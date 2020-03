Miniserien «Devs» tar oss med inn i en mystisk tech-verden i Silicon Valley. I selskapet Amaya jobbes det med blant annet kvanteteknologi og kunstig intelligens. Devs er navnet på en ekstremt hemmelighetsbelagt avdeling av Amaya. Den befinner seg i en kube i skogen. Hele selskapet er eid av Forest, en mektig og fryktinngytende mann, spilt av Nick Offerman («Parks and Recreation»). I tillegg til utviklingen av spennende og virkelighetsomveltende teknologi, sentrerer serien seg rundt konspirasjon og spionasje. Vi følger Lily (Sonoya Mizuno), en dataingeniør hos Amaya, som prøver å finne ut hva som skjedde med kjæresten etter at han ble tatt med på Devs-laget, for så å forsvinne. Sonoya Mizuno («Ex Machina») og Karl Glusman («Love 3D») spiller kjæresteparet Lily og Sergei, som begge jobber for dataselskapet Amaya, i «Devs». (Foto: HBO Nordic) Futuristisk teknologi i frodige skoger Alex Garland («Ex Machina», «Annihilation») har regissert og skrevet det som ser ut til å kunne bli en intens, tankevekkende og stikkende sci-fi-thriller. De som er kjent med Garlands tidligere arbeid, vil kjenne igjen og sette pris på stilen. Mennesket og naturen; menneskets natur; det organiske og det mekaniske; fremtid og fortid. Dette er temaer som potensielt skal utforskes i «Devs». Serien har en dyster og fantasifull fremtidsspådom. Serien er for oss som elsker visuelt eksperimentell og vakker sci-fi. Med futuristisk teknologi, dunkel belysning og moderne bygninger omringet av frodige skoger, gir serien sterke assosiasjoner til «Ex Machina», og det i beste måte. Jeg vil påstå at hvis du digget «The Leftovers», «Westworld», og ja kanskje til og med «Lost», samt Garlands tidligere filmer, kommer du til å like denne. Er du derimot en av dem som synes «Westworld» ble litt for speisa, allerede i sesong 1, ville jeg kanskje ha styrt unna. Sergei (Glusman) blir tatt med i den hemmelighetsbelagte avdelingen Devs, uten å selv vite hva de driver med der. (Foto: HBO Nordic) Offerman i sin mest seriøse rolle hittil Hvis du ser etter et kjærlig gjensyn med Ron Swanson fra «Parks and Recreation», så får du ikke det her. Det er en helt annen Nick Offerman vi får servert i «Devs». Figuren hans er skummel og truende, mest fordi han er uforutsigbar og ubestemmelig. Han er ekstremt pragmatisk, nådeløst ambisiøs og kanskje litt ustabil? Forest er på ingen måte morsom, og Offerman gjør den seriøse rollen så overbevisende at du glemmer helt at han egentlig er en tøysekopp. Ballettdanser, modell og skuespiller Sonoya Mizuno («Ex Machina») spiller svært godt i hovedrollen som den skarpe og handlingsklare Lily. Mizuno spilte mindre roller i begge av Garlands tidligere spillefilmer. Det er kult å se henne skinne i den mer utfoldende rollen i «Devs». Figuren hennes er veldig interessant å følge med på, og jeg gleder meg til å se Lilys utvikling i seriens fortsettelse. Pragmatisk helt eller ondt geni? Nick Offerman er foreløpig utrolig god i den seriøse rollen som Forest. (Foto: HBO Nordic) Håper den ikke er et hult skall «Devs» har et bemerkelsesverdig soundtrack. Intense øyeblikk blir overdøvende akkompagnert med brøytende lyd. Det er så svulstig og overdrevent at det tidvis gir assosiasjoner til «2001: en romodyssé». Det skaper en trykkende og stresset stemning som er urovekkende og deilig. Så langt virker Garlands serie å være svært god sci-fi, men mye står på om den klarer å bære det tunge utgangspunktet den har bygget opp. Jeg er veldig spent på hvor dette skal, da jeg kun har fått tilgang til to av åtte episoder. Serien bruker disse mest til å etablere universet og åpne opp for mulige tankeeksperimenter. «Devs» har potensial til blir en utrolig henrivende miniserie, men fallhøyden er stor. Den kan i verste fall ende opp med å bli et pent, men hult skall. Anmeldelsen er basert på 2 av 8 episoder. De to episodene blir tilgjengelig på HBO Nordic, torsdag 05. mars. Deretter slippes det én episode i uka.

Om SERIEN Devs

Slippdato: 05.03.2020

Sesong: 1

Utgiver: HBO Nordic

Serieskaper: Alex Garland

Sjanger: Sci-fi, Thriller



