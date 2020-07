På Netflix: «Stateless» er en miniserie, basert på virkelige historier, som serverer en rekke frustrerende og hjerteskjærende skildringer fra et australsk immigrasjonssenter.

Cate Blanchet er både produsent og med på rollelisten. Og sammen med stjerner som Dominic West («The Affair»), Yvonne Strahovski («The Handmaid’s Tale») og Jai Courtney («Die Hard 5»), sørger hun for at dette er en særdeles velspilt serie som provoserer med både mellommenneskelige ugjerninger og en systemkritikk som svir.

Gjennom fire hovedpersoner får vi se hvordan australsk immigrasjonspolitikk oppleves fra både ledelse, vaktrom og for flyktningene som bor innlåst bak gjerdene.

I hovedfokus står Sofia Werner (Yvonne Strahovski). Hun er en australsk kvinne uten ID-papirer som blir tatt for å være en papirløs flyktning.

Denne handlingstråden er basert på historien til den virkelige personen Cornelia Rau, som satt fanget i ti måneder i 2004 – en hendelse som fikk et vesentlig etterspill i Australia.

STJERNESPEKKET: Cate Blanchett, som også er produsent og medskaper, og Dominic West er blant de store stjernene som spiller i Stateless. Foto: Ben King, Netflix

Ser problemene fra flere sider

«Stateless» har flere likhetstrekk med Netflix-suksessen «Orange Is The New Black».

Førstnevnte er riktignok en ren dramaserie, men begge har tatt tak i en hvit middelklassekvinnes historie fra virkeligheten, dramatisert den og brukt den som inngang til et nyansert og samfunnskritisk portrett av livet bak lås og slå. Og OITNB var også innom forholdene i USAs kontroversielle immigransjonssenter i sin finalesesong.

I «Stateless» foregår fangenskapet i et statlig styrt, men privatisert drevet, immigrasjonssenter som ligger i ødemarken, og som i praksis fungerer som fengsel hvor folk holdes innesperret i årevis mens de venter på en saksbehandler.

Pekefingeren er tydelig rettet mot de innsattes manglende rettsikkerhet, men «Stateless» har også et ønske om å se problemstillingene fra ulike sider.

Serien forsøker å vise frem hvor fortvilt en del av utfordringene er, og hvorfor løsningene sjeldent blir gode når kostnadseffektivitet, skrøpelig byråkrati og behovet for synlige resultater blandes inn i beslutninger om menneskers liv og helse.

TROVERDIG: Miljøskildringene av livet i leiren er observerende og gir oss god tid til å bli kjent med slitasjen som oppstår når folk må leve tett oppå hverandre, og med de samme vokterne, i årevis. Foto: Ben King, Netflix

Systemene skviser samvittighetsfulle mennesker

I tillegg til Sofias helt spesielle historie, følger vi Ameer (Fayssal Bazzi) og familien hans som flykter for livet fra Afghanistan.

Den overfarten skildres med et varmt håp, men også stor desperasjon i alt fra overfylte hotellrom til jakt på medisin – og kampen for visum blir en svært belastende og frustrerende sisteetappe.

Vakten Cam (Jai Courtney) starter som en godlynt hjelper som fikser småting og leker med barna, men han tvinges raskt til å ta side mellom «oss og dem».

Og den nye sentersjefen Claire (Asher Keddie) må stoppe medielekkasjer, dekke over grove voldsepisoder og aller helst finne en menneskesmugler å levere til sine politiske sjefer – for det hadde sett så bra ut i pressen.

Alle sammen er mennesker med samvittighet som blir skviset bort fra egen rettferdighetssans og over i praktiske avgjørelser som ødelegger dem innvendig.

HÅPET OM Å LEVE I FRIHET: En familie som flykter for livet fra Afghanistan, viser både hvor farlig livet på flukt er, men også hvor komplisert spillet rundt et mulig visum i Australia er. Foto: Ben King, Netflix

Flere av flyktningene burde fått rikere rollefigurer

Tre av de fire hovedpersonene i «Stateless» er australske statsborgere, og det gjør noe med både perspektivene og vektingen av rollegalleriet i en serie som i stor grad prøver å tematisere flyktningers møte med Australia.

Selv om historien rundt Ameers familie har både helstøpte rollefigurer og en gripende bakgrunn, så er det flere av de andre flyktningene som blir for flate og enkle i både tilstedeværelse og bakgrunnshistorie.

Det er litt merkelig at en serie som er såpass opptatt av nyansene, ikke gjør seg mer flid med representasjonen av dem som faktisk ender opp i fangenskap. Det er et savn for seriens tematiske innsikt og dybde – men også for serien som gripende dramaserie.

Det er flere rollefigurer jeg gjerne skulle blitt bedre kjent med. Spesielt Helana Sawires spiller gnistrende godt som den kurdiske flyktningen Rosna.

Hun er seriens klart beste opprørske stemme. En rollefigur som er veldig godt posisjonert for å heve engasjementet, og som kunne nøstet i noen av de mer betente trådene bak hvorfor mange flyktninger er papirløse.

For å gjøre plass kunne gjerne de mer klisjefylte sidene ved fengselsvakter som drikker, journalister som moraliserer og et par av Sofia Werners traumatiske tilbakeblikk vært ofret.

På sitt beste er de personlige tragediene kruttsterke, men det er en del tradisjonelt dramaseriefyllstoff her som heller burde viket for sterkere historier.

Likevel – her er det mer en nok harme, treffsikker kritikk og velspilte karakterbrister til at dette er en serie verdt å bruke et par kvelder på.

Også for dedikerte seriefans. Yvonne Strahovski gjør en rolle som er ekstra interessant å se i sammenheng med rollen hun har som Serena Joy Waterford i «The Handmaid’s Tale». Og det har sjeldent føltes vondere å se Dominic West spille glimrende som drittsekk på TV.

«Stateless» har premiere på Netflix onsdag 8. juli. Denne anmeldelsen er basert på alle 6 episodene.