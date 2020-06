På HBO Nordic: «Stargirl» er en lettbent, teit og fengende superheltserie som kombinerer High School-sjangerens engasjerende underdog-driv med et persongalleri fra DC-universets litt mindre kjente hjørner.

Brec Bassinger spiller en kul Stargirl som er artig og lett å heie på i kampen mot superskurkene i Injustice Society. Og Luke Wilson er en hjertegod kløne i rollen som stefaren og superassistenten S.T.R.I.P.E.

«Stargirl» opererer ikke i et superheltlandskap som søker voldsomt med substans eller originalitet – her befinner vi oss godt til siden for utfordrende nyvinninger som «Joker» (2019), «Watchmen» (2019) og «The Boys» (2019).

Dette er en serie laget av målgruppemesterne i The CW Network, som i tillegg til suksesser som «Riverdale» og «Supernatural», har pøst på med superheltserier som «Arrow», «The Flash» og «Legends of Tomorrow». Og i dette popkornmuntre selskapet stikker «Stargirl» seg fram som et underholdende høydepunkt.

ANMELDELSE: Space Force S01 – God, men ikke «The Office»-god

Luke Wilson spiller stefaren Pat, som prøver å holde Stargirl unna trøbbel – samtidig som han hjelper henne med kunnskap og utstyr. (Foto: HBO Nordic)

Ny by, nye superfiender

Courtney Whitmore (Brec Bassinger) flytter, sammen med sin mor Barbara (Amy Smart), sin stebror Mike (Trae Romano) og sin stefar Pat (Luke Wilson), til superidylliske Blue Valley.

Men ondskapen lurer under hvitmalingen i den vennlige småbyen. Injustice Society er slemmingene, et såkalt nytt og bedre USA er planen deres og Blue Valley er prøveprosjektet.

Heldigvis har stefar Pat et flyttelass fullt av supre hemmeligheter. Blant annet en superstav som en gang tilhørte superhelten Starman. Og når Courtney snubler over Pats pappesker, får Blue Valley en ny superhelt.

ANMELDELSE: Snowpiercer S01 – Mord på Polarekspressen?

Det oser amerikansk 50-tallsnostalgi og klassiske tegneserieoppgjør av «Stargirl». Her aktiveres gjengen rundt skolens taperbord på lekent vis, her bygger Pat sin egen superheltdrakt av gamle bildeler og her får skolens plageånder deng på Drive In-kinoen.

Klisjeene er aldri langt unna, men serieskaper Geoff Johns treffer godt med tonen og balansen.

Treningsmontasjer som kombinerer Johnny Cash med robot-slapstick, B-film-lystige spesialeffekter og norsktalende besteforeldre som gjemmer lik for sin superskurksønn er akkurat passe corny tullball.

Tull som glir inn i en miks av homage, humor og sjangertradisjon som gjør at serien føles veldig kjent og USA-kjær, samtidig som den har nok overraskelser til å oppleves ganske frisk og ny.

Så er det ikke alt som sitter i de tre første episodene. Jeg lar meg blant annet irritere over hvor flat og overflødig de har skrevet lillebror Mike. Selv ikke Luke Wilson klarer å redde de scenene.

ANMELDELSE: White Lines – Veldig underholdende, og veldig irriterende

Den egenrådige kosmiske staven er kilde til både superkrefter og en god del lun humor i Stargirl. (Foto: HBO Nordic)

Gledelig god som High School-serie

I tillegg til å servere en spenningshistorie med hevnmotiv, luftig action og vittige karikaturer på gymfolk og prestisjejegere, så er «Stargirl» også en lovende High School-serie.

Jeg er veldig glad i den sjangeren, og jeg elsker når filmer og serier får det til å svinge mellom skoleskap, kantinebøller og fester ikke alle er invitert på. «Stargirl» har både rollegalleriet og konfliktene som gjør Blue Valley High School til et gøyalt sted å henge mellom slagene.

Courtney Whitmore/Stargirl treffer bra som katalysator for outsidernes uforløste potensial i dette skolehierarkiet, og det er vel så spennende at hun skal prøve å sette på plass skolens ekle og arrogante drittsekker, som at hun skal hamle opp med de eldre kostymeskurkene.

ANMELDELSE: Light of My Life – Nydelig skildring av postapokalyptisk far-datter-forhold

Det er nok sannsynlig at jeg er ekstra svak for «Stargirl» fordi serien treffer smaksløkene mine veldig godt.

Jeg har digget keitete Luke Wilson siden jeg så han i Wes Andersons debutfilm «Bottle Rocket». Jeg koser meg også veldig med lune superheltserier, og dette er det triveligste jeg har sett i sjangeren siden første sesong av «The Flash».

Hvis du legger sammen de to elementene med min allerede nevnte forkjærlighet for High School-sjangeren, så er jeg altså veldig disponert for å sette stor pris på denne ganske enkle sofagleden.

Jeg har full forståelse for at dette kan være for ordinært og simpelt for mange, men jeg gleder meg til tirsdagene framover.

«Stargirl» går på HBO Nordic med nye episoder hver tirsdag. Denne anmeldelsen er basert på de 3 første episodene.