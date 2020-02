Da Oscar-nominasjonene ble annonsert for noen uker tilbake, var det flere som reagerte på at det nok en gang ikke var en eneste kvinne nominert for beste regi. Det er dessverre ikke overraskende, men det får en til å undre. Spesielt når det var så mye fremragende film laget av kvinner i 2019.

Noen av de sterkeste filmopplevelsene jeg har hatt det siste året, der filmene sitter i meg lenge etter skjermen går svart, er laget av kvinner. Noen av de er smalere, mer kunstneriske og har hatt mindre distribusjon. Men de er vakre, underholdende og grenseløse og fortjener mye mer oppmerksomhet.

Så hvis du sitter med spørsmålet: «Men hvem skulle blitt nominert da?»

Her er en liste over fem kvinner som jeg mener lagde fantastiske, Oscar-verdige filmer i året som var.

Greta Gerwig for «Little Women»

Saoirse Ronan og Timothée Chalamet spilte sammen i Gerwigs debutfilm, «Lady Bird». Regissøren gjør godt i å putte dem sammen igjen da de har bøttevis med kjemi. (Foto: SF Studios)

Den mest åpenbare er Greta Gerwig for hennes brilliante adaptasjonen av det klassiske verket «Little Women». Dette er Gerwigs andre film. Den har fått hele seks Oscar-nominasjoner, deriblant for beste film og beste adapterte manus. Mange mener hun også burde fått nominasjonen for beste regi, da regien er noe av det sterkeste med filmen.

«Little Women» har en sømløshet og en presisjon, som gjør den veldig imponerende. Den nøyaktigheten regissøren har lagt i hver scene, i hver relasjon, i hver replikk, er til enorm beundring. Måten Gerwig har gitt liv til et helt skuespillerensemble, ofte i én og samme scene, er mesterlig.

«Little Women» er å se på norske kinoer nå.

ANMELDELSE: Little Women – Alt annet enn utdatert

Céline Sciamma for «Portrett av en kvinne i flammer»

Den franske regissøren har stått for både manus og regi i den estetiske filmen om forbudt kjærlighet. (Foto: Arthaus)

Noen filmer er så vakre at hvert eneste bilde kunne vært et maleri. Denne franske kjærlighetstragedien er en av disse. «Portrett av en kvinne i flammer» er en av mine favoritter fra fjoråret.

Céline Sciamma skaper på mesterlig vis en vakker, sørgmodighet i filmen. Hun bygger sagte opp en intens relasjon og en smygende kjærlighet som treffer hardt og knusende. Om feminisme, umulig kjærlighet, valgfrihet og plikt, «Portrett av en kvinne i flammer» er et sammensatt kunstverk.

«Portrett av en kvinne i flammer» har fortsatt noen få visninger på utvalgte kinoer.

ANMELDELSE: Portrett av en kvinne i flammer – Gripende om umulig kjærlighet

Lulu Wang for «The Farewell»

Awkwafina, kanskje tidligere mest kjent som rapper, får sitt store hovedrollegjennombrudd i den vakre prestasjonen som sårbare Billi i «The Farewell». (Foto: Arthaus)

Da jeg var i USA i fjor, var jeg så heldig å få se Lulu Wangs debutfilm «The Farewell»: den sanne historien om en løgn. Basert på «This American Life»-episoden «What you don’t know», er dette en fortelling om familie, moral og kulturkrasj.

Wang skaper en fantastisk liten film med et pulserende hjerte, om det å måtte si ha det uten ord. Hun har klart å kapre den unike kjærligheten mellom bestemor og barnebarn, i tillegg til i si noe mer om forskjellige kulturers tidvis motstridende oppfatninger av plikt og moral.

«The Farewell» er sørgelig, men også morsom og rik på varme. Det er lenge siden jeg har vært så fortvilet og tårefull etter en filmopplevelse.

«The Farewell» kommer på norske kinoer 13. mars.

Claire Denis for «High Life»

Robert Pattinson har fått mye oppmerksomhet for rollen i Robert Eggers’ «The Lighthouse». I «High Life», fra tidligere i år, gjør han også en enormt fengslende rolle. (Foto: A24)

Denne er av de særere filmene jeg har sett. Jeg forstår at dette ikke nødvendigvis er en «Oscar-film», men Claire Denis viser nok en gang at hun er en utrolig imponerende regissør i den erotiske «science-fiction»-filmen «High Life».

Filmen er rolig og ør, samtidig som den er klaustrofobisk og trykkende. Denis får det absolutt beste ut av skuespillerne sine. Robert Pattinson («The Lighthouse», «Twilight») og Juliette Binoche («Chocolat», «Den engelske pasienten») gjør forlokkende prestasjoner. Med heftig symbolbruk og fryktløshet, har Denis laget noe helt spesielt. Se den på så stor skjerm som mulig.

«High Life» er tilgjengelig for leie på Google Play og iTunes.

ANMELDELSE: The Lighthouse – Sterk, original og kompromissløs havskrekk

Joanna Hogg for «The Souvenir»

«The Souvenir» spiller mesterlig med vinkler og gjenspeiling for å skape de forskjellige stemningene som gjør filmen så sterk. (Foto: Curzon Artificial Eye)

Delvis basert på hennes egen opplevelse med et destruktivt forhold i hennes ungdom, er «The Souvenir» en vond fortelling om ung ambisjon og kjærlighetens tidvis farlige bunnløshet.

Joanna Hogg bruker et filmspråk som rammer inn historien og forsterker følelsene den prøver å skape. «The Souvenir» er en vakker og nyansert betraktning om å elske noen så dypt og så inderlig, at man lar seg selv falle bort, og at man tilgir og aksepterer mer enn man bør.



«The Souvenir» er månedens film på Cinemateket i Oslo. Den kan også kjøpes i fysisk format.