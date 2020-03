På Netflix nå: Skuespiller Mark Wahlberg har laget flere filmer fra hjembyen Boston, blant annet mafiafilmen «Southie» (1998) og terrorthrilleren «Patriots Day» (2016). Begge ble regissert av Peter Berg, som Wahlberg også samarbeidet med på «Mile 22», «Lone Survivor» og «Deepwater Horizon».

Netflix-filmen «Spenser Confidential» bringer dem tilbake til kjente trakter, for dette er en krimthriller om korrupt politi i det sørlige Boston. Den har dessverre ikke et fnugg av originalitet i seg, og kan bare konsumeres med et fravær av kritisk blikk som en klar forutsetning.

Det er mye ved denne filmen som kan plukkes i fillebiter, og den burde være skarpere, morsommere og hardere, men «Spenser Confidential» er en film det ikke bør tenkes for hardt på. Da fungerer den til dels som lettbeint underholdning.

Spenser (Mark Wahlberg) bor hos sin gamle venn Henry (Alan Arkin) i «Spenser Confidential». (Foto: Netflix)

Mistenker tidligere politikolleger

Manuset er skrevet av Sean O’Keefe og norskættede Brian Helgeland etter en roman av Ace Atkins, basert på figurer skapt av Robert B. Parker. Den tidligere politimannen Spenser (Mark Wahlberg) slipper ut av fengsel etter en dom for overfall på sin egen sjef.

Han har egentlig planer om å flytte fra Boston til Arizona og livnære seg som trailersjåfør, men et drap vekker Spensers nysgjerrighet. Han har mistanke om at noen av hans tidligere politikolleger er korrupte, og setter i gang sin egen private etterforskning for å komme til bunns i saken.

Han får hjelp av sin nye romkamerat Hawk (Winston Duke), en håpefull MMA-bokser som trener i gymmen hos Spensers gamle venn og husvert Henry (Alan Arkin).



Noen småmorsomme øyeblikk

Anslaget, fremdriften og klimakset er såpass tradisjonelt løst at «Spenser Confidential» ikke er egnet til å overraske deg på noe vis om du har sett et par «dirty cop»-filmer før. Da er det viktig at man i alle fall har et sprekt persongalleri, og her har Peter Berg og castingagentene Sheila Jaffe og Angela Peri gjort noen heldige valg.

Winston Duke er fornøyelig som Hawk, mens det som alltid er hyggelig å se veteranen Alan Arkin. Iliza Shlesinger gjør også et energisk innhopp som Spensers rasende ekskjæreste. Deres sparring med småkjedelige Mark Wahlberg resulterer i noen småmorsomme øyeblikk som gir filmen et ekstra lag, noe den virkelig trenger.

Filmen har også noen skurkeskikkelser som kanskje ikke bør avsløres, selv om det er ganske åpenbart hvem som har urent mel i posen. En som KAN avsløres, er Austin Post, bedre kjent som Post Malone, som har en liten birolle som fengselsfuglen Squeeb.

Spenser (Mark Wahlberg) søker informasjon fra Squeeb (Austin Post) i «Spenser Confidential». (Foto: Netflix)

Laget med lave ambisjoner

Det er ingenting som tyder på at Mark Wahlberg og Peter Berg har anstrengt seg nevneverdig for å gjøre «Spenser Confidential» til mer enn fyllstoff på Netflix-lista. Filmen fremstår som et helt middelmådig produkt, laget med lave ambisjoner og senkede skuldre på et spinkelt budsjett.

Den enkle humoren gir noen rykninger i smilebåndet, men actionsekvensene er skuffende korte og blodfattige, og thrillerelementene skaper ikke noen form for spenning.

Slutten på «Spenser Confidential» legger opp til en potensiell oppfølger, og det er nok mulig å videreføre den «buddy cop»-aktige kjemien mellom Spenser og Hawk, men da bør Mark Wahlberg legge lista mye høyere.