På C More og TV 2 Sumo: Anna Kendrick har gjort karriere på å spille smårare, men morsomme, smarte og sjarmerende jenter. Det er også rolletypen hun gjør i «Love Life», en antologiserie laget for HBO Max, som skal ta for seg kjærlighetslivet til en ny person i hver sesong.

Innledningsvis er imidlertid denne serien blottet for sjarmen jeg forbinder med Kendrick, og sesongen er rett og slett kjedelig i sin første halvdel.

Det tar seg opp mot slutten, og jeg blir til slutt berørt av historien som fortelles, men veien til målet er så altfor lang.

ANNA KENDRICK: Rollefiguren Darby er heltinnen i Love Life. Foto: C More.

Jakten på sin ene

Darby Carter (Anna Kendrick) er heltinnen i denne sesongen. Hun er et skilsmissebarn som aldri lærte seg å utvikle sunne relasjoner på grunn foreldrenes dysfunksjonelle forhold.

I «Love Life» følger vi Darbys vei mot «sin person», men denne turen er full av avstikkere og sidespor av andre forhold, som skaper en broket sti mot mannen hun skal tilbringe resten av livet sammen med.

En britisk fortellerstemme, som for øvrig virker fullstendig malplassert, serverer oss statistikk over hvor mange forhold, one night stands og forelskelser en gjennomsnittsperson er innom før den finner sin ene. Serien skal selvfølgelig ta oss gjennom Derbys statistikk.

FØRSTE KJÆRESTE UT: Jin Ha spiller Augie i Love Life. Foto: C More.

Samlebåndsforhold som ikke fenger

«Love Life» slippes ukentlig, og de første episodene har et «ukas forhold»-format som ikke fungerer spesielt godt.

Episodene er navngitt etter ukas mann og vi får forelskelse, forhold og brudd på 30 minutter.

Disse forholdene er bare et stopp på veien, og vi haster forbi dem før jeg rekker å bli det minste investert i relasjonene. Det hjelper heller ikke på at Anna Kendrick mangler kjemi med nesten samtlige av skuespillerne i kjæresterollene.

Serien klarer ikke å bringe den herlige følelsen av forelskelse over til meg i sofaen, og jeg blir heller ikke berørt når forholdene tar slutt.

Dermed blir hele den første halvdelen av sesongen totalt uinteressant, og jeg var i ferd med å gi opp serien fullstendig, da det snudde i den syvende episoden.

KJÆRESTE NR TO: Bradley, spilt av Scoot McNairy. Foto: C More.

Blir bedre mot slutten

Episode syv heter «Claudia Hoffman». Darbys mor er tema for handlingen, og dette er et fint avbrekk fra den kjedelige mannejakten.

Gjennom å lære sin mor bedre å kjenne forstår Darby ting om seg selv hun ikke før har innsett. Møtet mellom en mor og datter som ikke har snakket samme språk er vondt, men varmt og bringer litt ektefølt engasjement inn i serien.

Herfra og ut hever serien seg et par hakk. Noen innertier blir den aldri, men jeg koser meg med siste del av historien.

Etter hvert som Darby finner seg selv blir hun en mer interessant person å følge, og innen vi kom til tiende og siste episode, så brydde jeg meg faktisk om hun kom til å finne sin person i livet.