«Cobra» er et politisk drama satt til nær fremtid i Storbritannia.

Verden står overfor en solstormtrussel. Sola sender ut et kraftig plasmastøt som forstyrrer jordas kraftnettverk.

Hva betyr dette? Strømmen går. Og den kommer kanskje ikke tilbake på flere uker, potensielt måneder.

Statsminister Robert Sutherland (Robert Carlyle), og et lag eksperter og politikere, forsøker å lede en allerede fragmentert nasjon i kjølvannet av naturkatastrofen som etterlater folket desperate og rådville.

Konsekvenser for samfunnet er enorme, og de står overfor en usikker situasjon med fatale utfall. Tydelig ledelse og kraftige, offentlige tiltak må til for å hindre samfunnet fra kollaps.

Victoria Hamilton og Robert Carlyle spiller svært overbevisende som stabssjef og statsminister. Både hver for seg og sammen, har de en real tilstedeværelse. (Foto: C More, TV 2 Sumo)

Hyperrelevant

Denne serien kommer unektelig på riktig tidspunkt. Mange av temaene og situasjonene som oppstår i «Cobra» er gjenkjennelige, og serien føles hyperrelevant ut. Både med tanke på frykten, usikkerheten og omstillingen en slik situasjon fremkaller og krever, men også kombinert med klimafrykt og påminnelsen om hvor sårbare mennesker er overfor naturen.

En krise som dette kan enten få frem det verste i folk, eller det beste, slik serien påpeker. Det er her serien er svært god.

I «Cobra» får krisen frem det verste i folk. Egoisme, gjengmentalitet og nasjonalisme stiger opp fra frykten og usikkerheten.

Serien gjør det også tydelig at til tross for hyttegnåling, dopapirhamstring og mosjonistmobbing, har krisen vi i Norge står overfor, i stor grad brakt fram det beste i oss.

Det er interessant å se «Cobra» i lys av vår egen situasjon. Serien blir på mange måter «verst tenkelige utfall», og spesielt er det interessant å se hvordan politikere håndterer det fra innsiden.

Nå er jo dette fiksjon, og det er umulig for meg å si hvor realistisk fremstillingen er. Det er allikevel interessant å fundere litt over hvor mange faktorer som spiller inn, og hvor store konsekvenser tilsynelatende små avgjørelser har.

Richard Dormer («Game of Thrones») spiller også godt som den sympatiske og fornuftige Fraser Walker, en av hovedaktørene i serien. (Foto: C More, TV 2 Sumo)

Politisk thriller med hint av melodrama

Serien gjør også godt i å belyse de store forskjellene i britisk politikk. Statsministeren er leder for et konservativt parti og havner i konflikt med både liberale og andre mer konservative innad i partiet. Serien portretterer også opportunister som bruker situasjonen for egen vinning.

Jeg skulle ønske serien turte å stole på at dette var nok. Den skulle ha fokusert mer på det politiske, og hvordan mennesker i denne situasjonen reagerer. Det virker som om de har vært redde for at det ikke ble nok kjøtt på beinet.

Serien drives derfor ofte også av tilfeldigheter i privatlivet til figurene. Det er interessant å utforske hvordan også politikere kan påvirkes av personlige saker samtidig som en krise pågår, men noen av situasjonene er så overdramatiske at det grenser til melodrama.

Det gjør selvsagt at serien er svært spennende, og bidrar til fråtseverdien, men det gjør også serien svakere. Handlingsforløpet er tidvis tilfeldig og uinspirert.

«Cobra» er en serie du kan hive innpå. Godt skuespill, samt et nervepirrende og gjenkjennelig utgangspunkt, legger til rette for noen intense timer med serietitting. «Cobra» er godt politisk drama, men blir dratt ned av tilfeldige og overdrevne sidesprang, som tar vekk ifra seriens egentlige kjerne.

Anmeldelsen er basert på hele serien. «Cobra» har premiere søndag 5. april på C More og TV 2 Sumo.