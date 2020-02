Natt til mandag er det klart for den 92. Oscar-utdelingen. Og hva er vel en bedre oppladning, enn å se seg opp på noen av de fantastisk gode filmene som er nominert.

Det er hele 53 filmer som er nominert til en Oscar i år, det kan bli drygt mye å fortære på en helg, så derfor har vi laget en liten liste over de filmene vi mener du virkelig bør få med deg.

Her har vi droppet de opplagte storfilmene. «Joker», «1917», «The Irishman», «Toy Story 4» og «Once Upon a Time in Hollywood» er alle godt nominerte filmer som strengt tatt ikke trenger en nærmere introduksjon. Vi har heller plukket noen godbiter fra litt lenger ned i skålen.

Dette er ikke våre vinnertips eller absolutte favorittfilmer blant de nominerte, men dette er alle fantastiske filmer som bør være perfekt oppladning til Oscar-festen natt til mandag. God filmhelg!

Oscar-showet vises desverre ikke på nooen norsk kanal i år, men danske TV 2 viser hele utdelingen fra kl 02 natt til mandag. Vi i Filmpolitiet skal selvsagt holde oss våkne gjennom natten.

Parasitt

Søsknene Ki-jung (Park So-dam) og Ki-Woo (Choi Woo-sik) leter etter wi-fi i “Parasite”. (Foto: Arthaus)

Den koreanske regissøren Bong Joon-Ho har skaffet seg litt av et renomme etter filmer som «The Host», «Snowpiercer» og «Okja». Aktelsen vil bare øke etter «Parasitt», en fabelaktig blanding av flere sjangre, som smelter sammen til en enormt underholdende historie man både kan le og grøsse av.

Dette er nemlig en sort komedie som på finurlig vis kommenterer gapene mellom fattig og rik i et kapitalistisk samfunn.

ANMELDELSE: Parasitt – en fryd å være med på

«Parasitt» skildrer hovedfigurenes desperasjon etter å klatre på samfunnsstigen med noen ville veivalg som det er en fryd å være med på. Den kan være hysterisk morsom i et øyeblikk og knusende sørgelig i det neste, for så å være regelrett brutalt voldsom.

Bong Joon-Hos ypperlige fortellerteknikk gjør at alt føles naturlig. Det er ingen tonale problemer i overgangene mellom filmens mange stemningsbrudd.

«Parasitt» er en glimrende film med evnen til å overraske stort, og er Bong Joon-Hos beste til nå.

«Parasitt» er nominert til 6 Oscar-priser, deriblant for beste film og beste regi. Filmen går på kino.

– Birger

The Lighthouse

Robert Pattinson gjør kanskje sin beste rolle til nå i «The Lighthouse». (Foto: United International Pictures)

Den amerikanske regissøren Robert Eggers imponerte stort med spillefilmdebuten «The Vvitch: A New-England Folktale» i 2015. Hans andre film bekrefter at han er i besittelse av et eksepsjonelt talent.

ANMELDELSE: The Lighthouse – kompromissløs havskrekk

«The Lighthouse» er nemlig et skrekkfylt drama fra havgapet, med en hypnotiserende historie og Willem Dafoe og Robert Pattinson i fantastiske roller. Skillet mellom drøm og virkelighet viskes ut, og vi føres gradvis inn i galskapen som vekkes av full isolasjon, nådeløse naturkrefter og et betydelig inntak av alkohol.

Fotograf Jarin Blaschkes Oscar-nominasjon er fullt fortjent, men denne filmen er så sterk, original og kompromissløs at den burde fått flere nominasjoner enn den ene. «The Lighthouse» er bekmørk og dyvåt, full av symboler og metaforer, og flommer over av kreativitet og ambisjoner. Snakker vi allerede her om en av årets aller beste filmer?

«The Lighthouse» er nominert til Oscar for beste filmfoto. Filmen går på kino.

– Birger

Jeg har mistet kroppen min

«I lost my body» («J’ai perdu mon corps») er en fransk film nominert til beste animasjonsfilm. (Foto: Netflix)

«Jeg har mistet kroppen min», «I lost my body» eller helst «J’ai perdu mon corps» som den heter på originalspråket.

Noen ganger finner du noe helt spesielt. Noe som får deg til å sperre opp øynene dine i overrasket begeistring. Du føler deg så heldig, nesten litt spesiell. Her står du med noe helt unikt og så vakkert at det minner deg på den magiske følelsen du fikk første gangen du så en Studio Ghibli-film eller hørte «Here Comes the Sun». «Jeg har mistet kroppen min» er en sånn ting.

Den franske Netflix-filmen er minimalistisk i animasjonen og har en vidunderlig liten historie med et absurd utgangspunkt. Den er kort og enkel i uttrykk, men kompleks og rik i tematikk. Drømmende og mystiske «Jeg har mistet kroppen min» kommer sikkert ikke til å vinne Oscaren for beste animasjon, men jeg skulle ønske den gjorde det.

«Jeg har mistet kroppen min» er nominert til Oscar for beste animasjonsfilm.

– Miriam

Little Women

Emma Watson spiller Meg March i Greta Gerwigs filmatisering av «Little Women». (Foto: SF Studios)

Det virker ikke som en åpenbar selvfølge at den klassiske romanen «Little Women», utgitt som to bind i 1868 og 1869, skulle ha noe vesentlig å formidle til vår tids publikum, men det har den.

ANMELDELSE: Little Women – Alt annet enn utdatert

Manusforfatter og regissør Greta Gerwig lykkes nemlig overraskende godt med å formidle hovedtrekkene fra forfatter Louisa May Alcotts opprinnelige historie med en frisk vinkling og smittende energi som gir hovedfigurene og deres utfordringer fornyet aktualitet.

Takket være Gerwigs åpenbare fortellerglede og ensemblets fortreffelige skuespill har den syvende filmatiseringen av «Little Women» blitt en både morsom, sørgelig, dramatisk og uimotståelig underholdningspakke om 150 år gammel kvinnekamp.

«Little Women» er nominert til 6 Oscar-priser, blant annet for beste film og beste kvinnelige hovedrolle. Filmen går på kino.

– Birger

Marriage Story

Scarlett Johansson og Adam Driver er fantastiske i hovedrollene i filmen “Marriage Story”. (Foto: Netflix)

En skilsmisse på film har kanskje ikke gjort større inntrykk siden «Kramer mot Kramer» i 1979. «Marriage Story» er nemlig en varm, morsom, kjærlig og opprivende skildring av et ekteskap i ferd med å bryte sammen.

Den gir innsikt i hvorfor de drev fra hverandre, men viser med all tydelighet at kjærligheten som førte dem sammen fremdeles er sterk.

ANMELDELSE: Marriage Story – Morsom, kjærlig og opprivende

Scarlett Johansson og Adam Driver spiller fantastisk i roller som setter dem på store emosjonelle prøvelser. De viser stjerneklasse i et svært menneskelig drama, der manusforfatter og regissør Noah Baumbach gir hovedfigurene masse rom og god tid til å vise oss den desperate håpløsheten og rådvillheten som kan ligge i et ekteskapsbrudd.

Regissøren skildrer ekte mennesker med virkelighetsnære følelser og utfordringer. Dette er en vond historie som samtidig er veldig fin, og viser et ekteskapsbrudd med latter, tårer og alt det som ligger imellom.

«Marriage Story» er nominert til 6 Oscar-priser, blant annet for beste film og beste kvinnelig og mannlig hovedrolle. Filmen kan strømmes på Netflix.

– Birger