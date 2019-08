Gjenbruksfaktoren er selvsagt høy når Fallen-seriens tredje film nok en gang smeller en skyteskive på den amerikanske presidenten og pøser på med militærtrente skurker. Og ja, den Gerard Butler drevne filmserien om secret service agent Mike Banning er forutsigbar, corny og full av klisjeer. Men heldigvis har de piffet opp sjangermiksen denne gangen. 90-tallets temposterke konspirasjonsthrillere er inspirasjonen til en overraskende fornøyelig og tematisk tydelig flukthistorie. Og så dukker selveste Nick Nolte opp i en meget tilskrudd hjelperrolle, noe som gir filmen humør, festlige eksplosjoner og litt hjerte. ANMELDELSE: Olympus Has Fallen – Forsøker å være Die Hard i Det hvite hus Nick Nolte gjør en morsom og god rolle som lett paranoid ekssoldat. (Foto: Nordisk Film Distribusjon) Butler did it! Denne gangen er det ikke utenlandske terrorister som prøver å drepe presidenten. Det er Mike Banning selv. Det sier i alle fall bevisene FBI har funnet. Noe som tvinger vår helt på flukt for å bevise sin uskyld – sånn at han igjen redde verdensfreden. ANMELDELSE: London Has Fallen – Enkel og hardbarket action Regissør Ric Roman Waugh låner både triks, motiver og situasjoner fra 90-tallssuksesser som «Jaget», «U.S. Marshals» og «Enemy of the State». Det gir variasjon til terrorbekjempelsen, og det gir enkel popkornmoro for alle oss som digger når kjernesunne helter må slåss mot overveldende odds for å renvaske seg. Dessverre mangler manuset de vriene og overraskelsene som kjennetegner de beste historiene i sjangeren. Her er både skurk og skurkemotiver veldig lett å få øye på. Så hvis du søker grubleglede og hakeslepp, er dessverre ikke «Angel Has Fallen» filmen for deg. ANMELDELSE: Askeladden – I Soria Moria slott – Historien har fått et kvalitetsløft Gerard Butler og Morgan Freeman leder an i et stjernegalleri som også inkluderer Nick Nolte, Jada Pinkett Smith, Tim Blake Nelson og Lance Reddick. (Foto: Nordisk Film Distribusjon) Best til skogs Det er filmens midtparti, hvor Banning er på flukt i Vest-Virginias skoger, at «Angel Has Fallen» er på sitt beste. Her høster filmen av USAs rike mytologi når det gjelder konspirasjonsglade gærninger som bor “off the grid” i frykt for at storebror følger med. Blant majestetiske furutrær dukker gamlefar Nick Nolte opp i en herlig skrudd og skjeggete rolle som overparanoid militærveteran. Og hans frustrasjoner som vietnamveteran og hans anselige ferdigheter som tidligere spesialsoldat gjør han til filmens absolutte høydepunkt. Noltes rollefigur går også kledelig inn i filmens overraskende kritiske budskap. Til tross for sterk USA-patriotisme, så gir en gjennomgående brodd mot politisk motivert krigshissing og militær privatisering en eim av antikrigsfilm til «Angel Has Fallen». Så får det bare være lett selvmotsigende at filmen ellers fronter en meget kulerik og gladvoldelig tone. Hvis du er av typen som ikke synes det blir actionfest uten kevlarvest, er dette absolutt en film som treffer med garderoben. Butler byr på solid sjangerpåfyll for fansen, og dette er en underholdende dose.

Om FILMEN Angel Has Fallen

Slippdato: 30.08.2019

Regi: Ric Roman Waugh

Utgiver: Nordisk Film Distribusjon

Aldersgrense: 15 år

Sjanger: Action, Thriller



