I 1972 ga Aretha Franklin ut det suksessfulle gospelalbumet «Amazing Grace». Et kamerateam ledet av regissør Sydney Pollack filmet liveinnspillingen i New Temple Missionary Baptist Church i Los Angeles, men filmprosjektet ble skrinlagt på grunn av tekniske problemer. De greide rett og slett ikke å synkronisere lyden med bildene.

Produsent Alan Elliott kjøpte råstoffet fra Warner Brothers i 2007, lydmann Serge Perron løste synk-problemene og Jeff Buchanan klippet deretter filmen ferdig. Det viste seg imidlertid at Aretha Franklin motsatte seg filmutgivelsen av grunner som ikke er helt klare, og det var først etter hennes død i fjor at familien inngikk en avtale med produsenten om å få filmen utgitt.

Det skal vi være svært glade for. «Amazing Grace» fanger nemlig opp den da 29 år gamle Aretha Franklin midt i sin storhetstid på en svært intim og elegant måte, der litt ruskete kameraarbeid egentlig er med på å forsterke den rå og autentiske kraften og nerven som ligger i filmens musikalske innhold. Man får følelsen av å være i rommet og være vitne til ett av gospelhistoriens store høydepunkter.

Aretha Franklin synger sammen med Southern California Community Choir i «Amazing Grace» (Foto: Arthaus)

Fascinerende uttrykk

Det tar noen minutter før filmens hovedperson kommer til syne. Først får vi stifte bekjentskap med noen andre sentrale figurer, først og fremst «King of gospel», Reverend James Cleveland, som fungerer som musikalsk leder og er den som kommuniserer med publikum under hele konserten.

Han er litt av en karismatisk figur, og hans kjærlighet til musikken og til Franklin er sterk og tydelig.

Vi møter også koristene i Southern California Community Choir, som backer Franklin gjennom nesten hele konserten. Koret har noen medlemmer med virkelig fascinerende uttrykk og utseende blant seg, og de synger med en enorm, overbevisende kraft.



Utstråling på toppnivå

Når Aretha Franklin entrer salen, er det likevel tindrende klart hvem som er midtpunktet. Og når hun begynner å synge, er stemmeprakten, innlevelsen og utstrålingen på toppnivå fra første strofe. Kamerateamet greier å fange inn kraften i Franklins prestasjon og hva musikken gjør med både koristene, musikerne og – ikke minst – publikum.

Konserten ble filmet over to kvelder, og salen er pussig nok ikke fullsatt på noen av dem, men stemningen er elektrisk og det er lett å se hvordan de tilstedeværende opplever en slags religiøs opphøyelse av det de ser og hører. Både korister og publikum bryter ut i impulsive utrop, applaus og bevegelser.

På et tidspunkt ser vi hvordan en eldre dame bokstavelig talt må holdes tilbake fra å storme scenen av ren begeistring. I en annen scene går James Cleveland bort fra sitt piano og setter seg ned på en stol for å hulke litt. Når Arethas prestefar, C.L. Franklin, holder en kort tale underveis, er det lett å se hvor stolt han er over datteren og over øyeblikket de befinner seg i.

Og i klippene fra den andre kvelden ser vi blues- og gospel-elskerne Mick Jagger og Charlie Watts fra The Rolling Stones stå nølende ved inngangen, så sittende på nest bakerste rad, før Jagger senere har flyttet seg frem til et sete like ved bandet.

«Amazing Grace» fanger inn den da 29 år gamle Aretha Franklin på toppen av sin karriere. (Foto: Arthaus)

Et fantastisk dokument

Konserten ble filmet på 16mm, og helt sylskarpe er bildene kanskje ikke, men kvaliteten er mer enn god nok til å fange inn de glinsende svetteperlene på Aretha Franklins ansikt, den fargerike bekledningen blant det overveiende sorte publikumet og de gledesstrålende uttrykkene blant både publikum og kormedlemmer.

Det blir spesielt tydelig under fremføringen av sangen som filmen (og plata) har lånt sin tittel fra, altså «Amazing Grace», der salen formelig eksploderer i musikalsk lykke.

Man kunne muligens ha ønsket seg flere klipp fra øvingene i forkant, flere glimt bak kulissene og en smule mer verbal kommunikasjon fra hovedpersonen selv, men det gir knapt noen mening å klage.

«Amazing Grace» er nemlig en dypt imponerende tidskapsel, og et fantastisk dokument over Aretha Franklins enestående evne til å formidle amerikansk gospelhistorie. Man trenger ikke engang være religiøs for å få en gudommelig følelse av denne utrolige filmen.