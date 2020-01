Med en grei dose hipsterkultur, litt romantikk og en hel del velmenende veiledning til hva som er viktig her i livet, er «100 ting» en lettspiselig og engasjerende komedie.

Florian David Fitz (som også har skrevet og regissert filmen) og Matthias Schweighöfer bærer filmen godt i hovedrollene som kompisene Paul og Toni.

Paul kan ikke leve uten telefonen og sitt spesiallagde operativsystem «Nana», mens Toni ikke håndterer hverdagen uten hårvekstpiller og espressomaskin.

Etter en krangel om hvem som er den største kapitalismeslaven, inngår de to et veddemål. Begge må kvitte seg med tingene sine, og i 100 dager får de tilbake én gjenstand om dagen.

«100 ting» byr på mange visuelle godbiter, spesielt på kontoret til Paul (Florian David Fitz) og Toni (Matthias Schweighöfer). (Foto: Warner Bros/Northern Film Group)

For mye på hjertet

«100 ting» er ikke så langt unna å komme med noen viktige poeng i noe som absolutt er en aktuell og viktig debatt om forbrukermentaliteten i samfunnet.

Dessverre blir det som kunne vært et betydelig budskap fort overfladisk når filmen også har hundre andre ting på hjertet.

Det dagsaktuelle minimalisme-aspektet blir brukt som bakteppe for filmens handling, mens sidehistorier om romanser og familier man ikke prioriterer skal lære oss hva som er viktig her i livet.

Filmen, i et forsøk på dypsindighet, flater seg selv ut, og resultatet blir ikke mer meningsbærende enn den vanlige klisjeen om å ta vare på de man er glad i.

Det oppstår mange komiske situasjoner når også klærne inngår i veddemålet i «100 ting». (Foto: Warner Bros/Northern Film Group)

Slapstick og romantikk

Med visuell og slapsticklignende humor, er «100 ting» likevel underholdende.

Romansen mellom Toni og Lucy (Miriam Stein) er akkurat søt og rørende nok til at den «romkom»-elskende delen av meg får dekket sitt behov.

Og morsomme detaljer, som en bestemor som alltid står øverst på en vaklende stige når Paul kommer på besøk, maner stadig frem smilet.

I tillegg har filmen et polert uttrykk som smaker friskt av Hollywood, og et driv som gjør at jeg ikke kjeder meg et sekund.

Til sammen blir «100 ting» en fornøyelig «feelgood»-film om to kompiser som finner ut at alt de egentlig trenger her i livet, er hverandre.