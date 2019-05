P3 Gaming blir bedre kjent med norske e-sportutøvere, og får tipsene som kan gjøre deg bedre! I videoen over forteller Decod, en av Norges beste “Overwatch”-spillere, hva som skal til for å komme til topps i e-sporten. Sjekk også ut hvordan det gikk da Mikkel møtte Jonathan «Jetpacks» Bergius! Han er en av de fremste “Fortnite”-spillerne her til lands, og har gjort hobbyen til en fulltidsjobb:

