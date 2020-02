«Waves» er et varmt, nært og hjerteskjærende drama som er nødt til å sette spor i enhver som ser det. Denne vonde og vakre filmen handler om det kjærlige, men betente forholdet mellom foreldre og barn i en amerikansk familie der alt rakner. Regissør og manusforfatter Trey Edward Shults («Krisha», «It Comes at Night») imponerer med en gjennomtenkt og veloverveid historie om kjærlighet og tilgivelse blant utfordrede mennesker. Flott skuespill og et levende intenst filmspråk gjør «Waves» til en av nyårets store overraskelser på kino. ANMELDELSE: «Birds of Prey (And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn)» er en skikkelig dose frisk og frekk underholdning Hele familien preges av en tragisk hendelse i «Waves». (Foto: United International Pictures) Tragisk hendelse setter preg på familien High school-eleven Tyler (Kelvin Harrison Jr.) er en lovende bryter som trenes hardt av den dominerende faren Ronald (Sterling K. Brown). Fritida tilbringer han ofte med kjæresten Alexis (Alexa Demie). Familien i en forstad i Florida består også av den stille lillesøsteren Emily (Taylor Russell) og den kjærlige stemoren Catharine (Renée Elise Goldsberry). En tragisk hendelse setter preg på familien, der alle fire må gjennom store prøvelser og erkjennelser i sine famlende forsøk på å komme videre.



I den første delen fokuserer filmen på forholdet mellom Tyler og faren. Sterling K. Brown er kraftfull som Ronald, en tidligere atlet som måtte legge opp på grunn av en skade, og filmen skildrer godt hvordan han nå åpenbart trener sønnen på vegne av seg selv. Kelvin Harrison Jr. spiller Tyler med stor innlevelse og lidenskap, og vi ser klare tegn på hvordan brytingen knytter far og sønn sammen, men også hvordan det stadige fokuset på muskler, aggressivitet og prestasjoner skal drive dem fra hverandre. ANMELDELSE: Greta Gerwigs «Little Women» er alt annet enn utdatert Tyler (Kelvin Harrison Jr.) og kjæresten Alexis (Alexa Demie) i «Waves». (Foto: United International Pictures) Spiller med overbevisende hjertevarme Senere trer Taylor Russell elegant frem fra bakgrunnen når vi ser hvordan lillesøster Emily forsøker å stake ut sin egen kurs når familien ikke er i stand til å gi den støtten hun trenger. I stedet oppdager hun veien videre gjennom et rørende vennskap med skolekameraten Luke (Lucas Hedges). Han har også noe uoppgjort, og Emily forsøker å finne svar på egne problemer gjennom å hjelpe ham. Både Russell og Hedges spiller med overbevisende hjertevarme, og deres historielinje er med på å gi filmen en emosjonell klangbunn som beveger dypt. Det samme gjelder Renée Elise Goldsberrys rolle som Catharine, når det blir satt urettferdige spørsmålstegn ved kjærligheten til barna på grunn av hennes status som stemor. ANMELDELSE: Adam Sandler spiller sin sterkeste hovedrolle i Netflix-filmen «Uncut Gems» Sterling K. Brown trener sønnen på vegne av seg selv i «Waves». (Foto: A24 via AP) «Waves» er en i høyeste grad levende film, med et aktivt filmspråk som understreker ungdommens nærmest ubegrensede energi og livsbejaelse, eksempelvis noen flotte kjørescener med høy musikk, allsang og hoder som henger ut av bilvinduer, mens Drew Daniels’ magiske kamera spinner rundt i kupeen. Det er verdt å merke seg hvordan billedformatet endrer seg flere ganger underveis for å speile hovedfigurenes mentale tilstander og trange livssituasjoner, et formgrep som det tar litt tid å venne seg til. Den fabelaktige musikken fra Trent Reznor og Atticus Ross er imidlertid definitivt med på å gi filmen en sterk nerve og en tett atmosfære. Man kan kanskje innvende at «Waves» av og til har mer form enn innhold, men Trey Edward Shults’ innsiktsfulle manus og skuespillernes kraftfulle prestasjoner gjør «Waves» til en film man ikke må gå glipp av.

Om FILMEN Waves

Slippdato: 07.02.2020

Regi: Trey Edward Shults

Utgiver: United International Pictures

Originaltittel: Waves

Aldersgrense: 12

Sjanger: Drama



Hei! Les dette før du skriver en kommentar:

Vi vil gjerne ha engasjerte debattanter og setter pris på konstruktive bidrag til samtalen. Det er lov å være kritisk eller uenig, men hold deg til tema og vær saklig i dine begrunnelser (husk at det er lett å bli misforstått). Personangrep og trakassering er ikke greit - slike innlegg blir slettet. Vi vil også gjerne at du bruker ditt fulle navn når du kommenterer. Takk for dine bidrag, hilsen oss i P3 Filmpolitiet.