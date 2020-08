PÅ KINO: Når man er ansvarlig for storfilmer som «Inception», «Interstellar» og «Dunkirk», må man finne seg i å bli møtt med store forventninger. Christopher Nolan innfrir mange av dem, men ikke alle, med «Tenet».

Det er en handlingsmettet actionthriller som stadig er i bevegelse, med en James Bond-aktig historie som hinter til et større univers bak den ytre handlingen. Det kan være utfordrende å holde engasjementet for figurene ved like, fordi de er syltynt portrettert.

Nolan øker heldigvis filmens intensitet gradvis mot et bombastisk klimaks som klør publikum i hjernebarken og gir flere spørsmål enn svar. «Tenet» er kanskje ikke blant hans beste filmer, men mer enn god nok til å fortjene full oppmerksomhet på kino. For det er DER du må se den!

John David Washington og Elizabeth Debicki til sjøs i «Tenet». Foto: SF Studios

Må redde verden

Filmens handling har vært en godt bevart hemmelighet til nå, så her skal det ikke avsløres mer enn det traileren allerede har vist oss. John David Washington og Robert Pattinson spiller agenter som rett og slett må redde verden.

En slags tidsvridning er involvert, det samme er en tvilsom russer (Kenneth Branagh) og mystiske Kat (Elizabeth Debicki).

Vi vet også fra medieoppslag i fjor høst at Operataket og Tjuvholmen i Oslo og det norske ankerhåndteringsskipet Magne Viking er blant innspillingsstedene, men hvorfor figurene befinner seg der, må du finne ut selv.



Nolans eget manus er basert på et vidløftig konsept som forutsetter at man gaper over noen ville teorier. Han overbeviste oss med drømmelek i «Inception» og dimensjonsreising i «Interstellar», og du kommer til å godta tidsvridningen i «Tenet», også. Han bryr seg ikke om å gå i detaljer, bare forklare hovedtrekkene, slik at handlingen kan spinnes rundt den grunnleggende ideen.

Dessverre er det så mange hensyn som må tas til den store sammenhengen at figurene havner i bakgrunnen. Selv om både Washington, Pattinson, Debicki og Branagh er dyktige skuespillere, får ingen av dem mulighet til å gi rollene særlig dybde eller bakgrunn å snakke om. De forblir todimensjonale brikker i Nolans puslespill, noe som gjør deres motiver flyktige og uinteressante.

Blant annet får Washingtons protagonist en trang til å beskytte Kat, men hvorfor er ikke lett å forstå, all den tid de har relativt begrenset tid til å skape en relasjon, samtidig som man skulle tro at hovedpersonens fokus var rettet mot langt mer presserende utfordringer.

Elizabeth Debicki og Kenneth Branagh har et spent øyeblikk i «Tenet». Foto: SF Studios

Best når det smeller

«Tenet» er best når det smeller, og det er prisverdig at Nolan har gått for en «gammeldags» måte å lage actionfilm på. Her er det nemlig ingen åpenbare digitale triks å spore.

Alle effekter ser ut til å være gjort på ekte foran Hoyte Van Hoytemas kamera, selv en eksplosiv scene med en ekte 747 jumbojet, som vi så noen glimt av i traileren.

Tidsvridningen er også oppfinnsomt skildret med noen spektakulære resultater, som er imponerende planlagt og utført, blant annet i flere skytescener og en fartsfylt biljakt. Det gjør det mer spennende når man instinktivt forstår at det man ser på lerretet faktisk er ekte vare.

Himesh Patel, Robert Pattinson og John David Washington på Olav Selvaags Plass på Tjuvholmen i Oslo i «Tenet». Foto: SF Studios

Christopher Nolan vet å lage et skikkelig show, og «Tenet» er en visuelt spennende opplevelse med et mildt sagt bombastisk lydspor og drivende god filmmusikk av Ludwig Göransson.

Jeg skulle bare ønske at historien i tillegg hadde en sterkere emosjonell resonans. Selv om begivenhetene krever skjerpede sanser, er det forholdsvis lett å forstå hva som skjer på lerretet, men det hadde gjort filmen enda bedre å vite mer om hvorfor det skjer.

Når det er sagt, er det åpenbart at «Tenet» har langt flere gode kvaliteter enn dårlige. Dette er en stilsikker sjangerfilm fra en regissør med stålkontroll over historiefortelling, uttrykk og virkemidler. Derfor er «Tenet» et selvsagt kinovalg denne høsten.