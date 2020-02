I natt gikk den 92. Oscar-utdelingen av stablen. Den gjeveste av alle filmprisutdelingene var glamorøs og stilig som bare det. Alle de største stjernene i Hollywood møttes i finstasen for å feire filmen. Fra enkel og elegant til glitter og metallisk. Kjendisene holdt ingenting tilbake. Glitter og paljetter Maya Rudolph. (Foto: Richard Shotwell/AP) Rebel Wilson. (Foto: Jordan Strauss/AP) Renée Zellweger. (Foto: Robyn Beck/AFP) Brie Larson. (Foto: Amy Sussman/AFP) Janelle Monáe. (Foto: Richard Shotwell/AP) Glans Scarlet Johansson (Foto: Reuters/Eric Gaillard) Florence Pugh (Foto: Reuters/Eric Gaillard) Greta Gerwig (Foto: Reuters/Eric Gaillard) Svart og kontrast Gal Gadot. (Foto: Amy Sussman/AFP) Caitriona Balfe. (Foto: Richard Shotwell/AP) Saoirse Ronan. (Foto: Amy Sussman/AFP) Laura Dern. (Foto: Jordan Strauss/ AP) Svart og elegant Rami Malek. (Foto: Amy Sussman/AFP) Margaret Qualley. (Foto: Amy Sussman/AFP) Margot Robbie. (Foto: Amy Sussman/AFP) Charlize Theron. (Foto: Amy Sussman/AFP) Natalie Portman. (Foto: Robyn Beck/AFP) Klassisk og stilfullt Leonardo DiCapio. (Foto: Amy Sussman/AFP) Joaquin Pheonix. (Foto: Robyn Beck/AFP) Taika Waititi. (Foto: Richard Shotwell/AP) Brad Pitt. (Foto: Amy Sussman/AFP) De råeste Billie Eilish (Foto: AFP/Amy Sussman) Cynthia Erivo (Foto: AFP/Amy Sussman) Sandra Oh (Foto: AFP/Robyn Beck) Aurora (Foto: AFP/Amy Sussman) Årets «what?» Kristen Wiig. (Foto: AFP/Amy Sussman) Og sist og bokstavelig talt minst – Løperens mest sjarmerende Denne bildekrusellen krever javaskript.

