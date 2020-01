2020: Filmene vi gleder oss til

Narvik

En ung gutt ser på at slaget om Narvik utfolder seg foran ham. Dette er et konseptbilde fra filmen «Narvik». (Foto: Nordisk Film)

Det har kommet flere store og sterke krigsfilmer fra Norge de siste årene, og det er ikke usannsynlig at «Narvik» kan tre inn blant «Kongens nei», «Max Manus» og «Den 12. mann» som nok en storslagen kinofilm om kampen mot nazistene.

Slaget om Narvik er en krigshendelse som fortjener kinofilmens oppmerksomhet.



Den spenningsvekkende undertittelen «Hitlers første nederlag», og et budsjett på 65 millioner, lover også godt for en film som bør kunne fenge publikum med både historisk viktighet og spektakulære sjøslagscener.

«Narvik» har norgespremiere 25. desember.

Little Women

Emma Watson som Meg March i «Little Women».(Foto: SF Studios, Sony Pictures)

Louisa May Alcotts kjente roman «Little Women» («Småfrøkner» på norsk) har allerede blitt filmatisert seks ganger.

Den har også blitt framført på teater, som musikal, som opera, som hørespill og mange ganger som TV-serie. BBC har laget fire versjoner og i Japan har det blitt laget to animerte versjoner.

Den dukker til og med opp i en «Friends»-episode, hvor Joey leser boken, og det ender med at Rachel må putte den i fryseren.

Det er en klassiker, og når Greta Gerwig («Lady Bird») har fått med seg Meryl Streep, Saoirse Ronan, Emma Watson, Laura Dern, Timothée Chalamet og Bob Odenkirk til å spille ut historien om March-familien, da gleder vi oss veldig til å se resultatet.

«Little Women» har norgespremiere 31. januar.

1917

Etterspillet etter Operation Alberich under 1. verdenskrig er scenen for Sam Mendes sin episke krigsfilm «1917». (Foto: Nordisk Film)

Den andre historiske krigsfilmen på listen foregår under 1. verdenskrig.

Richard Madden, Colin Firth og Benedict Cumberbatch er blant de mange stjernene som blir å se i Sam Mendes («Skyfall», «Spectre») intense skyttergravsfilm.

Filmen skal være basert på en fortelling filmskaperens bestefar, Alfred Mendes, har fortalt sitt barnebarn fra krigen i Frankrike.

Handlingen følger to unge britiske soldater, Schofield (George MacKay) og Blake (Dean-Charles Chapman), som må krysse fiendens territorier for å advare 1600 britiske soldater mot en tysk felle.

1917 har norgespremiere 24. januar

Mulan

Yifei Liu spiller Mulan i Disney nyinnspilling av den animerte klassikeren fra 1998. (Foto: The Walt Disney Company Nordic)

Vi elsker Disneys animerte klassiker «Mulan» fra 1998.

Og vi ser virkelig fram til å se Yifei Liu i rollen som kvinnen som må forkle seg som en mann for å få kjempe for sitt land.

Ut fra traileren ser det ut til at vi får en actionfylt heltehistorie full av kamper, ild og trolldom.

Og der nyinnspillingen av «Løvenes Konge» ble en veldig lik, og stort sett fattigere, utgave av originalen, tror vi «Mulan» vil få nye kvaliteter med skuespillerne foran kamera.

«Mulan» har norgespremiere 25. mars.

James Bond: No Time To Die

Daniel Craig spiller James Bond for femte gang i «James Bond: No Time To Die»(Foto: SF Studios, MGM)

Daniel Craig er tilbake for femte gang som James Bond, og etter litt regissørrot skal Cary Joji Fukunaga («True Detective») få prøve seg på sin første 007-film.

Vi gleder til å se Rami Malek som superskurk med gudekompleks, og vi gleder oss til å se Lashana Lynch spille 00-agent.

Vi gleder oss til elegante biljakter, bitende britiske replikker og vi gleder oss selvsagt til å se norsk natur på lerretet når Bond-film nummer 25, «No Time To Die» ruller i gang på kino i april.

«James Bond: No Time To Die» har norgespremiere 3. april.

Jojo Rabbit

Regissør Taika Waititi spiller selv rollen som Hitler i «Jojo Rabbit». (Foto: Twentieth Century Fox Norway)

Den Newzealandske regissøren Taika Waititi har med filmer som «What We Do in the Shadows» og «Thor: Ragnarok» vist seg fram som en av de friskeste og morsomste filmskaperne de siste årene.

Så når Waititi skal lage en satirisk komedie satt til Nazi-Tyskland, med regissøren selv i rollen som Hitler, så er vi spente på resultatet.

«Jojo Rabbit» følger Jojo Betzler (Roman Griffin Davis), en ung Hitler-ungdom som har føreren selv som fantasivenn. Jojo får noen saftige dilemma og gruble på da han oppdager at en jødisk jente skjuler seg i et hulrom bak familiens stuevegg.

Scarlett Johansson, Rebel Wilson, Alfie Allen, og Sam Rockwell er med. Og soundtracket er fult av godbiter!

«Jojo Rabbit» har norgespremiere 17. januar.

Top Gun Maverick

Tom Cruise har fremdeles «the need for speed» i oppfølgeren til 80-tallsklassikeren Top Gun». (Foto: United International Pictures)

34 år har gått siden «Top Gun» dundret over kinolerretene, og vi har fremdeles behov for fart.

Tom Cruise har også blitt 34 år eldre, men actionveteranen gjentar sin ikoniske rolle som Pete «Maverick» Mitchell i denne oppfølgeren.

Vi møter en Maverick som fremdeles holder seg i lufta, og holder seg unna slike forfremmelser som inkluderer skrivebord og papirarbeid.

Så mye mer vet vi ikke om handlingen, men vi vet det blir helamerikansk, det blir halsbrekkende flystunt, det blir lange taler fra Ed Harris og det blir gjenhør med en av Hollywoods feteste filmmelodier.

«Top Gun Maverick» har norgespremiere 17. juli.

Tenet

John David Washington, her i «BlacKkKlansman», spiller hovedrollen i «Tenet». (Foto: United International Pictures)

Det er alltid en begivenhet når regissør Christopher Nolan kommer med en ny og original kinofilm.

Som filmskaper har han de siste 15 årene levert en helt fantastisk «Batman»-trilogi, en visuelt storslått hjernekribler i «Inception», et lekkert romeventyr med «Interstellar» og et klaustrofobisk krigsportrett i «Dunkirk».

I 2020 kommer han med «Tenet». En thriller hvor en død agent tilsynelatende vekkes til live for å hindre 3. verdenskrig – en hendelse verre enn total atomkrig.

John David Washington spiller hovedrollen og fotograf Hoyte van Hoytema ser, ifølge traileren, ut til å ha skutt en meget lekker film – bygd for å kunne nytes på kinoens største formater.

«Tenet» har norgespremiere 17. juli.

Wonder Woman 1984

«Wonder Woman 1984» ser fargerik og tøff ut. (Foto: SF Studios, Warner Bros.)

«Wonder Woman» fra 2017 har vært det store lyspunktet i DCUs (DC Extended Universe) ganske gråmelerte kinounivers så langt.

Gal Gadot traff spikeren som både humørfylt hovedperson og hardtslående superhelt i hovedrollen, og regissør Patty Jenkins klarte å kombinere en fengende tilblivelseshistorie med actiondriv, humor og hjerte.

Når de to igjen skal samarbeide, og trekker inn et synthpopete og fargespraglende 80-tall i miksen, så blir vi full av forventning.

Maxwell Lord og Cheeta står på skurkelisten, Hans Zimmer står for filmmusikken og jappetidens idealer ser ut til å være godt representert.

«Wonder Woman 1984» har norgespremiere 5. juni.

Dune

Regissør Denis Villeneuve, her intervjuet i forbindelse med «Blade Runner 2049», skal bryne seg på en av moderne filmhistories vanskeligste filmnøtter med «Dune». (Foto: NRK)

Frank Herberts fantastiske sci-fi roman Dune (1965), angivelig verdens mest solgte «sci-fi»- roman, har ikke hatt det lett i overgangen fra bok til film.

Alejandro Jodorowsky gjorde et spektakulært forsøk på 70-tallet.

Se gjerne dokumentaren «Jodorowskys Dune» for å se hvordan han samlet stjerner som Salvador Dalí, Mick Jagger og Jean Giraud til en gigantisk produksjon som kollapset, men som inspirerte filmunivers som «Star Wars», «Alien», «Terminator», og «Indiana Jones».

Så prøvde David Lynch seg på 80-tallet. Men heller ikke hans versjon, med blant andre Kyle MacLachlan og artisten Sting, fikk originalverket til å skinne i kinomørket.

Spenningen, og fallhøyden, er derfor enorm når Denis Villeneuve nå skal prøve seg på denne innflytelsesrike og komplekse mastodonten.

Historien om unge Paul Atreides, ørkenplaneten Arrakis og de politiske intrigene som ulmer i galaksen er enestående god i bokform.

Villeneuve har lært av forgjengernes feil og skal denne gangen bruke to filmer på å fortelle historien.

Med seg har han et stjernelag med Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Josh Brolin, Stellan Skarsgård, Dave Bautista, Javier Bardem, Jason Momoa, Charlotte Rampling og Zendaya på rollelisten.

Hanz Zimmer står også her for musikken, og Greig Fraser (Rogue One) er ansvarlig filmfotograf.

Dette blir en kinobegivenhet – nesten uansett om Villeneuve og gjengen lykkes eller ikke – vi håper på stjernekunst!

«Dune» har norgespremiere 25. desember.