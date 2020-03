Filmhistorien er full av folk som enten frivillig eller ufrivillig har måttet klare seg alene over lang tid.

Noen har hatt robotselskap, noen har blitt konge av jungelen, noen har trivdes dårlig på hotell og noen har vært fanget mellom en stein og en hard fjellside.

Det som går igjen er at de har måtte tilpasse seg et liv uten den vante sosiale omgangen fra andre mennesker. En overgang som er tøff, og som folk takler på svært ulikt vis.

Vi har satt sammen en liste over de filmheltene vi mener er aller råest til å være isolert.

Luke Skywalker

Slik ser Mark Hamill ut som en eldre og dystrere utgave av Luke Skywalker i «Star Wars: The Last Jedi». (Foto: John Wilson/Lucasfilm)

Hvor: Alene på planeten Ahch-To.

Hvorfor: Gikk i skjul etter hans nevø Kylo Ren gikk over til den mørke siden av kraften og angrep flere medelever på Lukes Jedi-skole.

Hva kan vi lære: 6 år kan gå relativt fort hvis du har en solid steinhytte, gode bøker og er helt rå på meditasjon. Vi legger også merke til at selv om man lever lenge i isolasjon, så kan man ha ganske rene hvite plagg og et velstelt skjegg.

Film: «The Force Awakens» (2015) og «The Last Jedi» (2017). Tilgjengelig for kjøp og leie.

Dr. Robert Neville

Hunden Samantha og Robert Neville (Will Smith) i et øde New York 3 år etter et virus har utslettet nesten alle menneskene. Filmen er «I am Legend». (Foto: Warner Bros. Pictures)

Hvor: Alene i New York.

Hvorfor: Et virus har utslettet nesten alle menneskene på jorden.

Hva kan vi lære: Faste rutiner, med trening, virusforskning og TV-titting, er viktig for å holde ut og holde seg beredt. Det hjelper veldig å ha hund som selskap. Og hjortejakt fra sportsbil i fart er vanskelig.

Film: «I am Legend» (2008). Tilgjengelig til kjøp og leie. Ligger også på strømmetjenesten Netflix.

Chuck Noland og Wilson

Tom Hanks lot håret og skjegget gro i rollen som Chuck Noland i «Cast Away» fra 2000. (Foto: NTBScanpix, Moviestore/Rex)

Hvor: Alene på en øde øy.

Hvorfor: Flyet Chuck Noland var om bord styrtet i Stillehavet og han drev i land på en ubebodd øy hvor han bygger et liv ved hjelp av innholdet i et utvalg FedEx-pakker som også overlevde styrten.

Hva kan vi lære: Aldri gi opp, selv om du har et hav av utfordringer foran deg. Og så hjelper å ha noe å prate med, du kan for eksempel kalle hen for Wilson.

Film: «Cast Away» (2000). Tilgjengelig til kjøp og leie. Ligger også på strømmetjenesten Amazon Prime.

Cheryl Strayed

Cheryl (Reese Witherspoon) har teltet for natten i «Wild». (Foto: Fox Film).

Hvor: Alene på en 1770 km lang gåtur langs USAs vestkyst.

Hvorfor: Gjøre opp med indre demoner og dype emosjonelle sår – og lære seg selv å kjenne.

Hva kan vi lære: En minimalistisk livsstil kan frigjøre sinnet ditt. Og med begrenset tilgang på mat, minimalt med sosial interaksjon og mange dager mellom hver dusj, kan man virkelig finne ut av hva man er laget av.

Film: Wild (2014). Tilgjengelig til kjøp og leie.

Mark Watney

Mark Watney (Matt Damon) er strandet på Mars i The Martian (Foto: 20th Century Fox).

Hvor: Alene på mars.

Hvorfor: Blir forlatt på mars av sine medastronauter som tror han er død og vender tilbake til jorden. Dermed må han belage seg på 4 års ventetid på romstasjonen.

Hva kan vi lære: Vitenskap er fantastisk. Potet er fantastisk. Og med kunnskap og grønne fingre kan en gro det en trenger på de merkeligste steder.

Film: «The Martian» (2015). Tilgjengelig til kjøp og leie.

Kevin McCallister

Macaulay Culkin spiller Kevin i juleklassikeren «Alene hjemme». (Foto: 20th Century Fox)

Hvor: Alene hjemme i familiens villa.

Hvorfor: Mor, far og hele familien dro på juleferie og glemte helt å ta med Kevin.

Hva kan vi lære: Det er viktig å ta seg tid til å virkelig nyte alle godene vi omgir oss med i hjemmene våre. Og husk å rydd etter deg hvis du låner rommet og tingene til noen du bor sammen med.

Film: Alene Hjemme (1990). Tilgjengelig til kjøp og leie.

