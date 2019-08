Seriehøsten er i gang, og mellom kollokviegrupper, treningsøkter, løvtitting, sluddtråkking og jobbstress er det godt å koble av med litt kvalitetstid på sofaen.

Derfor har vi finkjemmet TV-guidene og plukket fram noen serier som vi tror kan bli høstens godbiter på skjermen.

Det er selvsagt flere enn ti serier vi gleder oss til. Det kommer bøttevis av både norske og utenlandske serier fram mot jul, og vi regner med det kommer en del plutselige overraskelser også.

Av kommende nyvinninger som nesten kom med på listen, vil vi nevne «Catherine the Great», «Unbelievable», «Treadstone», «Creepshow», «Nancy Drew», «Lovecraft Country», «World on Fire» den doble Hivju-dosen i «Twin», og P3s egen «Nudes».

Nederst i saken ligger også en liten liste med oppfølgersesonger vi ser fram til utover høsten.

Hva gleder du deg mest til i høst? Del gjerne i kommentarfeltet under vår liste!

The Spy

Sacha Baron Cohen spiller hovedrollen i denne historiske spionserien basert på livet til den israelske spionen Eli Cohen. (Foto: Netflix)

Spion- og etterretningsvirksomhet er i vinden som aldri før på TV-skjermen.

De siste årene har vi blitt bortskjemt med både kvalitet, kvantitet og variasjon innen sjangeren. Og mens vi lengter etter en ny sesong av «Le Bureau» og krysser fingrene for finalesesongen av «Homeland», så kommer «The Spy» og fyller på med et intenst biografisk innblikk i Midtøsten på 60-tallet.

Sacha Baron Cohen («Borat», «Talladega Nights: The Ballad of Ricky Bobby») spiller hovedrollen i denne historiske spionserien basert på livet til den israelske toppspionen Eli Cohen.

En mann som levde et dobbeltliv som agent i Syria i årene før Seksdagerskrigen i 1967.

Regissør og serieskaper er Gideon Raff. Det er mannen som også lagde serien Hatufim (Prisoners of War) som storsuksessen «Homeland» er basert på, så vi føler oss i trygge hender.

Og så dukker Noah Emmerich, vår favoritt FBI-agent fra «The Americans», opp i en av birollene.

Exit

Henrik (Tobias Santelmann), Jeppe (Jon Øigarden), Adam (Simon Berger) og William (Pål Sverre Hagen) spiller finansfolk i Exit. (Foto: Ingeborg Klyve/NRK)

Etter å ha elsket den mørke komiserien «Dag» og det kunstferdige stevnemøtet «En natt» er det ikke rart vi gleder oss til Øystein Karlsens kommende serie «Exit».

Dette er satt til Oslos finansverden. Og ut fra beskrivelse og de smakebitene vi har sett, så foregår dette i en ganske så drøy verden med noen ganske så uspiselige typer. Det hele skal være godt rotet i virkeligheten.

– Det handler om en del av det norske finansmiljøet i Norge som kanskje er en av de mest privilegert gruppene vi har i ett av de rikeste landene i verden. Dette er nok et lukket miljø for mange som vi har fått et innblikk i, sier regissør og manusforfatter Øystein Karlsen til NRK.

Vi håper dette kan bli både drøyt, mørkt, kleint, morsomt og skremmende, ja – til og med litt innsiktsfullt.

«Exit» får premiere på NRK i september.

The Mandalorian

The Mandalorian er hovedattraksjonen når Disney ruller ut sin egen strømmetjeneste i november. (Foto: Disney+, The Walt Disney Company Nordic)

Vi er veldig glad i Star Wars her i Filmpolitiet. Og selv om vi får en real kraftdose når Skywalker-sagaen skal avsluttes på kino med «Star Wars: The Rise of Skywalker», så er vi gira på mer.

Og mer får vi. Når Disney lanserer sin nye strømmetjeneste Disney+ i november, er «The Mandalorian» mandelen i grøten.

Serien beskrives som en western satt i verdensrommet og skal følge en ensom dusørjeger spilt av Pedro Pascal. Handlingen er satt ca fem år etter bragdene i “Jediridderen vender tilbake”.

Fans av Boba Fett og Clint Eastwood kan glede seg til en hovedperson som har likhetstrekk med begge.

The Mandalorian har premiere i USA den 12. november på den kommende strømmetjenesten Disney+. Vi vet ennå ikke hvordan den vil bli tilgjengelig i Norge, men håper den kommer ganske kjapt.

Undone

Rosa Salazar spiller Alma i den animerte dramedien Undone. (Foto: Amazon)

Raphael Bob-Waksberg, skaperen av fantastiske «BoJack Horseman» og Kate Purdy, produsent og manusforfatter på samme serie, har en ny animert dramedie på gang med «Undone».

Her brukes blant annet rotoskopering, altså animasjon som streker etter bildene i realfilm, for å skildre en kompleks virkelighetsforståelse.

Etter en ulykke begynner Alma (Rosa Salazar), sammen med sin døde far Jacob (Bob Odenkirk), å undersøke begivenhetene som førte til farens død, noe som fører til flere krevende og eksistensielle spørsmål.

«Undone» er full av elementer som skrur opp forventningene våre.

Animasjonsregien er av Hisko Hulsing, som gjorde nydelige ting med Kurt Cobain-dokumentaren «Montage of Heck». BoJack-skaperne har vist et stort talent for å fange det såre og ekte når de gjør komedie basert på traumatiske opplevelser.

Skuespillerne Bob Odenkirk (Breaking Bad) og Rosa Salazar (som spiller Alita i «Alita: Battle Angel») er et veldig interessant tospann, og det ser veldig kult ut når det realistiske uttrykket smelter sammen med mer fantasifulle animasjoner.

«Undone» har premiere på Amazon Prime på fredag 13. september.

Watchmen

Damon Lindelof skal lage serieversjon av tegneserieklassikeren Watchmen. (Foto: HBO Nordic)

“Who watches the Watchmen?” Det spørsmålet står sentralt når HBO skal utforske den alternative superheltverdenen som ble skapt i Alan Moore og David Gibbons tegneserieklassiker fra 80-tallet.

Etter at Zack Snyder lagde sin mørke superheltfilm fra denne verdenen i 2009, har vi ikke kjent et skrikende behov etter en serieversjon.

Men! Når HBO går sammen med serieskaper Damon Lindelof («Lost» og «The Leftovers»), så kjenner vi at det banker hardt i fanhjertene våre.

Her er det vår enorme tiltro til Damon Lindelof som utgjør mye av magekriblingen. Han har gitt oss så mye glimrende TV at vi gjerne blir med på nye timer foran boksen. Regina King, Tim Blake Nelson, Don Johnson og Jeremy Irons er også med.

ANMELDELSE: The Leftovers S03 – Mesterlig fortalt om sorg, savn og tap

Watchmen kommer på HBO Nordic i oktober.

His Dark Materials

Panserbjørnen Iorek Byrnison ser rimelig mannevond ut i promobildene til serieversjonen av His Dark Materials. (Foto: HBO Nordic)

En av de virkelig populære fantasybokseriene skal endelig bli TV-serie.

Philip Pullmans storverk har tidligere gledet gjennom både hørespill og teaterstykke.

Hollywood prøvde seg også på en filmserie med «The Golden Compass» i 2007. Der manglet bokseriens religionskritikk, og filmen fikk hverken publikum eller kritikere helt med på laget. Noe som gjorde at oppfølgerne ble kansellert.

Men nå kan fansen glede seg på ny! Denne gangen har New Line Cinema alliert seg med BBC og HBO. Manuset er skrevet av Jack Thorne, som også har skrevet teaterstykket «Harry Potter and the Cursed Child» sammen med J.K Rowling og John Tiffany.

Og på rollelisten finner vi kvalitetsnavn som James McAvoy («Split», «X-Men: First Class»), Ruth Wilson («The Affair», «Luther») og Clarke Peters («The Wire»).

Aller mest spent er vi på Dafne Keen som skal spille hovedrollen som Lyra. Keen var helt suverent god som beintøff mutanthelt i Wolverine-filmen «Logan: The Wolverine». Det gjør at vi har stort håp, og ganske så enorme forventninger til at «His Dark Materials» kan bli en real fantasygodbit i årene som kommer.

ANMELDELSE: Logan: The Wolverine – En av tiårets sterkeste superheltfilmer!

His Dark Materials får premiere på HBO Nordic i løpet av 2019.

Rick and Morty S04

Rick and Morty er et fyrverkeri av skaperkraft og smart humor – og Pickle Rick fra sesong 3 er kanskje den beste animerte humorhalvtimen vi har sett. (Foto: Netflix, skjermdump)

I en seriehverdag som har skjemt oss bort med glimrende animasjonskomedier de siste årene. Fra «Archer», «Big Mouth» og «BoJack Horseman» til «Animals» og «Tales from the Tour Bus». Er det én serie vi har en ekstra stor plass i hjertet vårt for. Og det er «Rick and Morty».

Dette er en smart, blodig og helsprø komiserie som rett og slett er noe av det beste en kan se på skjerm.

«Rick and Morty» har den samme forfriskende følelsen av drøyhet og finesse som «South Park» hadde på sitt beste. Serieskaperne Justin Roiland og Dan Harmon drar den lenger enn de fleste andre på skjermen. De sneier innom akademiske høyder som ligger planeter bortenfor det meste som vises på TV, og de vinner referansehumorprisen for både kvantitet, kvalitet og originalitet.

Du verden som vi gleder oss til nye eventyr. Wubba lubba dub dub.

«Rick and Morty» sesong 4 kommer til Netflix i november.

The Witcher

Hovedperson Geralt of Rivia i Henry Cavill skikkelse. (Foto: Netflix)

HBO har «Game of Thrones» og «His Dark Materials» er på vei, Disney stapper både Star Wars og Marvel i sin strømmemotor og Amazon skal lage TV av bokgigantene «Ringenes Herre» og «The Wheel of Time».

Da får vel Netflix lage serien om en av verdens kuleste monsterjegere da. «The Witcher» er tuftet på Andrzej Sapkowski bøker, som også ligger bak den suksessrike «The Witcher»-spillserien til CD Projekt.

Her møter vi monsterjegeren Geralt of Rivia som ifølge synopsisen til Netflix må finne sin plass i en verden hvor folkene ofte viser seg å være verre enn monstrene.

Til og med de i redaksjonen som aldri har spilt «The Witcher»-spillene gleder seg veldig til dette actioneventyret – spesielt gleder vi oss til å se den tidligere Supermann, Henry Cavill, legge ut på jakt med lange lyse lokker, raffe skinnklær og sverdet på ryggen.

ANMELDELSE: The Witcher 3: Wild Hunt – Et polsk mesterstykke

«The Witcher» kommer til Netflix i løpet av 2019.

The Morning Show

Jennifer Aniston spiller morgenvert i «The Morning Show». (Foto: NTB Scanpix).

For første gang siden «Friends» er Jennifer Aniston tilbake med en hovedrolle i TV-ruta.

Når Apple lanserer sin nye strømmetjeneste Apple TV+ i november, stiller hun og flere andre store stjerner i den nye serien «The Morning Show».

Sammen med blant andre Steve Carell og Reese Witherspoon skal Aniston lage underholdning av maktspill og karrierejag.

Dramakomedien tar oss med «behind the scenes» på et fiktivt morgenprogram der vertene kniver om rampelyset.

Serien kan se ut som en slags vri på HBOs «The Newsroom» – bare med mindre fokus på nyheter, mer intriger og masse, masse drama. Og er det en ting vi elsker her i Filmpolitiet, så er det drama!

Vi er ikke sikre på når Apple TV+ kommer til Norge, men vi krysser fingrene for en parallell lansering med USA i november. I hvert fall håper og tror vi «The Morning Show» blir tilgjengelig til strømming en plass.

The Politician

Ben Platt spiller hovedrollen som Payton Hobart i The Politician. (Foto: Netflix).

Når Ryan Murphy kommer med noe nytt, pleier vi å følge med. Og i høst kommer mannen bak serier som «American Horror Story», «Feud», «Pose» og «Glee», med sin første serie laget direkte for Netflix.

«The Politician» ser ut som en blanding av «Mean Girls» og «House of Cards». Serien handler om high school-eleven Payton Hobart, spilt av Ben Platt («Pitch perfect»), som drømmer om å en dag bli president i USA.

Paytons liv er bygget på å en dag kunne oppnå denne drømmen, og det ser ut til at det er lite han ikke er villig til å gjøre for å skape den perfekte bakgrunnen for en kommende presidentkandidat. Så lenge han holder seg «squeaky clean», selvfølgelig.

Første steg på veien er å vinne valget som elevrådsleder ved Saint Sebastian High School i Santa Barbara. Her er det mange pene mennesker, med mye pene klær, og knallharde intriger. Vi gleder oss til alt dramaet!

På rollelista står blant andre Jessica Lange, Gwyneth Paltrow, January Jones, Lucy Boynton og Bette Midler.

«The Politician» kommer til Netflix 27. september.

Andre gjensyn vi gleder oss til

Thomas Shelby og Peaky Blinders er tilbake på skjermen med nye episoder i september. (Foto: C More/BBC)

I tillegg til disse ti seriene er det mange gamle favoritter som vender tilbake med nye sesonger i høst.

Vi gleder oss masse til Peaky Blinders S05 (C More/Sumo 5. september), The Last Kingdom S03 (NRK TV 4. september), The Expanse S04 (Amazon 13. desember), The Crown S03 (Netflix 17. november), Mr Inbetween S02 (HBO Nordic i september ), Legacies S02 (HBO Nordic i oktober), Kidding S02 (HBO Nordic i november), Jack Ryan S02 (Amazon i løpet av 2019), The Deuce S03 (HBO Nordic 10. september) og ikke minst finalesesongen av Silicon Valley (HBO Nordic HBO Nordic 28. oktober).

God seriehøst!