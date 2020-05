Det er en ubehagelig og provoserende historie som fortelles i Netflix-dokumentaren «Jeffrey Epstein: Filthy Rich».

Miniserien, som omhandler den mye omtalte Epstein-skandalen, tar oss med inn i en verden der penger og makt lar deg slippe unna lovens lange arm. Og der det som hadde vært en livslang fengselsstraff for deg og meg, blir til en dask på lanken bare du er innflytelsesrik nok.

Dokumentaren fokuserer på seksuelle overgrep i sammenheng med maktmisbruk. I likhet med «Surviving R. Kelly» og «Leaving Neverland» er det ofrenes historie som fortelles her, eller «de overlevende» som de kalles i dokumentaren.

Dette er historien til de som ikke ble hørt, historien til de som rettssystemet sviktet.

Jeffrey Epstein: Filthy Rich gir sterke vitnesbyrd fra kvinner som forteller om seksuelt misbruk av Jeffrey Epstein, her Michelle Licata. (Foto: Netflix).

Sex med mindreårige jenter

Milliardæren og finansmannen Jeffrey Epstein hadde en stor omgangskrets av mektige folk. Han har blant annet vært i vennekretsen til både Bill Clinton, president Donald Trump, britiske prins Andrew og har til og med møtt vår egen kronprinsesse ved flere anledninger.

Da Epstein i 2019 ble siktet for seksuell mishandling av mindreårige, sexhandel og medvirkning til sexhandelsvirksomhet med mindreårige, var det etter en han hadde snodd seg unna loven i en årrekke.

I 2008 ble han dømt for å ha betalt mindreårige jenter for sex, men da slapp han unna med 13 måneders fengsel og en immunitetsavtale for seg selv og eventuelle medsammensvorne.

Nå sto han plutselig overfor en mulig dom på 45 år, men før ofrene rakk å få sin rettferdighet i en rettssal, tok Epstein sitt eget liv i varetektscella.

Bilde fra New York State Sex Offender Registry. Jeffrey Epstein var tiltalt for menneskehandel og seksuell utnyttelse av flere mindreårige, men døde på sin egen varetektscelle i august 2019. (Foto: NTB scanpix).

Truet til stillhet

«Filthy Rich» tar oss med til starten av 2000-tallet da Vanity Fair-journalisten Vicky Wards skulle lage en slags Gatsby-sak om den mystiske milliardæren som var på alle kjendisfestene, men som ingen visste noe særlig om.

I researcharbeidet kommer Wards over et rykte om at Epstein har oppført seg upassende mot en ansatt og hennes yngre søster. På 90-tallet anmeldte Maria og Annie Farmer nemlig Epstein til FBI for seksuelle overgrep, men saken ble aldri tatt videre.

Artikkelen som til slutt kommer på trykk i Vanity Fair, nevner ikke overgrep eller misbruk med et eneste ord. Epstein hadde, ifølge Ward, klart å presse magasinets redaktør til stillhet.

Og nettopp dette blir et gjentakende tema gjennom dokumentaren. Kvinner som forsøker å si ifra, men som ikke blir hørt.

Courtney Wild sier hun bare var bare fjorten år da Epstein forgrep seg på henne. (Foto: Netflix).

Fra massasje til overgrep

Regulering, usikker, kaptein på cheerleading-laget, en trøblete familiehistorie. Courtney Wild sier hun bare var fjorten år da det som skulle være en massasjejobb for 200 dollar ble til et overgrep.

Ifølge Wild var hun en liten brikke i et stort nettverk av mindreårige jenter som ble misbrukt av Epstein selv og lånt ut til hans rike venner. Hun er et av ofrene som får fortelle sin historie i «Filthy Rich», og serien fokuserer på deres årelange kamp for rettferdighet.

Gjennom vitnesbyrd fra «de overlevende», gamle fotografier, avhørsopptak, hjemmevideoer og nyhetsklipp maler filmskaper Lisa Bryant et stygt bilde av den styrtrike mannen.

Alt er effektivt klippet, men også akkompagnert av tradd spenningsmusikk, dvelende innklippsbilder og overhengende dronebilder, som skal understreke en faretruende stemning. Grepene er oppbrukte og unødvendige i en historie der tematikken er grusom nok i seg selv.

Virginia Roberts Giuffre forteller i dokumentaren om da hun angivelig skal ha blitt tvunget til å ha sex med prins Andrew da hun bare var 17 år. (Foto: Netflix).

Lite nytt

De fire episodene som er «Filthy Rich» har blitt kastet sammen på kort tid etter at Epstein døde i august i fjor.

Derfor bringer dokumentaren lite nytt til bordet, og har du fulgt saken nøye, eller lest James Pattersons bok med samme navn, vet du allerede alt som kommer frem her.

Det gjør i utgangspunktet ikke dokumentaren noe mindre interessant eller viktig, for det er sterke og vonde beretninger som fortelles. Likevel skulle jeg gjerne sett at serien gikk mer grundig til verks, både når det gjelder forskjellsbehandling i det amerikanske rettssystemet, og når det kommer til anklagene om at de unge jentene ble brukt som sexslaver for Epsteins velstående venner.

Vi er stadig innom hvordan Epstein gjentatte ganger mottar særbehandling, men dokumentaren ser aldri på rettssystemet i et større perspektiv. Vi er innom prins Andrew-skandalen, men Virginia Roberts Giuffres anklager om at hun ble tvunget til å ha sex med den britiske prinsen kom allerede i 2015.

Serien dykker heller ikke noe mer ned i det som gjentatte ganger omtales som et trafficking-nettverk. Det blir frustrerende å høre ofrene fortelle om at de har vært utsatt for trafficking uten at dokumentaren undersøker dette videre i noen særlig grad.

Jeg tviler aldri på det ofrene har å fortelle, og serien gjør en god med å være et talerør for de kvinnene som har ropt og ropt for døve ører i en årrekke. Men forhåpentligvis er «Jeffrey Epstein: Filthy Rich» bare den første av mange dokumentarer om denne saken, fordi jeg sitter igjen med flere spørsmål enn svar etter å ha sett miniseriens fire episoder.