«Parasitt» ble Oscar-nattens store vinner med fire priser. Filmen ble også historisk som den første ikke engelskspråklige filmen noensinne til å vinne en Oscar for beste film.

Den sorte komedien fra Sør-Korea vant også prisen for beste originalmanus, beste regi og beste internasjonale film – og gjorde dermed storeslem på den 92. Oscar-utdelingen.

– Vi hadde aldri sett for oss dette, vi er så lykkelige, strålte produsent Kwak Sin Ae fra scenen.

«Parasitt» var også den første filmen fra Sør-Korea til å vinne en Oscar noensinne.

Produsent Kwak Sin Ae mottar den historiske Oscaren for beste film. (Foto: Mario Anzuoni, Reuters)

Regissør Bong Joon Ho var flere ganger oppe på scenen etter hvert som filmen hans vant pris etter pris. Da han fikk Oscar-statuetten for beste regi, ble han personlig og takket alle sine mednominerte.

– Jeg skulle hatt en «Texas Chain Saw», kappet opp Oscaren og delt den med dere alle, sa han med en filmnerdete referanse til skrekkfilmen «The Texas Chain Saw Massacre».

Og det ble mer filmhistorisk sus i Bong Joon Hos takketale. Han takket også personlig Martin Scorsese for inspirasjonen, og han takket Quentin Tarantino for å ha hjulpet til å spre hans tidligere filmer til et større publikum.

– Jeg elsker deg, Quentin, ropte filmskaperen som avsluttet sin takketale med å love å drikke til neste morgen.

Produsentene Jonas Rivera, Mark Nielsen og Josh Cooley med Oscar-statuettene for beste animasjonsfilm.(Foto: Fredric Brown, AFP)

Disney tok tilbake animasjonstronen

For første gang siden 2007, kunne det i år gå to år uten at Disney tok hjem Oscar-statuetten for beste animasjonsfilm.

I fjor vant Sonys «Spider-Man: Into the Spider-Verse», og i år hadde blant annet Netflix to kandidater med – hvor julefilmen «Klaus« var strømmegigantens store Oscar-håp.

Men «Toy Story 4« sørget for at Disney-dominansen i animasjonskategorien fortsetter.

Vi i Filmpolitiet var begeistret over «Toy Story 4» og skrev følgende i vår anmeldelse: «Toy Story 4» er et overbevisende godt fortalt eventyr, der det i beste Pixar-tradisjon handler om mye mer enn den ytre handlingen. Her finner man underliggende tematikk som håp, lengsel, kjærlighet, livets veivalg, fremtidsangst og tilhørighet.

Toy Story 4 sørget for at Disney nok en gang vant Oscar for beste animasjonsfilm. (Foto: ©2018 Disney•Pixar. All Rights Reserved.)

Norsk representasjon på Oscar-scenen

«Into the Unknown» fra «Frost II» var blant de fem sangene nominert til beste originalsang.

Sangen vant ikke Oscar, det var det Elton John som gjorde, men alle de fem nominerte sangene ble framført under seremonien. Da var naturligvis Aurora der.

Hun delte rampelyset med musikalstjerna Idina Menzel. Aurora sang, som i filmen, den karakteristiske melodien som trekker Elsa ut på nye eventyr i oppfølgeren til familiefavoritten fra 2013.

«Frost II» har blitt dubbet til 45 forskjellige språk. Ni av de internasjonale stemmeskuespillerne var også på scenen, og fremførte hver sin del av låta. Blant dem var norske Lisa Stokke. Sammen gjorde de alle en flott opptreden.

Her er Aurora og Lisa Stokke sammne på scenen på Oscar-showet. (Foto: Kevin Winter/AFP)

Her er alle vinnerne:

Beste film:

Parasite – VINNER

The Irishman

Ford v Ferrari

Jojo Rabbit

Little Women

1917

Marriage Story

Once Upon A Time in Hollywood

Joker

Beste regi:

Parasite, Bong Joon Ho – VINNER

Martin Scorsese, The Irishman

Todd Philips, Joker

Sam Mendes, 1917

Quentin Tarantino, Once Upon A Time in Hollywood

Beste kvinnelige hovedrolle:

Renée Zellweger, Judy – VINNER

Cynthia Erivo, Harriet

Scarlett Johansson, Marriage Story

Saoirse Ronan, Little Women

Charlize Theron, Bombshell

Beste mannlige hovedrolle:

Joaquin Phoenix, Joker – VINNER

Antonio Banderas, Pain and Glory

Leonardo DiCaprio, Once Upon A Time in Hollywood

Adam Driver, Marriage Story

Jonathan Pryce, The Two Popes

Beste mannlige birolle:

Brad Pitt, Once Upon a Time in Hollywood – VINNER

Tom Hanks, A Beautiful Day in the Neighbourhood

Anthony Hopkins, The Two Popes

Al Pacino, The Irishman

Joe Pesci, The Irishman

Beste kvinnelige birolle:

Laura Dern, Marriage Story – VINNER

Kathy Bates, Richard Jewell

Scarlett Johansson, Jojo Rabbit

Florence Pugh, Little Women

Margot Robbie, Bombshell

Beste fremmedspråklige film:

Parasite (Sør-Korea) – VINNER

Corpus Christi (Polen)

Honeyland (Nord-Makedonia)

Les Miserables (Frankrike)

Pain and Glory (Spania)

Beste animasjonsfilm:

Toy Story 4 – VINNER

How to Train Your Dragon: The Hidden World

I Lost My Body

Klaus

Missing Link

Beste dokumentar:

American Factory – VINNER

The Cave

The Edge of Democracy

For Sama

Honeyland

Beste kortdokumentar:

Learning to Skateboard in a Warzone – VINNER

In the Absence

Life Overtakes Me

St Louis Superman

Walk Run Cha-Cha

Beste originalmanus:

Parasite – Bong Joon-ho og Han Jin-won – VINNER

Knives Out – Rian Johnson

Marriage Story – Noah Baumbach

1917 – Sam Mendes and Krysty Wilson-Cairns

Once Upon a Time in Hollywood – Quentin Tarantino

Beste tilrettelagte manus:

Jojo Rabbit – VINNER

The Irishman

Joker

Little Women

The Two Popes

Beste filmfoto:

1917 – Roger Deakins – VINNER

The Irishman – Rodrigo Prieto

Joker – Lawrence Sher

The Lighthouse – Jarin Blaschke

Once Upon a Time in Hollywood – Robert Richardson

Beste originalsang:

(I’m Gonna) Love Me Again, Rocketman – VINNER

I Can’t Let You Throw Yourself Away, Toy Story

I’m Standing With You, Breakthrough

Into the Unknown, Frozen II

Stand Up, Harriet

Beste filmmusikk:

Joker – Hildur Guðnadóttir – VINNER

Little Women – Alexandre Desplat

Marriage Story – Randy Newman

1917 – Thomas Newman

Star Wars: The Rise of Skywalker – John Williams

Beste filmklipp:

Ford v Ferrari – Andrew Buckland og Michael McCusker – VINNER

The Irishman – Thelma Schoonmaker

Jojo Rabbit – Tom Eagles

Joker – Jeff Groth

Parasite – Yang Jin-mo

Beste kortfilm:

The Neighbors’ Window – VINNER

Brotherhood

Nefta Football Club

Saria

A Sister

Beste animerte kortfilm:

Hair Love – VINNER

Dcera

Kitbull

Memorable

Sister

Beste lydredigering:

Ford v Ferrari – Donald Sylvester – VINNER

Joker – Alan Robert Murray

1917 – Oliver Tarney og Rachael Tate

Once Upon a Time in Hollywood – Wylie Stateman

Star Wars: The Rise of Skywalker – Matthew Wood og David Acord

Beste lydmiks:

1917 – Mark Taylor og Stuart Wilson – VINNER

Ad Astra – Gary Rydstrom, Tom Johnson og Mark Ulano

Ford v Ferrari – Paul Massey, David Giammarco, og Steven A. Morrow

Joker – Tom Ozanich, Dean Zupancic og Tod Maitland

Once Upon a Time in Hollywood – Michael Minkler, Christian P. Minkler, og Mark Ulano

Beste visuelle effekter:

1917 – VINNER

Avengers: Endgame

The Irishman

The Lion King

Star Wars: The Rise of Skywalker

Beste produksjonsdesign:

Once Upon a Time in Hollywood – VINNER

The Irishman

Jojo Rabbit

1917

Parasite

Beste kostymedesign:

Little Women – VINNER

The Irishman

Jojo Rabbit

Joker

Once Upon a Time in Hollywood

Beste sminke og hår:

Bombshell – VINNER

Joker

Judy

Maleficent: Mistress of Evil

1917