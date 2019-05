Historien om Maria Stuart og dronning Elizabeth I inneholder alle nødvendige elementer for å skape et engasjerende drama med historisk sus. Man forstår hvorfor manusforfatter Beau Willimon lot seg interessere av dette materialet.

Han er skaperen av “House of Cards”, og akkurat som i den dramaserien, handler det her om maktspill og intriger, der den mulige gevinsten er like stor som fallhøyden.

Regissør Josie Rourke har skapt et godt historisk drama som tar seg visse friheter, men forteller underholdende og engasjerende om en avgjørende epoke i britisk historie. “Mary Queen of Scots” heves av storspill fra et mektig ensemble med Saoirse Ronan som et formidabelt midtpunkt.

Dronning Elizabeth I (Margot Robbie) veiledes av rådgiveren William Cecil (Guy Pearce) i “Mary Queen of Scots”. (Foto: United International Pictures)

Et intrikat spill om tronen

Filmen starter når den katolske dronningen av Skottland, Maria (Saoirse Ronan), returnerer til hjemlandet i 1561 etter flere år i Frankrike.

Den protestantiske dronningen av England, Elizabeth (Margot Robbie) føler seg truet av søskenbarnets potensielle krav på tronen.

Det settes i gang et intrikat spill med skjulte motiver, skiftende allianser og en konstitusjonell krise.

Manusforfatter Willimon har tatt utgangspunkt i John Guys biografi “Queen of Scots: The True Life of Mary Stuart”, men har både endret og diktet. Filmen er derfor kanskje ikke historisk korrekt, men er uansett en spennende historie som aldri blir et direkte tørt historisk drama.

Noen hendelser bygges riktignok opp for kjapt, og er nesten over før man rekker å prosessere all informasjonen. Og ikke alle i det tallrike persongalleriet får tid og rom til å gjøre mer enn flyktige inntrykk.

Dette føles av og til som en tre timer lang film som måtte klippes ned til to. Likevel er “Mary Queen of Scots” ganske medrivende når man ser de store, historiske linjene, og de menneskelige kostnadene bak avgjørelser med store konsekvenser.

Margot Robbie er heftig sminket i rollen som dronning Elizabeth I i “Mary Queen of Scots”. (Foto: United International Pictures)

Imponerende rolleprestasjoner

Fokuset holdes selvsagt på Maria, og Saoirse Ronan spiller glimrende som en kvinne bundet av sin stilling. Hun holder fast ved sin makt, og er i stand til å utøve den med myndighet, men har også et genuint ønske om å bli elsket og akseptert av sitt søskenbarn i det engelske kongehuset. Ronan får frem Marias styrker og svakheter gjennom nyansert og finstemt spill.

Margot Robbie er også god som Elizabeth, selv om Cate Blanchetts langt sterkere, og ganske annerledes tolkning av samme figur fra Shekar Khapurs to Elizabeth-filmer sitter spikret i bakhodet. Robbies versjon virker mer nølende, tvilende og tilsynelatende enkel å manipulere av sin rådgiver William Cecil, smart spilt av Guy Pearce som en iskald og beregnende person.

Andre imponerende rolleprestasjoner inkluderer David Tennant som den protestantiske reformatoren John Knox og James McArdle som James Stewart, Jarlen av Moray og Marias halvbror. Tennant overbeviser med kraftfull innlevelse, mens McArdle balanserer hårfint mellom sinne, motstand og kjærlighet til sin halvsøster.

Fra venstre: Liah O’Prey som Mary Livingston, Maria Dragus som Mary Fleming, Saoirse Ronan som Mary Stuart, Eileen O’Higgins som Mary Beaton og Izuko Hoyle som Mary Seton i “Mary Queen of Scots”. (Foto: United International Pictures)

Filmen viser hvordan både Maria og Elizabeth i sine dronningroller er omringet av menn som stadig forsøker å undergrave dem. Kontrastene er store mellom den offentlige og private Maria.

I scenene der hun er alene med sine fire franske hoffdamer, ser vi en langt mer hjertelig og imøtekommende figur enn når hun er omgitt av mannlige rådgivere med usikker agenda.

“Mary Queen of Scots” kan minne om den glimrende BBC-serien “Wolf Hall”, som også handlet om kampen om den engelske tronen, bare noen tiår tidligere.

Josie Rourkes film er kanskje ikke like skarp i sine skildringer av hensynsløst maktspill og kongelige intriger, men når den er på sitt mest dramatiske, har den få problemer med å holde på seerens oppmerksomhet.