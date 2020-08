PÅ NETFLIX: Hvis en pille kunne gitt deg superkrefter, ville du tatt den? Det er spørsmålet i Netflix sin nye film «Project Power».

Det er et kult konsept som plukker opp mange interessante problemstillinger, som for eksempel hva som egentlig ville ha skjedd hvis vanlige folk faktisk fikk superkrefter, men filmskaperne har litt for mye de ønsker å fortelle.

Denne actionthrilleren er cocktailen du ville fått om du tok «Jaget», «Taken» og «X-Men» i én blender. Det er underholdende, men samtidig ganske rotete.

Serieanmeldelse: «The Boys» S01 – Superhelter med skitne hemmeligheter.

OVERRASKENDE BRA: De datagenererte effektene i «Project Power» er bra til Netflix å være. Foto: Netflix.

Pille med sjansespill

En ny pille sirkulerer dopmarkedet på gatene i New Orleans. Power gir deg superkrefter i 5 minutter, men du vet ikke hvilken mutering genene dine vil ta før du svelger pillen for første gang.

Kanskje blir du rask som lynet, usynlig, eller supersterk? Eller kanskje du bare eksploderer i en enorm splatt av kjøtt og blod … Det er risikoen du må ta.

Filmen følger tre hovedpersoner hvis veier krysses i forbindelse med superdopet. Dominique Fishback spiller Robin, den gatesmarte jenta som langer Power for å tjene penger til sin syke mor.

Joseph Gordon-Levitt er den kvikke politimannen med et bankende hjerte for byen sin, og Jamie Foxx spiller den iskalde fyren, som banker seg gjennom New Orleans gater i jakten på datteren sin, som har en mystisk tilknytning til Power-pillen.

ILDSJEL: Joseph Gordon-Levitt spiller politimannen Frank, som har et brennende hjerte for New Orleans i «Project Power». Foto: Netflix.

Interessant tematikk

Makt og maktmisbruk i ulike former er det overliggende temaet for «Project Power». «With great power comes great responsibility», var det en klok superheltonkel som sa en gang, men hvordan ville folk flest faktisk brukt superkreftene sine om de fikk muligheten? Ville de tatt på seg kappe og stått opp for de svake i samfunnet, eller ville de brukt kreftene for egen vinning?

Serieanmeldelse: «Lovecraft Country» – En veldig lovende start.

Korrupsjon, maktstrukturer som ødelegger for de svake i samfunnet og generell kritikk av systemet, dras også inn her.

Det er ikke tilfeldig at handlingen er satt til New Orleans, en by der mange av innbyggerne har fått et dårlig forhold til amerikanske myndigheter på grunn av håndteringen av orkanen Katrina.

Det er veldig interessant tematikk, men problemet er at filmskaperne vil innom for mye på kort tid, og haster seg forbi uten å gå i dybden. Det blir litt rotete og vi rekker heller aldri å komme ordentlig under huden på de tre hovedrollene.

DUO: Jamie Foxx og Dominique Fishback i «Project Power». Foto: Netflix.

Underholdende action

Likevel så er «Project Power» en underholdende film. Jamie Foxx er tøff i rollen som brutal hevner, som uten å mukke dreper alle som står i hans vei på jakten etter datteren.

Det er flere kule scener her som vil tilfredsstille actionjunkier der ute, med spesialeffekter som ser overraskende bra ut til Netflix å være.

Joseph Gordon-Levitt er passe morsom som filmens vitsemaker, og fungerer fint sammen med Dominique Fishback som er filmens hjerte.

Hennes Robin, er figuren vi blir best kjent med i løpet av filmen, og Fishback, som fra før er mest kjent for sin rolle i HBO-serien «Show Me a Hero», sjarmerer meg virkelig.

Som de fleste filmene Netflix produserer, så er det et stykke igjen før «Project Power» når kinokvalitet, men dette er absolutt en verdig kandidat for film til fredagstacoen!