På Netflix: Regissør Spike Lee kunne nesten ikke ha lagt premieren på sin nye film til et bedre tidspunkt.

«Da 5 Bloods» har nemlig tematiske elementer som går rett til kjernen av de pågående Black Lives Matter-demonstrasjonene, og har noen scener som man nesten kunne mistenke var filmet få dager før premieren som en kommentar til den senere tids begivenheter.

Utgangspunktet er kanskje hvordan afroamerikanske soldater ble sendt til Vietnamkrigen som kanonføde for 50 år siden, men filmen føles likevel brennende aktuell og rasende relevant. «Da 5 Bloods» veksler mellom sorthumoristisk komikk, samfunnskritisk satire og blodig krigføring, og overgangene er ikke alltid like sømløse.

Filmen oppleves også tidvis en anelse for lang, dvelende og ufokusert. Det er imidlertid ingen tvil om at Spike Lee har en klar målsetting med den, noe som gjør «Da 5 Bloods» både severdig, provoserende og engasjerende.

ANMELDELSE: Serien «Normal People» bergtar fra første stund

David (Jonathan Majors), Melvin (Isaiah Whitlock Jr.), Eddie (Norm Lewis), Otis (Clarke Peter) og Paul (Delroy Lindo) i «Da 5 Bloods». (Foto: DAVID LEE /NETFLIX © 2020)

Legger ut på farlig tokt

4 amerikanske krigsveteraner drar tilbake til Vietnam for å finne levningene av en fallen kamerat og gullskatten de gjemte i jungelen 45 år tidligere.

Paul (Delroy Lindo), Otis (Clarke Peters), Eddie (Norm Lewis) og Melvin (Isiah Whitlock, Jr.) gjenforenes i Ho Chi Minh- byen, der de får uventet selskap av Pauls bekymrede sønn David (Jonathan Majors).

Sammen med guiden Vinh (Johnny Trí Nguyen) legger de ut på et farlig tokt, der de blant annet møter en tvilsom fransk finansmann (Jean Reno), tre mystiske mineryddere (Mélanie Thierry, Jasper Pääkkonen, Paul Walter Hauser) og en liten hær av hevnlystne nord-vietnamesere.



Rettferdiggjøres med uretten

Spike Lee krydrer «Da 5 Bloods» med mange bilder, filmklipp og referanser fra afroamerikansk historie og eksempler på systematisk undertrykkelse, som for eksempel hvordan afroamerikanere utgjorde bare 11% av USAs befolkning, men 32% av soldatene som ble sendt til Vietnamkrigen, gjerne til de mest utsatte frontlinjene.

Kameratenes motivasjoner er kanskje umoralske, men rettferdiggjøres med uretten som er begått mot dem og deres brødre gjennom århundrene.

Flere tilbakeblikk fra Vietnamkrigen viser hvordan Norman (Chadwick Boseman) er det populære midtpunktet som binder troppen sammen, er deres Malcolm X og Martin Luther King, lærer dem om svart historie og betvile offisiell propaganda, som for noen kan oppfattes like aktuelt og nødvendig i dag.

(Et morsomt poeng med disse tilbakeblikkene, er at de 45 år yngre figurene spilles av de samme skuespillerne, uten å være maskerte eller digitalt forynget på noe vis, med unntak av ett stillbilde som bekrefter at det var en god løsning å la være. Som vi blant annet så i Martin Scorseses «The Irishman», er ikke digitale foryngelseseffekter særlig troverdige ennå.)

ANMELDELSE: «The Peanut Butter Falcon» er den filmatiske lykkepillen du trenger nå

Regissør Spike Lee (t.v.) og skuespillerne Clarke Otis, Delroy Lindo, Jonathan Majors og Norm Lewis under innspillingen av «Da 5 Bloods». (Foto: DAVID LEE /NETFLIX © 2020)

Kunne med fordel vært kortere

Deler av «Da 5 Bloods» flyter ikke så godt som man kunne ønske, for eksempel scener med skyting og eksplosjoner, som tyder på at action ikke nødvendigvis er Spike Lees største styrke. Noen av effektene er av tvilsom kvalitet, blant annet digitale kuletreff som ser like bra ut eller bedre i hvilket som helst dataspill, men dette utgjør heldigvis en liten del av filmen.

Det er dialogen som driver historien og figurene fremover, der både sorg, sinne og sårhet skinner gjennom. Samtidig har historien et sorthumoristisk preg som av og til fremhever budskapet bak, men tar også litt av brodden vekk fra enkelte skjebner og konklusjoner. Filmen er alt annet enn likegyldig, men den litt absurde stemningen som gjennomsyrer handlingen gir ikke fullt utslag på det emosjonelle.

«Da 5 Bloods» er 2 ½ time lang, og kunne nok med fordel ha vært trimmet ned med flere minutter. Det tilbringes for eksempel en hel time med figurene i Ho Chi Minh-byen før selve jungeltoktet starter, med mye eksposisjon som likegodt kunne ha vært gjort underveis.

«Da 5 Bloods» har likevel et mål og en mening som gjør den sterk og aktuell nok til å være både viktig og essensiell, selv om man må tåle noen svakheter underveis.

(Premiere på Netflix fredag 12. juni)