Filmfestivalen i Venezia (NRK): Brad Pitt, Scarlett Johansson, Joaquin Phoenix og Meryl Streep er blant stjernene som skal kaste glans over filmfestivalen i Venezia den kommende uka.

Det er 76. gang denne festivalen avholdes, og den står kanskje sterkere enn noen gang. Filmfestivalen i Cannes er fremdeles desidert størst i Europa (og verden), men får stadig sterkere konkurranse fra italienerne. Årsaken er innlysende. Hollywood har nemlig lagt sin elsk på Venezia som et startpunkt for Oscar-løpet.

Bare i løpet av de siste seks årene har både «Gravity» (2013), «Birdman» (2014), «Spotlight» (2015), «La La Land» (2016), «The Shape of Water» (2017) og «Roma» (2018) gått hen og vunnet flere store Oscar-priser etter å ha åpnet her.

Det er slett ikke utenkelig at det finnes kommende vinnere av både Oscar og andre priser blant de som kjemper om Gulløven i Venezia. På papiret ser dette ut som de fem mest spennende filmene:

«La Vérité» («The Truth») av Hirokazu Kore-eda

Catherine Deneuve og Juliette Binoche spiller hovedrollene i Hirokazu Kore-edas “La Vérité” (“The Truth”). Foto: GAGA International Sales)

Det kan kanskje være et tegn i tiden at Hirokazu Kore-eda velger å ha premiere på sin nye film i Venezia i stedet for Cannes, selv om han vant Gullpalmen for «Shoplifters» der i fjor. Hans nye film har til og med to av Frankrikes største filmstjerner i hovedrollene, nemlig Catherine Deneuve og Juliette Binoche.

De spiller en mor og datter som opplever en krise i sitt forhold til hverandre. En gammel fransk filmstjerne utgir sine memoarer. Samtidig kommer datteren fra New York til Paris med mann og datter. I stedet for en lykkelig gjenforening, ligger det an til store konfrontasjoner.

Det blir ikke Kore-edas første film om spenninger mellom familiemedlemmer, de fleste historiene hans har lignende tematikk, men det er hans første som ikke er filmet i hjemlandet Japan. Det skal bli spennende å se om Kore-edas lune, tilbakelente og observerende filmspråk videreføres i et internasjonalt format.

«Ad Astra» av James Gray



Brad Pitt var en av hovedattraksjonene under årets filmfestival i Cannes, der han deltok med Quentin Tarantinos «Once Upon a Time…in Hollywood». Nå er han jaggu en av de største stjernene i Venezia, også.

I «Ad Astra» spiller han astronauten Roy McBride, som legger ut på en reise gjennom solsystemet for å finne faren sin, og samtidig finne svaret på et mysterium som truer vår eksistens på jorden.

Motspillere er blant andre Tommy Lee Jones, Ruth Negga, Liv Tyler og Donald Sutherland. Regissør er James Gray, som har imponert kritikere med filmer som «The Lost City of Z», «Two Lovers» og «We Own The Night».

«Marriage Story» av Noah Baumbach



Noah Baumbach innledet et suksessfullt samarbeid med Netflix på filmen «The Meyerowitz Stories (New and Selected)», som ble vist på filmfestivalen i Cannes i 2018. Året etter fikk franskmennene kalde føtter og bannlyste strømmegigantens filmer fra den franske rivieraen.

Venezia lot seg ikke be to ganger, og signaliserte allerede i fjor at Netflix ble tatt imot med åpne armer. Da vant de til alt overmål Gulløven for Alfonso Cuaróns «Roma».

Nå er Baumbach tilbake med en ny Netflix-film, med Scarlett Johansson og Adam Driver i hovedrollene. De spiller et ektepar som er i ferd med å bryte opp, men likevel forsøker å samle familien.

«Jeg ville finne en kjærlighetshistorie i bruddet. Håp midt i rettsaker, dokumenter og regler», sier Baumbach i en pressemelding fra festivalen.

«The Laundromat» av Steven Soderbergh

Gary Oldman og Antonio Banderas er to av stjernene i Steven Soderbergs nye film, “The Laundromat”. (Foto: Netflix)

Nok en Netflix-film fra en av kinoens store regissører. Og det er ikke småfolk Steven Soderbergh har med seg foran kamera, men størrelser som Meryl Streep, Gary Oldman, Antonio Banderas og Sharon Stone.

«The Laundromat» er basert på boka “Secrecy World: Inside the Panama Papers Investigation of Illicit Money Networks and the Global Elite» av Jake Bernstein.

Filmen skal forsøke å skildre omfanget av svindelen som ble avdekket da de såkalte Panama Papers ble lekket i 2016.

Soderbergh forteller historien gjennom Ellen Martin, som begynner å etterforske sin falske reiseforsikring, og oppdager snusk som kan knyttes til et advokatfirma i Panama.

«Joker» av Todd Phillips



Kan dette bli en Oscar-favoritt? Ryktene sier i hvert fall at Joaquin Phoenix har gjort en praktrolle som Jokeren i regissø Todd Phillips sin opprinnelseshistorie.

Filmen forteller om Arthur Fleck, som sliter med å finne sin plass i Gotham City. Han jobber som klovn på dagtid, mens han forsøker å slå gjennom som standup-komiker på kveldstid. En dag tar han en fatal avgjørelse som setter i gang en kjede av vonde hendelser.

Traileren som ble sluppet på forsommeren ga inntrykk av at vi har en helt spesiell historie i vente som ikke ligner noe vi har sett tidligere i Batman-universet. Det blir spennende å se om Phoenix lager hakkemat av Joker-versjonene vi har sett tidligere.

Johnny Depp kommer også

Det er selvsagt et lass av filmer som også kunne vært tatt med på denne listen, som Pablo Larrains «EMA», Netflix-filmen «The King» med Timothée Chalamet, Roman Polanskis «J’Accuse – An Officer and a Spy», den tidligere Gulløve-vinneren Roy Anderssons «Om det oändliga», Atom Egoyans «Guest of Honour» og kontroversielle Nate Parkers American «Skin» og Olivier Assayas’ «WASP Network».

Man skal heller ikke glemme at Johnny Depp gjester Venezia mot slutten av filmfestivalen med sin nye film, «Waiting for the Barbarians», der han spiller mot blant andre Mark Rylance og Robert Pattinson.

Man skal ikke bedømme kvaliteten på en festival før den er over, men akkurat når filmfestivalen i Venezia starter, ser den ut som en samling svært interessante filmer som kommer til å prege kino og skjerm i høst.