London (NRK): – Han kommer fra landet med noen av de beste alpinistene. Når østerrikerne taper, er det vanligvis for en nordmann. Og bare så du vet det, lager de også noen av de fineste skigenserne, sier østerriksk-amerikanske Arnold Schwarzenegger til sin medskuespiller Linda Hamilton når han får høre hvilket land NRKs utsendte kommer fra.

– OK, jeg skal sørge for å søke opp dette senere, smiler Hamilton overbærende.

Filmpolitiet møter «The Terminator»-stjernene på et fasjonabelt hotell i London. Foranledningen er at de spiller mot hverandre for første gang på 28 år i «Terminator: Dark Fate», som er en direkte oppfølger til de to første filmene i serien.

I «The Terminator» (1984) spiller Linda Hamilton den unge Sarah Connor, som blir jaget av en T-800 drapsrobot fra fremtiden, spilt av Schwarzenegger.

I «Terminator 2: Judgment Day» (1991) har hun forvandlet seg til en tøff kriger som må beskytte sin sønn mot en ny type drapsrobot, men får uventet hjelp av den gamle modellen, igjen spilt av Schwarzenegger.

Anmeldelse: «Terminator: Dark Fate» er ganske god sci-fi-action, men når ikke opp til klassikerne den er tuftet på



Ville gjenopplive Sarah Connor

«Terminator: Dark Fate» ser bort fra de tre oppfølgerne som har kommet i mellomtiden, «Terminator 3: Rise of the Machines» (2003), «Terminator Salvation» (2009) og «Terminator Genisys» (2015). Schwarzeneggers T-800 har vært med i alle, mens Linda Hamilton har vært fraværende til nå.

– Hvorfor kommer du tilbake etter 28 år med faren for å risikere den ikoniske status som du og figuren din har fra de to første filmene?

– Det var virkelig en bekymring, men ikke på grunn av mitt ego eller min plass på listen over actionstjerner. Jeg avsto fra å spille henne i mange år etter «Terminator 2: Judgment Day», fordi jeg følte jeg hadde sagt alt som var å si. Det virket som en komplett reise å gå fra å være «kvinne i nød» til en fryktløs kriger, og det føltes som en historie som kunne stå for seg selv.

– Men 28 år har gått, og jeg tenkte det ville være veldig interessant å gjenopplive figuren med 28 år som jeg fikk fylle inn som skuespiller, og få denne eldre og mer erfarne kvinnen til nåtiden, sier Hamilton.

Anmeldelse: Serien «His Dark Materials» er filmatisert med stor kjærlighet

Linda Hamilton fikk sitt gjennombrudd i rollen som Sarah Connor i den første «The Terminator» i 1984. (Foto: SF Norge AS).

En annerledes Terminator

Legendariske Arnold Schwarzenegger er ved siden av «The Terminator»-serien mest kjent for 1980-talls-filmer som «Conan», «Commando», «Predator» og «Red Heat», samt «Total Recall» og «Sanne løgner» på 1990-tallet.

– Du gjør ikke mange oppfølgere, men har spilt T-800 flere ganger. Hva er det som holder denne figuren stadig interessant for deg?

– Han er alltid skrevet ulikt. I den første «Terminator» er jeg en drapsmaskin. I den andre filmen blir jeg en beskytter og begynner å få visse menneskelige trekk, så det var veldig interessant. Men hvis vi går frem til denne siste filmen, «Dark Fate», er jeg igjen en drapsmaskin, men har utviklet en slags samvittighet, fordi jeg har vært i menneskers selskap over lang tid.

– Så det er den viktigste årsaken, men dette er også en veldig underholdende serie i en veldig underholdende sjanger. Hvor du enn er i verden, liker folk å se «The Terminator», sier den alltid PR-innstilte Arnold Schwarzenegger.

Anmeldelse: Grøssene er for svake i «De dødes tjern»

Linda Hamilton og Arnold Schwarzenegger spiller mot hverandre for første gang på 28 år i «Terminator: Dark Fate». (Foto: 20th Century Fox)

Prøver å gi figurene tyngde

«The Terminator»-filmene ser ut til å ha et gjennomgående budskap om at det er kvinnene som må redde verden.

Også i «Dark Fate» er kvinnene i fokus, når Sarah Connor og en T-800 må hjelpe fabrikkarbeideren Dani (Natalia Reyes) og en tidsreisende soldat, Grace (Mackenzie Davis), i kampen mot nok en drapsrobot, REV-9 (Gabriel Luna).

– Vi forsøker ikke å komme med en erklæring om at det endelig er kvinners tur i actionfilm, vi har sett sterke kvinner på film i flere tiår. Det er bare en annen type styrke.

– Hvis du spør hver av kvinnene i denne filmen om «hva det betyr å være kvinne», vil de svare at de bare spiller figurer som man prøver å gi tyngde, men vi forsøker ikke å gjøre et «statement». Vi gjør bare jobben vår og forsøker å gjøre det bra, sier Linda Hamilton.

En yngre utgave av Arnold Schwarzenegger viser muskler i «The Terminator». (Foto: SF Norge AS).

Når NRK spør om hvordan det har blitt vanskeligere å lage actionfilm når man har passert en viss alder, nøler Schwarzenegger litt med å svare, slik at Hamilton tar ordet:

– Du kommer deg ikke opp like kjapt, men det er bare morsomt, for det gjør det mer autentisk. Du faller ned og bruker bare litt lengre tid for å reise deg igjen. Jeg ville forsikre meg om at jeg fikk den autentisiteten til lerretet.

– Jeg kunne ikke bare hoppe opp og late som jeg var en 30 år gammel kvinne. Kroppen min vil aldri bli den samme etter denne filmen, men det er mitt valg å spille henne, gjøre det godt og ta konsekvensene senere, smiler Linda Hamilton.

«Terminator: Dark Fate» har Norgespremiere 8. november.