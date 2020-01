«Bombshell» er en stjernetung film med sterk #metoo-tematikk, basert på virkelige hendelser med høyt mediefokus. Dette er et vellaget drama om kvinnene som ble utsatt for seksuell trakassering av grisete menn i maktposisjoner i Fox News, det konservative USAs store nyhetskanal.

Charlize Theron, Nicole Kidman og Margot Robbie sørger for nødvendig tyngde i de viktigste hovedrollene, mens John Lithgow er overbevisende slesk som den aldrende Fox News-sjefen Roger Ailes.

Jeg sitter igjen med en følelse av at dramatikken burde ha engasjert mer og provosert sterkere. «Bombshell» er også litt for glanset og overfladisk til å gripe tilstrekkelig. Dette er likevel et drama med noe viktig å formidle, og har nok av kvaliteter til å gjøre filmen severdig.

ANMELDELSE: «Den gylne hanske» er en stygg, heslig og vemmelig seriemorderfilm

Fox News-ankeret Megyn Kelly (Charlize Theron) sammen med sin sjef Roger Ailes (John Lithgow) i «Bombshell». (Foto: Nordisk Film Distribusjon)

Vil ta et oppgjør med sjefen

Filmen introduserer oss for et giftig miljø i Fox News, der kvinnelige ansatte jevnlig utsettes for uønsket oppmerksomhet fra noen av sine mannlige kolleger. Verst er sjefen Roger Ailes, som har et apparat rundt seg som tilrettelegger for hemmelige møter med nyansatte kvinner på vei opp karrierestigen.

Noen av de som har opplevd hans metoder i nåtid eller fortid bestemmer seg for å ta et oppgjør med ham. Megyn Kelly (Charlize Theron) og Gretchen Carlson (Nicole Kidman) er basert på virkelige ankerkvinner som ikke lenger jobber i Fox News.

Den ferske journalisten Kayla Pospisil (Margot Robbie) er en oppdiktet figur som skal være basert på flere virkelige personers historier og opplevelser. Det samme gjelder Kate McKinnons figur Jess Carr, som er skapliberal og skaplesbe i et arbeidsmiljø der begge deler ansees som store synder.



Ærlig og balansert

Det er interessant å bli tatt med bak kulissene i en nyhetskanal der mye virker å handle om å opprettholde fasaden, i hvert fall slik filmen skildrer det. Historien viser hvordan hykleriet gjennomsyrer holdningene til de ansatte, der det de sier utad ikke alltid gjenspeiles i handlingene innad.

Regissør Jay Roach («Austin Powers» 1 og 2, «Slekten er verst», «Svigers er aller verst», «The Campaign», «Trumbo») og manusforfatter Charles Randolph («The Big Short») kan kanskje mistenkes for å ha til hensikt å «ta» en nyhetsformidler de ikke har mye til overs for.

Hovedpersonenes utfordringer er virkelige nok, og godt dokumenterte, og virker å bli fremstilt ærlig og balansert, eller «fair and balanced», som var Fox News sitt eget slagord fram til 2017 (da det ble erstattet med «most watched, most trusted»).

ANMELDELSE: «21 Bridges» er en tøff politithriller med sterke virkemidler

John Lithgow spiller Fox News-sjefen Roger Ailes i «Bombshell». (Foto: Nordisk Film Distribusjon)

Dramatikken skildres sobert

Det er ekkelt å se hvordan filmens kvinner behandles, ikke bare av Roger Ailes og visse andre mannlige kolleger, men også av noen medsøstre i redaksjonen når det blir kjent at de forbereder et søksmål. Nyhetsankeret Jeanine Pirro (Alanna Ubach) er en av de som levnes liten ære, samtidig som det sparkes syrlig mot kjente TV-personligheter som Sean Hannity og Bill O’Reilly.

Det er likevel Ailes som er den store, stygge skikkelsen her. Gjennom John Lithgows rutinerte spill får man inntrykk av hvorfor han var en så karismatisk lederfigur, men også bevis på mørke og lugubre sider ved hans personlighet. Man får lyst til å hoppe inn i lerretet, filleriste ham og spørre hva det er som får ham til å tro at hans behandling av kvinner er en passende adferd.

Dramatikken skildres forholdsvis sobert, uten sensasjonspregede virkemidler. Kanskje burde dialogen vært skrevet skarpere og historien fortalt med mer brodd, for «Bombshell» kan fremstå litt tørr og forsiktig. Dette er en viktig film med noe vesentlig på hjertet, men – for å bruke et billig poeng – det smeller ikke høyt nok av sprengstoffet som filmens tittel bærer lovnad om.

NRKs kommentarfelt er for tiden stengt. Fortsett gjerne diskusjonen på Filmpolitiets Instagram-konto.

Les mer om årsaken her.