Adam Sandler er mest kjent for sine tullete komedier, men kan være fantastisk i mer dramatiske roller når han selv vil. I «Uncut Gems» spiller han sin sterkeste hovedrolle siden Paul Thomas Anderson ga ham muligheten til å vise sin bredde i «Punch-drunk Love» i 2002.

Den nye Netflix-filmen er regissert av brødrene Josh og Benny Safdie, som forteller en intens historie med New York som et svært aktivt og stemningsfullt bakteppe, akkurat som i deres forrige film, «Good Time» (2017).

Her får vi stifte bekjentskap med et knippe fargerike figurer som opererer i lovens mørke gråsoner, og en hovedperson som graver seg stadig dypere ned i sine selvskapte problemer. «Uncut Gems» er en rå og smertefull historie som også er morsom, velspilt og smart regissert.

ANMELDELSE: «Little Women» er alt annet enn utdatert i Greta Gerwigs nye filmatisering

KG (Kevin Garnett) studerer varene med Demani (LaKeith Stanfield) og Howard (Adam Sandler) som publikum i «Uncut Gems». (Foto: Netflix)

Juveler med pengeproblemer

Howard Ratner (Adam Sandler) er en juveler i New York som opererer på siden av det respektable. Han selger varer med uvisst opphav til en kundekrets opptatt av bling. Howard lider også av spillegalskap, og har opparbeidet seg gjeld som truende muskelmenn vil kreve inn.

Nå satser han alt på en stor stein full av verdifulle opaler som han har anskaffet seg via uoffisielle kanaler. Han blir imidlertid overtalt til å låne bort steinen til en berømt basketballspiller, i håp om at det skal lede til et større salg.

Dermed starter en serie hendelser der Howard må ta stadig større sjanser for å få finansiell uttelling, samtidig som han må forsøke å holde torpedoene på avstand.



Hovedfiguren er litt av et bekjentskap. Gjennom Sandlers imponerende skuespill får man inntrykk av at Howard er god på bunn, og vil det beste for seg og sine, men har samtidig en personlighet med visse negative egenskaper som slår kraftig ut i miljøet han tilhører. Det er like deler provoserende og underholdende å se ham ødelegge for seg selv hver gang det kan se ut som at han er i ferd med å komme seg ovenpå.

Det er også en rekke andre fargerike figurer i filmen, som hans snart fraskilte kone Dinah, spilt av Idina Menzel (mest kjent som den originale stemmen til Elsa fra «Frost»-filmene). Julia Fox gjør en imponerende spillefilmdebut som Howards elskerinne Julia, et avhengighetsforhold som skildres søtt og sympatisk med oppriktig hjertevarme.

Eric Bogosian gjør en interessant rolle som den skruppelløse lånehaien som viser seg å ha en tilknytning til Howard. Og LaKeith Stanfield («Get Out», «Sorry To Bother You», «Atlanta», «Knives Out») fortsetter rekken av imponerende roller med Demany, en suspekt fyr som samarbeider med Howard, men manipulerer ham samtidig med stor overbevisning.

ANMELDELSE: «Parasitt» er en glimrende film med evne til å overraske

LaKeith Stanfield fortsetter rekken av imponerende roller med Demany i «Uncut Gems». (Foto: Netflix)

Spiller fiktive versjoner av seg selv

«Uncut Gems» kan i det store og hele skilte med et rikholdig persongalleri, med en overvekt av lyssky individer fra New Yorks underverden. Man kan neste mistenke de castingansvarlige, Francine Maisler og Jennifer Venditti, for å ha rekruttert amatører til de mindre rollene fra de samme miljøene som historien foregår i.

Noen spiller seg selv, noe som bidrar til å øke Howards troverdighet som en kjent aktør i New Yorks underverden. Den tidligere basketball-stjernen Kevin Garnett spiller forhåpentligvis en fiktiv versjon av seg selv, for «KG» (som han for det meste kalles) er en overfladisk og dominerende figur som tar lite hensyn til problemene han forårsaker for Howard.

En annen kjent person som spiller seg selv på kostelig vis, er selveste The Weeknd (Abel Tesfaye), som får et ublidt møte med Howard etter en klubbkonsert.

ANMELDELSE: «The Grudge» er kjedelig, uinspirert og uoriginal

Forholdet mellom Julia (Julia Fox) og Howard (Adam Sandler) skildres søtt og sympatisk i «Uncut Gems». (Foto: Netflix)

Apropos musikk, så har Safdie-brødrene heldigvis videreført samarbeid med komponisten fra «Good Time», Daniel Lopatin, som også i «Uncut Gems» leverer et synthbasert soundtrack som er både lekkert og stemningsskapende og tar stor plass i lydbildet.

Selve bildet er det Darius Khondji som har fotografert, og han fanger inn den tykke atmosfæren på New Yorks skyggeside med et gjennomført uttrykk som prioriterer realismen over det stilistiske.

Alt er innspilt i byens gater, og «Uncut Gems» fremstår så New York-tung at det virker bare naturlig at byens store «filmatisør», Martin Scorsese, er en av produsentene.

ANMELDELSE: «Spion i aksjon»er en lattermild og sprudlende hommage til spionsjangeren

Howard (Adam Sandler) blir truet av lånehaien Arno (Eric Bogosian) i «Uncut Gems». (Foto: Netflix)

Sandlers Netflix-avtale

Den største årsaken til at «Uncut Gems» har blitt så god, er likevel at Adam Sandler leverer en av sine sterkeste rolleprestasjoner. Han har altså imponert som dramaskuespiller tidligere, som i før nevnte «Punch-drunk Love», samt i i 9/11-dramaet «Reign Over Me» i 2007 og Noah Baumbachs «The Meyerowitz Stories (New and Selected)» i 2017.

Sistnevnte var også en Netflix-film. Sandler inngikk en avtale om å lage fire filmer for strømmetjenesten i 2014, som senere ble utvidet med fire til.

De fleste har vært middelmådige til dårlige komedier, men dersom han kan levere gullkorn som «Uncut Gems» med jevne mellomrom, kan man leve med at han tjener de store pengene på kjipe komedier i mellomtiden.

Denne filmen har både et engasjerende driv, en gjennomgående nerve, flere skarpe observasjoner og store mengder sort humor som gjør dette til et opplagt strømmevalg!