Det er flere grunner til at «Yesterday» kan virke som en interessant film. Den er skrevet av Richard Curtis og produsert av Tim Bevan og Eric Fellner, teamet bak suksesser som «Fire bryllup og en gravferd», «Notting Hill», «Bridget Jones’ dagbok» og «Love Actually». Regissøren er Danny Boyle, mannen bak så vidt forskjellige filmer som «Trainspotting», «28 dager senere» og «Slumdog Millionaire». Det er imidlertid åpenbart at romantiske komedier ikke er Boyles sterkeste side, for det slår ikke akkurat gnister mellom hovedpersonene. Filmen sliter dessuten med å gjøre veldig mye morsomt ut av et merkelig Beatles-relatert plot som virker som en fiffig idé, men får aldri full uttelling. «Yesterday» er søt og ufarlig, men er ingen stor film. Anmeldelse: «Annabelle Comes Home» er en mild skrekkfilm uten store skrekk Temperaturen mellom Ellie (Lily James) og Jack (Himesh Patel) blir aldri høy nok i «Yesterday». (Foto: United International Pictures) Den eneste som husker The Beatles Historiens utgangspunkt er ganske spesielt og lovende. Den strebende artisten Jack Malick (Himesh Patel) våkner opp til en verden der han er den eneste som husker musikken til The Beatles. Plutselig har han en enestående mulighet til å få sitt etterlengtede gjennombrudd med låtene til John, Paul, George og Ringo. Han hjelpes av sin trofaste manager og barndomsvenn Ellie (Lily James), som viser seg å ha hemmelige følelser for Jack. Når karrieren ser ut til å ta av, blir Jack satt i en skvis mellom musikken og kjærligheten, samtidig som han sliter med å leve på det han innerst inne vet er en løgn. Anmeldelse: «Laputa – Himmelslottet» er en eventyrlig filmopplevelse Oppnår ikke tilstrekkelig temperatur Filmen er altså basert på et what-if-scenario som pirrer interessen. Hvordan ville verden reagert om Beatles’ største hits ble lansert av en ukjent artist i dag? Dette er imidlertid en finurlighet med en begrenset appell. Det er riktignok morsomt å se Ed Sheeran spille seg selv som misunnelig superstjerne, og Kate McKinnon som kynisk manager med bitende replikker, men filmen er liksom ferdig med poenget før halvgått løp, og da står vi igjen med en romantisk tråd som aldri blir skikkelig varm. Noe av årsaken er at romansen mellom Jack og Ellie aldri oppnår tilstrekkelig temperatur. Både Himesh Patel og Lily James gjør hederlig innsats i sine respektive roller, men den nødvendige kjemien mellom dem mangler. Man tror aldri riktig på at Ellie har vært hemmelig forelsket i Jack i alle disse årene, at han aldri har merket det, men plutselig blir interessert som ved et trylleslag når hun til slutt blottlegger sine følelser. Anmeldelse: Det ligger noe ekte bak high-school-humoren i «Booksmart» Jack (Himesh Patel) får gode råd fra Ed Sheeran (Ed Sheeran) i «Yesterday». (Foto: United International Pictures) Enkel og ukomplisert film Til tross for visse innvendinger, går det ikke an å direkte mislike «Yesterday», heller. Det er en enkel og ukomplisert film som kan virke nesten rørende naiv og gammeldags i sin tilnærming til stoffet. Beatles-musikken er like fantastisk som den alltid har vært, og fremføres med energi og innlevelse av Himesh Patel i ulike sammenhenger, helt fra små, intime, akustiske situasjoner til enorme konsertomstendigheter. Jeg skulle bare ønske at Danny Boyle og Richard Curtis hadde mer oppfinnsomme måter å utnytte grunnidéen på. «Mann våkner opp til en verden der ingen husker Beatles-låter» burde ha resultert i noe mer morsomt og sprekt. «Yesterday» fremstår som et middelmådig forsøk på å etterligne 1990-tallets romantiske komedier, men den blir aldri en «Notting Hill» selv.

Om FILMEN Yesterday

Slippdato: 28.06.2019

Regi: Danny Boyle

Utgiver: United International Pictures

Originaltittel: Yesterday

Aldersgrense: Tillatt for alle

Sjanger: Komedie, Musikk, Romantikk



