På Netflix: De siste årene har Netflix overøst oss med high school-filmer av ulik kvalitet. Alice Wus «The Half of It» føyer seg inn i rekken bak blant annet «To All the Boys I’ve Loved Before» og «Sierra Burgess Is a Loser».

“Dette er ikke en kjærlighetshistorie”, bedyrer filmens hovedrolle innledningsvis. Og selv om det ved første øyekast kan virke som om dette er nok en historie om en tenåringsforelskelse, så forsøker Alice Wu å gjøre noe mer med «The Half of It».

Filmen spiller på mange konvensjoner fra high school-komedien og faller i noen klisje-fallgruver underveis, men fremstår likevel som en smart og hjertevarm dramedie.

Kjærlighetsbrev mot betaling

Lea Lewis («Frøken Detektiv») spiller Ellie Chu, den eneste asiatiske jenta i den lille byen Squahamish i Washington, USA.

Ellie er smart og hardtarbeidende. Når hun ikke leser, eller ser gamle Hollywood-klassikere med faren for at han skal bli bedre i engelsk, bruker hun fritiden på å skrive oppgaver for de andre elevene på skolen. En inntektskilde som går med til å hjelpe faren med å betale regninger.

Paul (Daniel Diemer) er en enkel sjel på skolens mediokre fotballag. Han drømmer om å kapre Aster (Alexxis Lemire), den peneste og mest populære jenta på skolen. Men han er ikke så god med ord, han Paul, og overtaler derfor Ellie til å skrive et kjærlighetsbrev fra ham til Aster.

Men Aster er mer enn bare et pent fjes og Ellie er fascinert. Det som egentlig bare skulle være ett kjærlighetsbrev blir til en langvarig utveksling av meldinger stappfulle av litteratur- og filmreferanser, samt eksistensielle tanker og funderinger.

Så hvordan skal det gå når personen Aster begynner å forelske seg i, ikke er den hun tror?

Med vennskap i fokus

«The Half of It» er løst basert på Edmond Rostands teaterstykke «Cyrano de Bergerac» (1897). Wu har modernisert historien og brukt sine egne erfaringer fra oppveksten som skeiv, kinesisk-amerikansk tenåring i USA som videre inspirasjon.

Med dette i bunn har hun laget en historie som forsøker å være mer enn bare et kjærlighetstriangel som kretser rundt hvem som får jenta til slutt.

Wu lar vennskapet som utvikler seg mellom Ellie og Paul få være filmens hovedfokus. Det er fint for gjennom dette vennskapet lærer de to seg selv bedre å kjenne, og her utforskes også universelle temaer som selvbilde, seksualitet og selvrealisering.

Anmeldelse: «Til Jacobs forsvar» – Stilsikkert fra Morten Tyldum

Koselig selskap

Lea Lewis og Daniel Diemer har en kjemi som gjør at jeg tror på at dette er ekte vennskap. Sammen utgjør de det som gjør «The Half of It» verdt å se, de er rett og slett virkelig koselig selskap.

Jeg ble introdusert for Leah Lewis da hun dukket opp som George i tenåringskrimserien «Frøken Detektiv» i fjor. Da var hun det beste i en ellers halvdårlig serie, og denne gangen overbeviser hun enda mer.

Lewis har en trygg og behagelig tilstedeværelse på skjermen. Hun spiller Ellie med stor troverdighet og gjør det som i utgangspunktet er en klisjefylt rollefigur til en levende person.

Skuffende slutt

Alice Wu bruker god tid på å etablere hvem Ellie og Paul er, og lar oss bli kjent med dem gjennom lune dialoger fulle av verbale godbiter.

Men når handlingen går mot slutten haster plutselig Wu til målstreken. I tillegg til den generelle tenåringsangsten i filmen, sper filmskaperen på med problematikk knyttet til rasisme, religion og fordommer i et konservativt samfunn, og det blir rett og slett for travelt i siste akt.

Spesielt ett vendepunkt, knyttet til en av rollefigurenes syn på homofili, går så fort forbi at det tærer på fiksjonstroverdigheten. Dermed faller høydepunktet også sammen og filmen får ingen god finale.

Hvis veien hadde vært målet ville «The Half of It» scoret hakket bedre på terningen, for frem til slutten er filmen en fornøyelig reise. Men har du et par timer til overs en søndagskveld, så er denne filmen lun og koselig nok til at den er verdt en titt.