Det er cruiseferien fra helsike som plasseres i verdensrommet og skildres med raffinert satire i Armando Iannuccis («Veep») nye HBO-komedie, «Avenue 5».



Med den formidable komikeren Hugh Laurie («House») ved roret, og et overflødighetshorn av treffsikre observasjoner om kynisk bedriftslogikk, serveres vi en jevn strøm av morsomme betraktninger – alt med utkikkspunkt fra en relativt høy hest. Den store samfunnsbrodden har ikke vist seg fram etter fire episoder, og serien bærer preg av å ha litt for mange kokker og litt for tynne supper, men høydepunktene smeller det veldig godt av. ANMELDELSE: Sex Education S02 – Fjollete og modent om sex og relasjoner Yoga-klasser med gravitasjonsutfordringer og mangel på tiramisu er blant utfordringene de privilegerte passasjerene om bord Avenue 5 må stri med. (Foto: HBO Nordic) Romturisme på ville baner I en fremtid hvor mennesket har erobret verdensrommet, har selvsagt romturisme blitt en populær aktivitet for den sedate og kravstore øvre middelklasse. Avenue 5 er et slikt rekreasjonsfartøy. Av utseende et slags retrofuturistisk kjøpesenterhotell fullt utstyrt med yogasal og pregløse salonger. Og under ledelse av en kaptein som har som hovedoppgave å guide passasjergrupper rundt om i kontrollrommet. Men da en arbeidsulykke setter den flytende feriekolonien på ny kurs, sprekker idyllen. Og ut av det ansvarlige Judd-kompaniets glatte fasade ramler det ut hemmeligheter, bedrag og alvorlige kortslutninger. Stikkordene for vitsepoengene er ansvarsfraskrivelse, bestikkelser og en sjef som har blitt så lite korrigert gjennom livet at han tror sterke meninger trumfer vitenskap. Spesielt humoren som går på bekostning av nevnte sjef, effektivt gestaltet som en håpløs idiot av Josh Gad, blir tilfredsstillende for alle som har opplevd inkompetente lederskap i sin arbeidshverdag. Så er ikke alt like morsomt. Forsinkelser i overføringen av videokonferanser blir sikkert ikke mindre problematisk i verdensrommet, men vi trenger ikke at HBO bruker tid på dette revynummeret i beste sendetid. ANMELDELSE: AJ and the Queen S01 – Kun for RuPaul-fansen Lenora Crichlow, i rollen som den teknisk kapable Billie McEvoy er en av de få virkelig oppvakte og kapable menneskene om bord Avenue 5. (Foto: HBO Nordic) Rett opp min melkevei Armando Iannuccis manuskript er ujevnt i de innledende episodene og fremdriften er bedagelig. Det gjør det litt vanskelig å se hvor ambisjonsnivået virkelig ligger. Hvis målet kun er å lage nok en arbeidsplasskomedie som skal harselere harmløst med udugelige ledere og omdømmefjotter, så er dette absolutt godkjent. Men hvis satireveteranen Iannucci setter ut på denne romferden fordi han virkelig vil fortelle en original historie, og avsløre noe relevant og nytt med sine sinnrike latterliggjøringer, så har bakkemannskapet en jobb å gjøre med fortsettelsen. Jeg vil uansett være med videre på reisen. Iannuccis humor er nemlig rett opp min melkevei. I stil, tone og situasjonskomikk videreføres mye fra HBO-forgjengerne «Silicon Valley» og «Veep». Og selv om «Avenue 5» ikke umiddelbart når samme høyder, så vil fans av disse seriene finne mye godt sofaselskap i denne sofistikert fjollete «sci-fi»-komedien. «Avenue 5» har premiere på HBO Nordic 20. januar, med ukentlige episoder. Denne anmeldelsen er basert på 4 av 8 episoder.

Om SERIEN Avenue 5

Slippdato: 20.01.2020

Sesong: 1

Utgiver: HBO Nordic

Serieskaper: Armando Iannucci

Sjanger: Komedie, Sci-fi, TV-Serie



