong skal blant annet ta for seg konsekvensene førstesesongens mord får. Og med selveste Meryl Streep med på i denne sesongen i tillegg, satser vi på at det blir kvalitets-TV også denne gangen.

Big Little Lies sesong 2 har premiere 10. juni på HBO Nordic.

The Righteous Gemstones

The Righteous Gemstones ser ut til å bli en deilig tullete komedie om en familie full av kyniske TV-predikanter. (Foto: HBO Nordic)

Tre generasjoner TV-predikanter i USA, som på grådigste vis prøver å skvise penger ut av folket i Jesus Kristus navn. Spilt av John Goodman, Danny McBride og Adam DeVine. Og i ånden til tidligere favoritter fra McBride som «Estbound and Down» og «Vice Principals». Jepp, «The Righteous Gemstones» ser så definitivt ut som en komedie med både samfunnsbrodd og underbuksehumor.

Ut fra traileren å dømme får vi en blanding av frekk satire, barnslig krangling og brautende galskap.

John Goodman ser spesielt morsom ut som det lite trivelige familieoverhodet i denne særdeles opportunistiske familien. Vi gleder oss!

The Righteous Gemstones har premiere på HBO Nordic i august.

Too Old To Die Young

Politimannen Martin (Miles Teller) tar på seg oppdrag i den kriminelle underverden i “Too Old To Die Young”. (Foto: Amazon Prime)

Vi har allerede sett et par episoder av denne da de ble vist på Cannes-festivalen tidligere i vår, og det vi fikk se var en mørk, foruroligende og stilsikker serie fra danske Nicolas Winding Refn.

Miles Teller spiller Martin, en desillusjonert betjent i Los Angeles County Sheriff’s Department, som tar på seg ekstra oppdrag i den kriminelle underverden for å bli kvitt skurker som loven ikke når.

Regissør Winding Refn viderefører sin kompromissløse stil fra filmene “Only God Forgives” og “The Neon Demon”, med blendende styggvakkert foto, overdrevent karikerte figurer og et tempo som er faretruende nær ved å stoppe opp, men samtidig sniker nærmest umerkelig store doser stemning og atmosfære inn i publikums hjerner.

“Too Old To Die Young” fremstår som alt annet enn et publikumsfrieri, og man må jobbe en god del for å komme inn i handlingens univers, men dette virker såpass spennende og selvsikkert at det er all grunn til å glede seg til resten kommer til Amazon Prime i juni.

Too Old To Die Young har premiere på Amazon Prime 12. juni

Succession S02

Kendall Roy (Jeremy Strong) og Logan Roy (Brian Cox) er far og sønn med dype og stadig skiftende konflikter i Succession. (Foto: HBO Nordic)

Første sesong av «Succession» startet litt ujevnt, og traff ikke helt i balansen mellom komedie, satire og drama. Men ca. midtveis i sesongen fant den virkelig fotfeste og ble til et av fjorårets aller mest fengende familieoppgjør.

Skyggen til virkelighetens mediemogul Rupert Murdoch ligger alltid i bakgrunnen og brukes til noen skremmende og treffsikre poeng i det den maktglade familien til Logan Roy kynisk manøvrer seg rundt lovverk, konkurrenter og sjalu familiemedlemmer.

Sesongfinalen var en saftig berg-og-dal-banetur av maktkamp, fjas og elendige avgjørelser, og den har lagt et herlig grunnlag for sesong 2.

Succession S02 har premiere på HBO Nordic i august.

Orange Is the New Black S07

En av Netflix sine pionerserier tar farvel i sommer. Vi håper på en god avskjed med gjengen i Litchfield kvinnefengsel. (Foto: Netflix)

Etter å ha fulgt «Orange Is the New Black» i seks, stort sett knallgode, sesonger, er det både litt vemodig og deilig å skulle få siste sesong fra Litchfield kvinnefengsel.

All den tid serien insisterer på å ha sin opprinnelige hovedperson Piper Chapman (Taylor Schilling) som et stadig tilbakevendende fokus, så har vi gått litt lei serien. Vi mener den kunne blitt enda bedre hvis den hadde forlatt Piper og gått 100% inn for å skildre livet i Litchfield. Men likevel, dette har vært en veldig god serie å binge på Netflix – og det har også vært en av strømmegigantens aller mest populære originalserier.

OITNB har vekslet mellom å være dramaserie og komedie på uanstrengt vis. Og serien har levert noen rollefigurer som er helt oppe i eliteserien av minneverdig selskap – vi grugleder oss til å ta farvel med Red, Crazy Eyes, Taystee og Nicky Nichols.

Kvinnefengselserien var også, sammen med «House of Cards», en av Netflix tydeligste signaturserier i tiden da strømmetjenesten gjorde sitt inntog i de norske hjem. Det gjør at vi nesten føler oss litt TV-nostalgiske når Jenji Kohans serie nå snart er ferdig. Vi håper denne gjengen går ut med et smell.

Orange Is the New Black S07 har premiere på Netflix 26. juli

The Dark Crystal: Age of Resistance

The Dark Crystal: Age of Resistance er en prequel til Jim Hensons klassiske eventyrfilm The Dark Crystal fra 1982. (Foto: Netflix)

Jim Henson og Frank Oz er to navn som har gjort noen fantastiske bragder gjennom TV- og filmhistorien. Henson har gitt oss Muppetene, Fraglene og filmer som «Labyrinth» (1986). Oz har, i tillegg til å jobbe mye sammen med Henson, gitt liv til selveste Yoda og regissert filmer som blant annet «The Little Shop of Horrors».

Sammen lagde disse to dukkemesterne eventyrfilmen «The Dark Crystal» i 1982. Det er ikke nødvendigvis den mest spennende filmen fra Henson, men den er full av kule rollefigurer, nydelig estetikk og den har en mytologi og en eventyrverden som definitivt har mye gull i seg.

Så når Netflix og Louis Leterrier («Transporter»-filmene, «Now You See Me») nå setter seg fore og lage en 10-episoders forhistorie som skal se nærmere på hemmeligheten bak Skeksisenes krefter, og på dem som gjør opprør mot de gribbelignende slemmingene, så er vi veldig spent på resultatet.

Taron Egerton og Anya Taylor-Joy er blant stjernene som skal bringe nytt liv til Jim Hensons verden. Traileren ser lovende ut. Og vi håper «The Dark Crystal: Age of Resistance» klarer å levere en lekker fantasiflukt til både liten og stor.

Originalfilmen ligger til strømming på Amazon Prime, og er også ute på storformatet Blu-ray 4K. Serien har premiere på Netflix 30. august.

Veronica Mars S04

Veronica Mars er tilbake på gamle trakter i den kommende comebacksesongen. (Foto: Warner Home Video).

Trenger vi egentlig en ny sesong med «Veronica Mars»? Overhodet ikke. Men kommer vi til å se den når den kommer? Selvfølgelig! For når Kristen Bell tar frem kameraet og gamle etterforskningskunster i en fjerde sesong om den skarpe og sarkastiske privatdetektiven, sier vi jo ikke nei, takk.

I 2014 kom den publikumsfinansierte filmen om Veronica, som foregikk ni år etter den originale serien. Nå har det gått fem nye år, og en seriemorder er på ferde i den fiktive byen Neptune i California.

Den nye sesongen skal visstnok være mørkere og mer filmatisk enn resten av serien, og det tror vi kan kle Veronica Mars godt.

Denne fjerde sesongen slippes 26. juli på Hulu i USA. Vi vet ikke hvem som skal vise den i Norge, men håper på norgespremiere rundt månedsskiftet juli/august.

Mindhunter S02

Seriemorderen Edmund Kemper er sentral i begynnelsen av Mindhunter. Han spilles av Cameron Britton som virkelig skaper en variert og velartikulert rollefigur basert på den virkelige drapsmannen. (Foto: Netflix)

«Mindhunter» var en av 2017s aller beste serier. Basert på virkelige hendelser og personer tar serien tar for seg hvordan et lite miljø innad i FBI utviklet nysgjerrigheten for å bedre forstå hva som motiverer og driver metodiske seriemordere til sine grusomme og tilsynelatende tilfeldige drap.

For oss som elsker FBI-mytologi og er fascinert av krim fra virkeligheten, så er denne serien en velspilt og velskrevet godteriskål av velkjente navn og fiksjonsfigurer.

Og David Fincher («Seven», «Zodiac») fikk nok en gang bevist at han har et utmerket håndlag med å skape spenningsunderholdning av grufulle mordere.

Vi vet ikke så mye om handlingen i sesong 2. Men vi har hørt snakk om at den skal ta for seg en rekke drap som skjedde i Atlanta mellom 1979 og 1981. I tillegg ryktes det at Charles Manson dukker opp i Damon Herrimans («Justified») skikkelse.

Premiere på Netflix i august.

Euphoria

Drake produserer og Zendaya spiller hovedrollen i HBOs nye High School-serie Euphoria (Foto: HBO Nordic)

Ifølge synopsisen er «Euphoria» en High School-serie hvor de sentrale temaene er dop, sex, identitet, traumer, sosiale medier, kjærlighet og vennskap. Så alle de vanlige ingrediensene som alle gode tenåringsdrama består av med andre ord.

Men for oss som elsker en god High School-serie, fra «SKAM» via «Freeks and Geeks» til «Riverdale», så er det mye som fenger her.

Artisten Drake er produsent, HBO står bak og kule Zendaya (Michelle i de nye Spider-Man-filmene) spiller hovedrollen. Serien er basert på en Israelsk serie med samme navn. Og Israel har skaffet seg et godt serierykte etter å ha levert inspirasjonen til godbiter som «Homeland» og «In Treatment» samt gitt oss favoritter som «Fauda» de siste årene. I tillegg viser traileren en serie som stilistisk kjører en kjølig fargepalett og en ambisiøs kamerastil som føles noen hakk bortenfor det vi er vant med fra sjangeren. Vi håper det blir kult på skolen i sommer.

Euphoria har premiere på HBO Nordic 17. juni.

The Handmaid’s Tale S03

The Handmaid’s Tale får en litt annerledes tone i sesong 3. (Foto: HBO Nordic).

«The Handmaid’s Tale» er ikke en serie for alle. For noen blir rett og slett denne dystopiske fremtidsskildringen for mørk.

Men for oss som elsker realistisk dystopi nært knyttet til vår egen samtid, så er det lite som er bedre enn denne serien.

I to sesonger har vi fulgt June, som er fanget i et kristenfundamentalistisk samfunn i USA der fruktbare kvinner blir systematisk voldtatt og brukt som fødemaskiner. I den andre sesongens finale tok hun et valg som får konsekvenser i denne tredje sesongen. Konsekvenser som endrer litt på seriens stemning og tematikk.

«The Handmaid’s Tale» bruker serien som visuelt medium til det ytterste. Leken med blant annet bildeutsnitt, lys og skygge gjør den til en nytelse for øyet. Med en imponerende Elizabeth Moss i hovedrollen er dette fortsatt noe av det beste serieskaperen Hulu har å by på.

Premiere på HBO Nordic 6. juni.

City On A Hill

Promobilde av gjengen som skal lede an i Showtime-serien City On a Hill. (Foto: Showtime)

Skyggesiden av 90-tallets Boston er kulissene for City on a Hill, en krimserie som kommer fra Ben Affleck og Chuck MacLeans hode, har Matt Damon med som produsent og Kevin Bacon i hovedrollen.

Her er det mye Boston-relatert kvalitet å finne blant deltakerne. Og folk som digget Mystic River, gjerne leser Dennis Lehane og koste seg med ransfilmen The Town bør glede seg til denne.

I en tid med mye korrupsjon og kriminalitet i Boston, finner en statsadvokat fra New York og en småskitten FBI-veteran sammen og starter en ransetterforskning som vokser seg rett inn i byens skitne rettssystem. Dette er løst basert på virkelige hendelser, og ser ut til å ha alle de deilige ingrediensene som en virkelighetsnær storbykrim skal ha. Vi forventer mange barbesøk, harde never og meget røff gatesmarthet.

City On A Hill har premiere på HBO Nordic 17. juni.

Stranger Things S03

Et av Netflix sine aller kuleste vennskap skal få fortsette å blomstre på TV i sommer. Dustin (Gaten Matarazzo) og Steve (Joe Keery) er klar for nye eventyr. (Foto: Netflix)

Den amerikanske 80-tallsnostalgien fortsetter på Netflix i sommer. På selveste 4. juli kommer sesong 3 av «Stranger Things», og vi kjenner det kribler i magen på deiligste vis.

Her kombineres konspirasjonsthrilleren, monstergrøsseren, high school-romantikken og vennegjengkomedien.

Vi anbefaler ingen å se traileren. Den avslører dessverre for mye. Men uten å røpe detaljer. Det ser ut til at vi får et realt påfyll av både rollefigurene og handlingselementene vi har elsket med «Stranger Things».

Og så er det ikke til å komme bort fra at dette er en “make or break”-sesong for Netflix store fantasyserie. Sesong 1 var en nesten perfekt historie. Men sesong 2 var både ujevn i handlingen og prøvde seg på en såkalt “backdoor pilot“-episode som ikke var spesielt vellykket.

Duffer-brødrene har alt de trenger for å gjøre Hawkins, Indiana til et fantasirike det er verdt å besøke igjen og igjen. Men da må de finne noen gode mysterium å hekte sjangerunderholdningen sin på, det holder ikke bare med nostalgi. Men vi har trua på at de har fått justert siktet etter en litt slurvete sesong 2. Og vi krysser fingrene for at vi blir invitert på en popkulturell kjellerstuefest som vil gjøre Steven Spielberg, John Carpenter og Stephen King stolte.

Premiere på Netflix 4. juli.