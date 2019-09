«Game of Thrones» vant Emmy for beste dramaserie for fjerde gang.

De vant prisen både i 2015 og i 2016. Så tok «Game of Thrones» seg en Emmy-pause i 2017 på grunn av utvidet produksjonstid, da vant «The Handmaid’s Tale».

I fjor gjenvant fantasygiganten tronen, og nå – i sin finalesesesong – klarte de å beholde tittelen i den prestisjefylte dramakategorien.

– Vi vil takke alle våre utrolige skuespillere. Dere gjør alt vi skriver bedre, sa serieskaper Daniel Brett Weiss fra scenen, hvor også forfatter George R.R. Martin ble hyllet i takketalen.

Mange av skuespillerne i serien var også nominert til individuelle priser under Emmy-utdelingen. Men det var kun Peter Dinklage som fikk sin egen gylne pris.

Han vant sin fjerde Emmy for rollen som Tyrion Lannister og ble med det historisk. Med fire statuetter for samme rolle satte han Emmy-rekord for beste birolle i en dramaserie.

Dinklage måtte kvele et banneord fra scenen, før han kom med en mer velformulert beskjed til serieskaperne.

– David og Dan, vi gikk bokstavelig talt gjennom ild og is for dere, og jeg ville gjort det igjen uten å nøle.

De to prisene, sammen med de ti prisene «Game of Thrones» vant forrige helg under Primetime Creative Arts Emmy Awards, gjorde at verdens største TV-serie endte med tolv Emmy-priser for sin finalesesong. Og nå er altså vakten over.

Peter Dinklage vant sin fjerde Emmy for rollen som Tyrion Lannister. (Foto: Frederic J. Brown/NTB Scanpix)

Tre priser til Chernobyl

Den gnistrende gode historiske miniserien «Chernobyl», som også vant syv Emmy-priser da de tekniske prisene ble delt ut forrige helg, fulgte opp med hele tre priser under nattens utdeling.

I tillegg til prisen for bese miniserie, vant svenske Johan Renck prisen for beste regi og serieskaper Craig Mazin vant for beste manus.

– Jeg håper vår serie har minnet folk om verdien av sannheten og faren ved en løgn, sa Craig Mazin i sin takketale.

Miniserien er en dramatisering av hva som skjedde under og i etterkant av Tsjernobyl-ulykken i 1986. Og med spenningsseriens medrivende fortellerstil og sans for mellommenneskelig drama, tegner og forklarer «Chernobyl» med intensitet, troverdighet og krass kritikk.

Stellan Skarsgård og Jared Harris spiller to av hovedrollene i Chernobyl og veteranene koste seg på Emmy-utdelingen hvor miniserien vant hele tre priser. (Foto: Robyn Beck/NTB Scanpix)

Flere knallgode førstegangsvinnere

I skuespillerkategoriene var det flere gledelige overraskelser.

Jharrel Jerome vant prisen for beste skuespiller i en miniserie for sin fantastiske prestasjon som den unge Korey Wise i serien «When They See Us». Serien tar for seg et justismord i USA, hvor den virkelige Korey Wise var en av de fem unge mennene som ble fengslet og dømt som en av The Central Park 5.

Jodie Comer slo ut blant andre dragemor Emilia Clarke, og vant prisen for beste skuespiller i en dramaserie for sin herlig bekmørke rolle som leiemorderen Villanelle i Killing Eve.

Og i den stjernetunge hovedrollekategorien for beste mannlige skuespiller i en dramaserie – hvor både Kit Harington, Sterling K. Brown og Jason Bateman var nominert – kunne vi alle ta av oss hatten for den nydelige prestasjonen Billy Porter har lagt inn i rollefiguren Pray Tell fra «Pose».

– Kategorien er kjærlighet, var den oppløftende og Pose-refererende beskjeden fra en veldig glad vinner.

Jodie Comer reagerte med sjokk og vantro da hun vant Emmy for beste kvinnelige hovedrolle i en dramaserie for sin prestasjon i Killing Eve. (Foto: REUTERS/Mike Blake, NTB Scanpix).

