På Amazon Prime Video: Greg Daniels er en serieskaper med veldig gode skussmål.

Han er mannen bak den amerikanske utgaven av «The Office», sammen med Michael Schur lagde han «Parks and Recreation», og Daniels har selv skrevet flere minneverdige episoder av «The Simpsons».

Greg Daniels er en også serieskaper med en veldig god arbeidsmoral.

I slutten av mai er det premiere på hans nye arbeidsplasskomedie «Space Force» på Netflix – nok en gang med Steve Carell i hovedrollen. Og allerede 1. mai er det premiere på «Upload» – hans nye romantiske konspirasjonskomedie om trøbbel i det digitale etterlivet.

ANMELDELSE: Extraction – Enorme mengder kuler, krutt og blodsprut

Nora (Andy Allo) er en av hjelperne i det digitale etterlivet. Hun blir etter hvert litt for engasjert i livet på den andre siden av skjermen. (Foto: Aaron Epstein, Amazon Prime Video)

Evig digitalt liv – for dem som kan betale

I år 2033 har alt blitt så meget bedre.

Vi presenteres for en verden av førerløse biler som ikke kan krasje, kontinuerlig overvåking som holder oss aldeles trygge og et stort utvalg nydelige digitale dødsriker hvor rike folk kan tilbringe evigheten etter at kroppen gir opp.

Vår hovedperson er den kjekke koderen Nathan (Robbie Amell). Han havner i en bilulykke med en bil som ikke husker noe, og våkner opp blakk i det rådyre luksusetterlivet Lake View – med store hull i egen hukommelse.

Det er settingen for en serie som leverer lettbente og lune betraktninger rundt mulighetene for evig liv, vedvarende sosiale skjevheter og irriterende mikrotransaksjoner.

Og med kyndig hånd blandes det også raskt trekantdrama og en konspirasjonsetterforskning inn i denne solfylte satiremiksen.

ANMELDELSE: After Life S02 – En ganske unødvendig oppfølger

Nathans (Robbie Amell) samtaleterapi foregår mellom pasient og psykolog med hundeavatar. (Foto: Katie Yu, Amazon Prime Video)

Utnytter ikke alt potensialet

Det er litt fascinerende at Greg Daniels kommer med sin komedie om etterlivet bare noen år etter at hans tidligere samarbeidspartner Michael Schur tok fatt på en lignende tematikk i «The Good Place».

Men der Ted Danson og Kristen Bell fikk bryne seg på moralfilosofiske nøtter og religiøse finurligheter i Schurs versjoner av himmel, skjærsild og helvete, så er det mer forretningsbaserte og «Westworld»-aktige aspekt ved etterlivet som utforskes av Daniels.

Og det er mye som fenger i etableringen av «Upload».

Her tulles det treffsikkert med våre digitale liv, kunnskapsnivået til skreddersydde reklamer, hvordan klasseskillene kan opprettholdes i dødsriket og hvorfor kapitalismens prinsipper vil gjøre det til dårlig butikk å tilby et digitalt paradis for alle.

Robbie Amell og Andy Allo har god kjemi i hovedrollene, og de spiller ut en forbudt tiltrekning som må trosse både teknologiske, økonomiske og juridiske hinder.

Dessverre glemmer serien bort spenningsdriv og plottframdrift til tider, og vekslingene mellom romantikk, mordetterforskning og skarp komedie sitter ikke alltid helt i sikringsboksen.

Det er likevel fornøyelig selskap, og verdt å sjekke ut for fans av serier som «Parks and Recreation», «Silicon Valley» og «The Good Place». Og så håper jeg at både manus og komikk treffer enda noen hakk hvassere i sesong 2.

Det er i hvert fall holdt igjen på nok viktig informasjon og spenning til at denne serien bør holdes i live i minst en sesong til.

«Upload» har premiere på strømmetjenesten Amazon Prime Video på fredag 1. mai. Anmeldelsen er basert på alle 10 episodene.