De som elsker dyster nordisk noir, dunkel belysning og Stephen Kings overnaturlige verden bør notere seg HBOs «The Outsider».

Her males det ut en velspilt, visuelt forseggjort og bunnsolid krimserie basert på skrekkforfatterens roman med samme navn fra 2018.

Det er en makaber etterforskningsthriller som fester klørne i både menneskelig drama og en grotesk drapssak.

Men etter hvert som serien dreier mer mot det uforklarlige, og publikum hele tiden får ligge flere hestehoder foran etterforskerne på skjermen, så sniker det seg inn en viss utålmodighet for langtekkelige “jeg tror ikke på slikt tullball”-samtaler i mørke rom.

Julianne Nicholson spiller godt som fortvilt mor etter hvert som livet hennes blir totalt snudd på hodet av en uvanlig sprikende drapsetterforskning.(Foto: HBO Nordic)

Bevis for både skyld og uskyld

Et grusomt drap på en liten gutt får det til å koke i lokalsamfunnet.

Fingeravtrykk og overvåkingsopptak skriker at den skyldige er baseballtreneren Terry Maitland (Jason Bateman), men treneren skjønner ingenting da han blir arrestert.

Han var jo ikke i byen en gang – og han kan bevise det.

Detektiv Ralph Anderson (Ben Mendelsohn) har nylig mistet sin egen sønn, og strever med sitt personlige raseri. Men etter hvert som hans små grå får roet seg, begynner han å lete etter den sannheten som får alle puslespillbitene til å sitte sammen.

Problematiseringen rundt bevis og hva en arrestasjon gjør med folk og relasjoner i et lite lokalsamfunn, er godt spilt ut i starten av «The Outsider».

Med megetsigende dialoger i relevante situasjoner, får vi se hvilke sosiale konsekvenser og personlige påkjenninger saken har for familier og et utvalg yrkesgrupper.

Sorg og sorgens konsekvenser tematiseres med en helhetlig omhu, og det er satt av plass til mye godt drama i denne overnaturlige krimserien.

Etter seks av ti episoder sitter jeg likevel med en følelse av at Richard Prices («The Wire», «The Night Of») seriemanus er strekt noen episoder for langt.

Det dveles ved klisjeer, som den gråblasse låven og generiske strippeklubbscener, og en del av samtalene blir unødvendige repetisjoner av både figurenes egenskaper og det tematiske innholdet.

Det blir aldri direkte dårlig TV, men det vanner ut drivet i krimserien.

Ben Mendelsohn spiller glimrende i rollen som detektiv Ralph Anderson. (Foto: HBO Nordic)

Ben Mendelsohn er glimrende

Ben Mendelsohn har, på grunn av sine unike kvaliteter, spilt mange gode sleipinger og skurker de siste årene.

Spesielt minneverdige er hans rollefigurer Danny Rayburn i «Bloodline» og Orson Krennic i Star Wars-filmen «Rogue One».

Her brytes det med forventningene når han får spille politihelten. Ralph Anderson er av den dedikerte typen, som til tross for fare for eget liv og rykte, følger etterforskningen hvorhen sannheten fører.

Sammen med Bill Camp som advokaten Howie Gold, og Cynthia Erivo som privatetterforskeren Holly Gibney, har serien et herlig trekløver i front av etterforskningen.

En trio som også får spilt ut et variert spekter av frustrasjoner som oppstår når det overnaturlige blir mer og mer sannsynlig som løsning.

Rollefiguren Holly Gibney (som også dukker opp i «Mr. Mercedes»-serien) passer utmerket til å låse opp de mytologiske og mystiske sidene ved saken.

Hun spilles knallgodt av Cynthia Erivo, og har en energi og en friskhet som oppleves sårt tiltrengt i en ellers ganske så skyldtung og stagnert drapssak.

Cynthia Erivo spiller privatetterforskeren Holly Gibney som på kult vis åpner opp seriens mytologi og mystikk. (Foto: Frazer Harrison/Getty Images)

Har noen nydelige høydepunkt

«The Outsider» er bortskjemt med kvalitetsfolk i alle ledd, og det skapes noen høydepunkt som virkelig begeistrer.

Et avgjørende vendepunkt filmes i en lang tagning hvor kameraet trekkes inn mot et kontorvindu hvor vi ser en samtale i et stadig nærere totalbilde. Samtidig har vi hele tiden dialogen krystallklart på øret, som om vi befant oss midt i rommet.

En lekker og effektiv bruk av mediets fortellermuligheter.

Og et av årets beste TV-slagsmål (jo da vi er i januar) dukker også opp med humør og deilig Stephen King-ondskap i episode seks. Stikkordet er moderlig kjærlighet av den taktfaste sorten.

Det er også mye herlig krydder og smak i referansene her. Fra Andrés Escobar sitt skjebnesvangre selvmål i fotball-VM 1994, til skapninger kjent fra norsk folketro.

Som dere skjønner er dette en meget sterk firer på terningen, og liker du hovedingrediensene er det ingen grunn til å ikke investere noen timer i dette særdeles sjangersolide og uhyggevekkende krimlandskapet.

Så er det jo heller ikke til å komme fra at det å bedømme en krim uten å ha sett slutten, er en risikabel øvelse.

Og med fire episoder igjen, er det ikke usannsynlig at «The Outsider» har spart noen magekriblende avsløringer og plottfinter til finalen – det virker å være en slik serie.

Episode 1 og 2 av «The Outsider» har premiere på HBO Nordic mandag 13. januar, så følger nye episoder hver mandag. Anmeldelsen er basert på 6 av 10 episoder. Det var det pressen fikk tilgang til.