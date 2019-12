For oss som har passert 30 og fremdeles ikke har samboer og barn, er det lett å identifisere seg med både hovedpersonen, problemene og poengene i Netflix sin norske adventsserie «Hjem til jul».

Med den romantiske julekomedien som ledestjerne, går regissør Per-Olav Sørensen («Quicksand», «Nobel») for lett gjenkjennelig situasjonskomikk i det han stapper familieindusert singelstress ned i trykkokeren og fyrer opp med forventningspress og kleine stevnemøter.

Og det er mye som gleder i denne førjulsserien.

Ida Elise Broch er en skuespiller jeg har stor sans for, og her får hun spille med hele sin karisma og sitt talent i en rolle som både har sårhet, styrke og sjarm.

En julestjerne går også til artisten Gabrielle Susanne Solheim Leithaug som viser et naturlig skuespillertalent, og byr på noen aldeles herlige scener, som den sympatiske og egenrådige leieboeren Jørgunn.

Felix Sandman (Quicksand) spiller en av de potensielle kjærestene Johanne (Ida Elise Broch) møter i sin stevnemøtetravle adventstid. (Foto: Netflix)

24 dager med kjærlighetsjakt

Premisset for serien etableres på særdeles tilskrudd komedievis i seriens første scene.

På en adventsmiddag hjemme hos storfamilien skvises den 30 år gamle, og single, sykepleieren Johanne (Ida Elise Broch) til å proklamere at hun har fått seg kjæreste.

Mor blir jo overlykkelig, og insisterer på at denne personen må komme på julemiddag – så da har vår hovedperson 24 dager på å finne noen.

Speeddating, sveiping, julebordsfylla og velmenende venninneråd brukes som redskap i kjærestejakten. Det resulterer i noen veldig morsomme, og en del litt for opplagte, betraktninger rundt moderne datingkultur og kjærlighetslivsvisdom.

Birollene er sentrale for å vise oss ulike sider av Johannes liv, verdier, søken og personlighet.

Noen av figurene blir for stramt pakket inn i sine rollefunksjoner, men velspilte bidrag fra blant andre Hege Schøyen, Ghita Nørby, Felix Sandman, Ole Christoffer Ertvaag, Nader Khademi og Stian Blipp sprer både stjernestøv og humor på Johannes vei.

Julestemningen, spesielt i en rekke kjempekoselige eksteriørscener spilt inn på Røros, ligger tykt over Hjem til jul. Foto: Netflix)

Oser av sparkføre og julestemning

«Hjem til jul» er klart best i første halvdel, hvor det lettbente får utfolde seg i et energisk driv. Her svinger episodene av overdrivelser, kreativ rekvisittbruk og spretne dialogscener – og det lekes med klipp og fortellergrep.

Andre halvdel er mer ujevn i tempo og tone, og det lugger litt i et par enkeltscener som forsøker å gi serien dybde gjennom noen dramatiske vendepunkt.

Og uten å gå i avslørende detalj, så synes jeg at seriefinalen er modig helt til den blir feig.

Jevnt over sprudler ikke «Hjem til jul» av den store originaliteten. Her er det mange kleinheter, vitser og karaktertrekk som tråkker i oppgåtte spor

Serien når heller ikke de rørende og romantiske høydepunktene som kjennetegner de aller beste titlene i «romcom»-sjangeren.

Men regissør Per-Olav Sørensen og serieskaperne kan faget sitt svært godt, og med solide skuespillere og god timing får de selv klassikeren “far i julelyskrig med naboen” til å sitte i sikringsboksen.

Julestemningen sitter også. Førjulskosen fanges på både pub, i barndomshjem og på Jørgunns kjøkken. Og ny norsk sesongpop drysser høytidsklang fra lydsporet.

Utendørs skinner vintervakre eksteriørscener, filmet på Røros, og gir Johanne en hjemby som oser av sparkføre og julekortidyll.

Dette er smarte valg i en serie som skal ut å konkurrere om adventsoppmerksomheten til et internasjonalt Netflix-publikum, og det fungerer utmerket for å skape julehygge for norske seere også.

«Hjem til jul» bør sjekkes ut av alle som har «Love Actually» og «The Holiday» på toppen av julefilmlisten sin.

Og så passer den nok ekstra adventsgodt for singelstressa studenter som forbereder seg på familieavhør i jula.

«Hjem til jul» har premiere på Netflix den 5. desember. Serien er på 6 episoder, og i tillegg til den norske originalversjonen, kan den også sees i en dubbet engelsk versjon.