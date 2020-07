På strømmetjenesten Quibi: Kevin Hart leverer på sitt vanlige nivå, og John Travolta er i storslag i actionkomedien «Die Hart». I tråd med tittelens ordspill, skal komiker Hart her prøve å ta steget fra morsom medhjelper til actionstjerne. Humoren ligger i det selvparodierende og munnrappe. På sitt beste er det popkorngøy, og poengene rundt hvem som får actionhovedroller i Hollywood, og hvorfor det som regel ikke er kvinner eller svarte skuespillere, er treffsikre og vittige. Men så er jo dette også en Kevin Hart-komedie. Det betyr at serien aldri forlater formelen, og her serveres vi en stor porsjon velprøvd slapstick og småslitt vitsing på Harts bekostning. Og ja, dette er en serie. «Die Hart» kunne like gjerne vært en enkel og grei kinofilm, men på den ferske strømmetjenesten Quibi (kun tilgjengelig på smarttelefon og enkelte nettbrett) er dette ti miniepisoder som må spilles av fra mobilen. Det gjør serien spesialdesignet for et publikum som trenger å fylle dødtid på buss og venterom, men det er ganske så irriterende å se denne fra sofaen. ANMELDELSE: How to Sell Drugs Online (Fast) – en tysk liten serieskatt på Netflix RING VERNEOMBUDET: Alt går ikke helt trygt og forskriftsmessig for seg på actionskolen, og Kevin Hart er lite fornøyd med det manglende fokuset på HMS. Foto: Kevin Kwan, Quibi Dobbel dose med metahumor I en ganske så virkelighetsnær setting møter vi en Kevin Hart som er møkk lei av å være den morsomme og stakkarslige medhjelperen til Dwayne «The Rock» Johnson. Kevin vil bli actionstjerne, og han skal lære seg faget på actionskolen til Ron Wilcox (John Travolta) – en eksentrisk trener som har trent opp alle fra Chuck Norris til Matt Damon. Men kan Ron trene en vrang og selvgod komiker? Klarer Kevin å følge Rons nulltoleranse for sex på skolen når han må dele rom med Jordan King (Nathalie Emmanuel)? Og blir serien bedre av at Josh Hartnett dukker opp og spiller seg selv? Det er altså ikke de store spørsmålene som stilles i denne lettbente settingen, men underholdningen svinger jevnt i replikker og i voldsbruk. Og etter hvert introduseres også et ekstra metalag til denne selvsentrerte Hollywood-sausen. «John Wick»-skaper Derek Kolstad og Tripper Clancy («Stuber») har laget et manus og en dreiebok med god plass til kroppslig actionhumor – både av den overdrevent tullete og den kjappe og neseknekkende sorten. Det serveres også rekvisittkomikk og luftige svev som vil fungere ekstra godt hos et actionerdete publikum som liker at det fleipes kjærlig med sjangerens effekter og parodiske usannsynligheter. Det er i disse metagrepene serien gjør seg fortjent til terningkast fire for meg. For selve plottet er altså ganske så tynt. ANMELDELSE: The Outpost – Intens og usminket krigsfilm fra Afghanistan METAHUMOR I METH COUNTRY: Skolens plassering i en skog omgitt av typete typer gjør at stresset øker og eiendeler forsvinner. Foto: Kevin Kwan, Quibi Quibi-formatet irriterer fra sofaen Quibi har nå vært tilgjengelig siden april, og strømmetjenesten har vel til gode å virkelig ta verden med storm. Den kompromissløse formen, med miniepisoder som kun kan sees på mobile plattformer, har blitt myknet litt opp i det siste. Og nå kan vi endelig bruke airplay til å strømme innholdet over til TV-skjermen. Det er jo en stor forbedring med tanke på opplevelsen av lyd og bilde – jeg synes større er bedre i denne sammenhengen. Men å måtte bort på telefonen for å starte en ny episode hvert åttende minutt, gjør at det fremdeles lugger kraftig i flyten. Dette er heller ikke en historie som blir bedre av de små konstruerte cliffhangerne som er lagt inn i slutten på hver episode. Og min siste Quibi-innvending er at serien taper seg merkbart når den spilles av i høydeformat. På denne strømmetjenesten fylles nemlig skjermen enten du holder telefonen stående eller liggende. Det er hyggelig å la forbrukerne velge, men spesielt actionscenene blir markant dårligere når en mister bredden og totalbildene forsvinner fra miksen. Og det er ikke til å komme fra at dette hensynet til to visningsalternativ gjør det visuelle utrykket litt stivt og veldig ansiktsfokusert. Det er ikke vanskelig å følge med på «Die Hart» på Quibi, og det er spennende med nye formater og formtanker, men jeg hadde foretrukket akkurat denne som en film. «Die Hart» er fra 29. juli ute med alle ti episodene på strømmetjenesten Quibi.

Om SERIEN Die Hart

Slippdato: 20.07.2020

Sesong: 1

Regi: Eric Appel

Utgiver: Quibi

Serieskaper: Derek Kolstad og Tripper Clancy

Sjanger: Action, Komedie



