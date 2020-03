«iHuman» er ikke bare en imponerende grundig og vellaget dokumentar, men også en iskald skrekkfilm. Temaet er utviklingen av kunstig generell intelligens (KGI), en tenkende, selvlærende og uavhengig form for datateknologi, som virker å være nært forestående.

Regissør Tonje Hessen Schei formidler nemlig overbevisende argumenter for at utgangspunktet for filmer som «2001: En romodyssé», «The Terminator» og «The Matrix» kan bli virkelighet innen relativt kort tid, når datamaskiner blir superintelligente.

Denne filmen forteller hvor langt på vei utviklingen har kommet, hvem som står bak, hvem som har størst interesse av KGI, og hvilke konsekvenser dette kan få for meg og deg som enkeltmennesker og verdenssamfunnet generelt. Det er ikke å overdrive å si at fremtidsutsiktene kan virke dystre, slik «iHuman» skildrer dem. Ifølge MIT-professor Max Tegmark kan kunstig intelligens enten være det beste mennesket noen gang har oppfunnet, eller det verste.

Denne filmen vekker lysten til å koble seg fra alt av data og internett! Vi kommer selvsagt ikke til å gjøre det, og nettopp derfor virker de dystopiske spådommene så sannsynlige og urovekkende.

«iHuman» viser blant annet hvordan kunstig intelligens kan overvåke oss. (Foto: Euforia/UpNorth)

Kunnskapsrike og troverdige

Dokumentaren introduserer oss for en rekke personer med tilknytning til utvikling av kunstig intelligens. Tre av dem peker seg ut: Den tyske dataforskeren Jürgen Schmidhuber, som omtales som den kunstige intelligensens far.

Kanadiske Ilya Sutskever, som er sjefsforsker ved OpenAi, et selskap som jobber med kunstig intelligens (startet av blant andre Elon Musk). Og Michal Kosinski, som studerer mennesker i et digitalt miljø ved Stanford-universitet ved hjelp av kunstig intelligens og «big data».

Alle fremstår som kunnskapsrike og troverdige representanter for miljøet som forsøker å skape KGI, og man merker gjennom disse og flere andre intervjuer at dette ikke lenger er et konsept fra science fiction, men et uunngåelig faktum. Dataforsker Ben Goertzel sier det omtrent slik i filmen, at det ikke er så viktig om det skjer fem, femti eller hundre år frem i tid, siden det uansett bare er et øyeblikk i et evig perspektiv.

Jeg savner flere synspunkt på hvilke positive konsekvenser det kan ha for hverdagen vår, men får følelsen av at det negative overskygger det totalt. Det er foruroligende å høre teorier om hvem som har størst interesse av å utvikle KGI uten kontroll eller regulering, nemlig militærmakter og autoritære stater som vil bruke det i for eksempel krigføring, kyberangrep mot andre land, eller til å undertrykke sitt eget folk.



Effekter illustrerer temaet

«iHuman» formidler sitt budskap i en ganske tradisjonell stil med mange snakkende hoder foran kamera, som kanskje ikke er det mest spennende formatet. Hessen Schei gjør heldigvis visuelle grep med datagenererte effekter som effektivt illustrerer det hodene snakker om.

Dronebilder over en by snus på hodet for å illustrere hvordan KGI vil snu opp ned på verden slik vi kjenner den. Bilder av folk i gatemiljø eller trafikk viser hvordan ansiktsgjenkjenning følger og registrerer våre bevegelser.

Og en gjentatt animert sekvens med et datagenerert hode under konstruksjon symboliserer hvordan KGI er i stadig utvikling, hvordan det en gang kan tenkes å imitere mennesker og kanskje overgå oss.

Dette kontrasteres med hvordan intervjuobjektene ferdes i den virkelige verden, spesielt Jürgen Schmidhuber, som vi blant annet møter på en idyllisk fjelltopp og i en alpinløype i Sveits.

Rebel Units effekter visualiserer kunstig intelligens i «iHuman». (Foto: Euforia/UpNorth)

Engasjerende og forståelig

«iHuman» er produsert av Jonathan Borge Lie i Upnorth Film, som også jobbet med Tonje Hessen Schei på hennes forrige dokumentar, den provoserende og tankevekkende «Drone». De har gjort en fremragende jobb med å presentere presumptivt kjedelige dataingeniørers viktige budskap på en engasjerende og forståelig måte.

Filmens tekniske kvaliteter er også sterke og upåklagelige, blant annet takket være Theodore Groeneboom og selskapet Rebel Units effekter, Olav Øyehaugs musikk, Sølve Huse-Amundsens lyddesign, Henrik Bohn Ipsens foto og Torkel Gjørvs klipping. De sørger for å gi «iHuman» et nærmest kaldt og truende uttrykk som understreker trusselen kunstig generell intelligens kan utgjøre.

Denne filmen forteller kanskje ikke mye nytt for den som har fulgt med på dette fagfeltet, men for mange vil dette være en rystende øyeåpner for hvilke konsekvenser vi kan stå overfor.