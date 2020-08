PÅ KINO: «Unhinged» er tuftet på «road rage»-filmer som Steven Spielbergs «Duel» (1971), Robert Harmons «The Hitcher» (1986) og John Dahls «Joy Ride» (2001). Den har også visse tematiske likhetstrekk med Joel Schumachers «Falling Down» (1992), der Michael Douglas spiller en desperat mann som har mistet både jobb og ekteskap. Det samme har skjedd med Russell Crowes figur i «Unhinged», en navnløs mann som har gått av hengslene fordi han har ingenting å tape. Dette er en effektiv trafikkthriller som sprer frykt og uhygge og holder intensiteten ved like, selv om klimakset gir historien en enkel utgang. ANMELDELSE: «Fryktens by: New York mot mafiaen» er en vassen «true crime»-grøt Rachel (Caren Pistorius) blir satt på store utfordringer i «Unhinged». Foto: Nordisk Film Distribusjon Tuter på feil sjåfør Nyskilte Rachel (Caren Pistorius) sliter med å få både jobb og familieliv til å fungere. Kanskje er det derfor hun tuter aggressivt på en stor pickup i den stillestående rushtrafikken. På det tidspunktet vet vi allerede at sjåføren (Russell Crowe) er ekstremt farlig og han setter i gang et nådeløst katt-og-mus-spill for å lære Rachel en lekse. Hun er plutselig i en situasjon der mannen truer både hennes sønn Kyle (Gabriel Bateman) og andre nære venner og familiemedlemmer, og må haste gjennom byen for å etterkomme hans syke krav og forhindre at noen kommer til skade.

Har mistet grepet Russell Crowe gjør en god jobb med å skildre en figur som føler seg ignorert, marginalisert og usynliggjort, har latt seg forfalle og gir blaffen i alt. Filmen gjør på ingen måte noe forsøk på å rettferdiggjøre hans handlinger, men gir noen troverdige antydninger om hvorfor han har mistet grepet og retter sitt sinne mot en tilfeldig person. At denne fysisk store og truende figuren retter all sin aggresjon mot en liten kvinne understreker det skjeve styrkeforholdet. Caren Pistorius («Mortal Engines», «High Ground») spiller også godt som en hverdagskvinne som sliter med å få endene til å møtes, men makter å utvise uventede store mengder mot og styrke for å beskytte sønnen og andre familiemedlemmer. ANMELDELSE: «Prinsesse i røde sko» er en blek «Shrek»-kopi En navnløs bilist (Russell Crowe) bestemmer seg for å lære en medtrafikant en lekse i «Unhinged». Foto: Nordisk Film Distribusjon Stort sett velgjort Den tyske regissøren Derrick Borte («Den perfekte familien», «London Town», «American Dreamer») og manusforfatter Carl Ellsworth («Red Eye», «Disturbia», «Last House on the Left», «Red Dawn») har skapt en sjangerfilm som kanskje ikke overgår sine åpenbare inspirasjonskilder, men den bevarer spenningen gjennom det meste av handlingen. Det legges ut noen åpenbare oppspark til senere episoder som er veldig lette å spore, man må sette til side eventuelle forventninger om realisme, både når det gjelder tidsbruk og veivalg, og avslutningen har ikke den smellen som man har følt at filmen legger opp til. «Unhinged» er likevel en stort sett velgjort thriller som kommenterer sinnet og aggresjonen som ligger latent i vår samtid, og hvordan bruken av sosiale medier og digitale hjelpemidler gjør oss sårbare. Viktigst av alt er at filmen er ganske dramatisk og engasjerende, selv om den kanskje ikke er spesielt original.

Om FILMEN Unhinged

Slippdato: 31.07.2020

Regi: Derrick Borte

Utgiver: Nordisk Film Distribusjon

Originaltittel: Unhinged

Aldersgrense: 15

Sjanger: Drama, Thriller



