Daniel Craig, Jamie Lee Curtis og Chris Evans er blant godbitene i det morsomme mordmysteriet «Knives Out», en forfriskende festforestilling fra regissør og manusforfatter Rian Johnson («Looper», «Star Wars: The Last Jedi»).

Filmen tilhører en sjanger som kan virke både velbrukt og utdatert, men den er så godt gjennomført at det er en fryd å følge den krokete og innholdsrike veien mot løsningen.

Noen ytterst få svakheter gjør at «Knives Out» går glipp av selve toppkarakteren, men dette er like fullt en av årets mest underholdende filmer!

Harlan Thrombey feires av sine familiemedlemmer før et mord begås i «Knives Out». (Foto: Nordisk Film Distribusjon)

Ulike versjoner av det som skjedde

Åpningen avslører at mordofferet er den suksessrike forfatteren Harlan Thrombey (Christoffer Plummer), som kvelden i forveien hadde hele den store familien til middag på sin herskapelige herregård.

Privatdetektiven Benoit Blanc (Daniel Craig) intervjuer alle som var tilstede, blant annet datteren Linda (Jamie Lee Curtis), sønnen Walt (Michael Shannon), svigersønnen Richard (Don Johnson), barnebarnet Ransom (Chris Evans) og offerets personlige assistent, Marta (Ana de Armas).

I en serie tilbakeblikk får vi se deres ulike versjoner av hva som egentlig skjedde den skjebnesvangre kvelden.

Innledningen gir en saftig og spennende introduksjon av et rikholdig persongalleri, der det skal vise seg at nær samtlige har noe som kan ligne et motiv.

Det er imponerende hvordan Rian Johnson legger ut alle disse forskjellige trådene, uten at det blir kaotisk og vanskelig for publikum å holde følge. Litt av gleden ved en film som dette, er å leke detektiv selv, og det serveres nok av spor, hint og vink til å holde hjerneaktiviteten i gang.

På et overraskende tidlig tidspunkt kommer det en avsløring som ikke skal avsløres, men som virker å ha en avgjørende funksjon. Sammenhengen viser seg likevel å være mer komplisert enn først antatt, og man blir sittende å gjette videre. Jeg hadde kanskje mine mistanker, men visshet får man ikke før slutten.

Chris Evans spiller sleip kjekkas i «Knives Out». (Foto: Nordisk Film Distribusjon)

Uanstrengt fortellerglede

Det er åpenbart at «Knives Out» er et overskuddsprosjekt for alle involverte. Skuespillerne er i praktslag, spesielt Daniel Craig i en herlig karikert detektivrolle med flere morsomme vink til kjente film- og seriedetektiver som Sherlock Holmes og Hercule Poirot.

Chris Evans er også god i en sleip kjekkasrolle som ligger et langt steinkast unna den gjennomsympatiske Captain America-figuren som har gjort ham til verdensstjerne.

En annen viktig «figur» i filmen, er det enorme huset og eiendommen alt utspilles i og på, som innbyr til spennende muligheter. Her har både fotograf Steve Yedlin, production designer David Crank og art director Jeremy Woodward gjort en flott jobb med å skape et fargerikt og velfungerende bakteppe for handlingen.

Richard (Don Johnson), Linda (Jamie Lee Curtis) og Marta (Ana de Armas) diskuterer i «Knives Out». (Foto: Nordisk Film Distribusjon)

Filmens eneste reelle svakhet, er at flere av familiemedlemmene etterhvert havner i bakgrunnen til fordel for figurene som viser seg å være de mest sentrale.

Den festlige introduksjonen av samtlige lover mer moro enn enkelte av dem får tid og mulighet til å levere.

«Knives Out» er likevel omtrent 99% vellykket, med en uanstrengt fortellerglede og et underholdende mordmysterium som holder seg interessant til siste akt.