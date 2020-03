Det er lenge siden jeg har sett en serie som har føltes så skremmende relevant som HBO-miniserien «The Plot Against America». Noe som kanskje høres rart ut, med tanke på at det er en kontrafaktisk historiefortelling satt til 1940-tallets USA. Hva hadde skjedd dersom Franklin D. Roosevelt tapte valget i 1940? Hvordan hadde ting utspilt seg hvis USA aldri hadde gått inn i andre verdenskrig? Hvordan hadde situasjonen i USA eskalert dersom det statlige overhodet var en høyrelent populist, med fascistiske tendenser og slagord som «America first»? ANMELDELSE: iHuman – Vekker lysten til å koble fra Bess (Zoe Kazan) bor i et jødisk nabolag i Newark, New Jersey. Hennes ugifte søster, Evelyn (Winona Ryder), er ofte på besøk. (Foto: Michael K. Short/HBO) Fascisme, frykt og forvirring I «The Plot Against America» utforskes det en alternativ virkelighet som på mange måter speiler den virkeligheten USA står overfor i dag. Vi følger en jødisk familie, mens hat og frykt siper gjennom det amerikanske folket. Vi ser hvordan farlige idéer og rasistiske strukturer blir bygd, når ledere og maktpersoner tar i bruk retorikk som fremmer nasjonalisme og fremmedfrykt. Miniserien gir også et skremmende innblikk i hvordan unge er spesielt utsatt for både frykt, forvirring og hjernevasking. Det er godt gjort av serien å fungere som en advarsel uten at den oppleves belærende. Den gir et nyansert blikk på hvordan slike idéer får innpass i usikre tider. ANMELDELSE: Hunters – En B-film-fest av en nazijegerserie Familiefar Herman (Morgan Spector) er politisk engasjert, og stadig mer frustrert over tilstanden landet befinner seg i. Figuren bruker god tid på å utbroderes og er aldri overdramatisert. Den er svært godt levert av skuespilleren kjent mest kjent fra «A Vigilante» og «Homeland». (Foto: Michael K. Short/HBO) Fra skaperne av «The Wire» «The Plot Against America» drypper av kvalitet i alle ledd. Serieskaperne David Simon og Ed Burns har laget mange suksessfulle serier, deriblant serien mange mener er verdens beste, nemlig «The Wire». I tillegg har de populære serier som «Generation Kill», «The Corner» og «The Deuce» i baklomma. Serien er basert på en populær bok av den svært anerkjente og Pulitzer-vinnende forfatteren, Philip Roth. Fra den gjennomførte 40-talls estetikken, til den plettfrie kameraføringen – i filmatiseringen av «The Plot Against America» er håndverket på plass. For ikke å snakke om de fantastiske skuespillerprestasjonene fra de erfarne traverne, Zoe Kazan («Ruby Sparks», «The Big Sick»), Winona Ryder («Edward Scissorhands», «Stranger Things») og John Turturro («Barton Fink», «The Big Lebowski»). Jeg var også minst like imponert over de unge talentene Caleb Malis og Azhy Robertson («Marriage Story») som spiller brødrene Sandy og Philip. Gjennom serien dras brødrene i forskjellige ideologiske retninger og påvirkes svært forskjellig av det som skjer. «The Plot Against America» er en miniseries i seks deler, hvor hver del er rundt én time lang. Serien er som en god bok. Den starter rolig og bygger sakte. Den krever oppmerksomhet og tålmodighet, mens den gjennom utvikling av rollefigurer og etableringen av universet skaper et godt fundament for sterk historiefortelling. Det gjør at når serien går over i siste akt, kan den sette noen kraftslag som treffer rett i mellomgulvet. ANMELDELSE: Devs – Trykkende sci-fi-thriller fra «Ex Machina»-regissør Klærne, fargene, sveisene. 40-talls estetikken er godt utført i «The Plot Against America». (Foto: Michael K. Short/HBO) Får blodet til å boble Serien vekker sterke følelser i meg. Den får blodet til å boble. Den tvinger meg til å ta innover meg situasjonen rundt meg i dag. Den kan funke som en motgift mot apatien som så lenge har tatt bolig i meg. Den får meg til å føle på urettferdigheten, på sinnet, frustrasjonen og ikke minst empatien. Den er skummel og trist, ikke bare fordi den er en godt fortalt historie, men fordi den er så uhyre aktuell. «The Plot Against America» er ikke en hyggelig serie. Den er nifs og kanskje til og med litt deprimerende. Dette er altså ikke nødvendigvis serien å se om du er litt engstelig om dagen. Trenger du noe koselig, oppløftende og gøyalt, så får du ikke det her. Serien kan føles litt langtekkelig ut, hvis du ser den i ett strekk, slik jeg gjorde. Derfor vil jeg anbefale å ikke «binge» den, men heller se den uke til uke, eller i det minste én eller to om dagen. «The Plot Against America» er en brennende aktuell og viktig serie, og én jeg må anbefale på det sterkeste. Anmeldelsen er basert på hele serien. Første episode ligger på HBO Nordic.

Om SERIEN The Plot Against America

Slippdato: 17.03.2020

Sesong: 1

Utgiver: HBO Nordic

Serieskaper: David Simon og Ed Burns

Sjanger: Drama



