14 serier vi gleder oss til i høst

SOMMER I ITALIA: «We Are Who We Are» handler om de to tenåringene Fraser, spilt av Jack Dylan Grazer (bildet) og Caitlin, spilt av nykommeren Jordan Kristine Seamon. FOTO: HBO Nordic.

Med «We Are Who We Are» går den italienske filmskaperen Luca Guadagnino til TV-skjermen for første gang.

Regissøren, som ble nominert til Oscar for den vakre og finstemte kjærlighetshistorien «Call Me By Your Name», tar oss nok en gang med til en oppvekstskildring i Italia.

Vennskap, identitet og den første kjærligheten skal være tema for denne miniserien på åtte episoder, som er satt til en amerikansk militærbase utenfor Venezia. Guadagnino har selv skrevet manuset, og på rollelisten står blant andre Chloë Sevigny («Boys Don’t Cry», «Bloodline»), Jack Dylan Grazer («It», «Shazam!») og artisten/skuespilleren Kid Cudi.

Vi håper at Luca Guadagnino kan ta oss med storm nok en gang med sitrende skildringer av forelskelse og varme italienske sommerkvelder.

Hvor: HBO Nordic

Når: 15. september

The Mandalorian

ENDELIG: Nå skal også vi i Norge få lov til å finne ut av hva som er greia med «Baby Yoda» i «The Mandalorian». FOTO: Disney+.

Det er et helt år siden vi satte «The Mandalorian» på lista over serier vi gledet oss til, høsten 2019. Etter den amerikanske lanseringen av Disney+ i november i fjor har altså ventetiden vært så utrolig lang.

Men nå! Nå har omsider Disney forbarmet seg over oss her i det kalde nord, og vi skal også få lov til å være med på moroa. Riktignok månedsvis etter at Internett har gjort seg ferdig med «Baby Yoda»-memesene … Men, vi er ikke bitre! Nei da, vi er ikke bitre i det hele tatt, vi gleder oss bare nå til å endelig få se hva alt oppstyret handlet om.

Så krysser vi fingrene for at Pedro Pascal er like kul med Amban phase-pulse blaster i «The Mandalorian», som han med spyd i «Game of Thrones».

Hvor: Disney+

Når: 15. september

His Dark Materials S02

STØV: Vi får vite mer om hvordan universet fungerer når Lyra reiser til andre dimensjoner i sesong to av His Dark Materials. FOTO: Skjermdump trailer.

Selv om adapsjonen av Philip Pullmans mesterlige trilogi «His Dark Materials» så storslagent ut på skjermen, lot vi oss ikke rive helt med da den første sesongen dukket opp på tv-skjermen i fjor.

BBC og HBO hadde laget en spennende serie, men klarte ikke å leve opp til de skyhøye forventningene vi hadde på forhånd. Likevel gleder vi oss stort til å se fortsettelsen på eventyret om Lyra Belacqua, Pantalaimon og jakten etter Støv i november.

Den andre boken i trilogien, «The Subtle Knife», er en vanvittig engasjerende reise. Og det nære vennskapet som skal bli så sentralt i historien, er et vennskap som har gjort dypt inntrykk på oss i redaksjonen.

Hvis serien klarer å gjenskape halvparten av magien fra Pullmans boksider, blir andre sesong av «His Dark Materials» helt nydelig.

Hvor: HBO Nordic

Når: November

Des

SERIEMORDERKRIM: David Tennant, her i serien «Deadwater Fell», skal spille seriemorderen Dennis Nilsen i «Des». FOTO: Anne Binckebanck, Channel 4

David Tennant inntar rollen som en av Englands verste seriemordere i «Des».

«Broadchurch»- og «Doctor Who»-stjernen spiller Dennis Nilsen, en mann beryktet for å ha tatt livet av minst 12 mennesker på 80-tallet.

Vi både gleder oss og gruer oss til denne, for her kan det hende vår fascinasjon for morbid krim fra virkeligheten kan gi en ekkel ettersmak.

Historien om Nilsens ugjerninger er gripende i sine grusomheter og full av groteske detaljer. Og ut fra traileren er det er ikke til å komme unna at David Tennant har oppnådd en skremmende likhet med den faktiske Nielsen.

Det er ikke uproblematisk å lage krimunderholdning av virkelighetens grusomheter. «Des» kan bli en serie som minner oss på det.

Hvor: TV 2 og Sumo

Når: November

Ratched

SYKEPLEIER: Sarah Paulson spiller Mildred Ratched i «Ratched». FOTO: Netflix

Hvis du har sett Miloš Forman «Gjøkeredet» fra 1975, der Jack Nicholson spiller en kriminell som later som han er sinnssyk for å slippe fengsel, vil du huske den iskalde sykepleieren der han blir innlagt.

Skuespiller Louise Fletcher fremsto som pur ondskap i rollen som Nurse Ratched, som styrte den psykiatriske avdelingen som en tyrann. Det er umulig å se filmen uten å legge henne for hat.

Nå er det Sarah Paulson som spiller Mildred Ratched i det som er opprinnelseshistorien til den forferdelige sykepleieren. Etter en rekke sesonger av «American Horror Story», er det ingen tvil om at Sarah Paulson har det som skal til for å gi oss en rolletolkning som får det til å gå kaldt nedover ryggen på oss.

Serieskaper Ryan Murphy («American Horror Story», «Pose», «Glee») har sansen for fargesterke tablåer og nøye komponerte bilder, som skaper en særegen visuell stil. Han er heller ikke fremmed for å la seeren bade i det ubehagelige.

Derfor er vi svært spente på hvordan det blir når han og hans medskaper, nykommeren Evan Romansky, bringer «Ratched» til TV-skjermen.

Hvor: Netflix

Når: 18. september

Norsk-ish

NORSK-ISH: Nasrin Khusrawi, Ravdeep Singh Bajwa og Selda Ekiz spiller Fariba, Amrit og Helin. FOTO: NRK

Vi gleder oss stort til å se Selda Ekiz gjøre sin skuespillerdebut i NRK-serien «Norsk-ish» i høst. Dette er en dramedie som handler om de tre vennene Helin, Amrit og Fariba, som på hver sin måte står med beina planta i to kulturer.

Ekiz spiller Helin, som blir svært frustrert når foreldrene ikke ser ut til å bry seg om at lillesøsteren i familien har blitt gravid utenfor ekteskap. Hva vil det tyrkiske miljøet si om familien nå?

Ravdeep Singh Bajwa («Torden», «Heksejakt») spiller Amrit, som har begynt å lure på om mamma har rett i at en norsk kjæreste ikke er tingen. Og alenemoren Fariba, spilt av Nasrin Khusrawi («Lilyhammer», «Okkupert»), kommer i klinsj med faren når hun legger ut en post som får stor oppmerksomhet på sosiale medier.

Serieskaperne Bahareh Badavi («Hotel Cæsar») og Melike Leblebicioglu («Hotel Cæsar», «17») har laget det som ser ut til å være en varm serie, som behandler det å være norsk med flerkulturell bakgrunn på en troverdig måte.

Hvor: NRK

Når: 21. september

Fargo S04

VI ER I KANSAS: Chris Rock leder an i Fargo sesong 4, som foregår på 50-tallet og skildrer ulike mafiaorganisasjoner som kniver om makten i Kansas. FOTO: HBO Nordic

Det spyttes i never, det skytes, det bedras og det snakkes med herlig høflig Minnesota-dialekt.

«Fargo» er tilbake med sin fjerde sesong, og denne gangen er det mafiakrig på 50-tallet som utforskes i Noah Hawleys rike og stilsikre serieunivers.

Coen-brødrenes innflytelse er stadig merkbar i dette sorthumoristiske og visuelt velfriserte landskapet.

Chris Rock har hovedrollen denne gangen, og sammen med Timothy Olyphant , Jason Schwartzman og stjerneskuddet Jessie Buckley skal han servere oss mafiahistorier fra Kansas City denne høsten.

Hvor: HBO Nordic

Når: 28. september

The Undoing

DRØMMELIVET SLÅR SPREKKER: Hugh Grant og Nicole Kidman spiller ekteparet Jonathan og Grace Fraser i «The Undoing». FOTO: Niko Tavernise, HBO Nordic.

Når skaperen av «Big Little Lies», David E. Kelley, lager spenningsserie for HBO, regissert av Danmarks stjerneregissør Susanne Bier («Bird Box», «The Night Manager»), og med Nicole Kidman og Hugh Grant i hovedrollene – ja, da følger vi med!

Miniserien er basert på romanen «You Should Have Known» av Jean Hanff Korelitz. Her følger vi det suksessfulle ekteparet Grace og Jonathan Fraser (Kidman og Grant), som begge har strålende karrierer, samt en kunstnerisk 12-år gammel sønn innrullet på en prestisjetung privatskole i New York.

Livet til Grace blir imidlertid snudd på hodet når et grusomt dødsfall inntreffer, og den personlige krisen utfolder seg i offentlighetens søkelys. Forferdelige hemmeligheter kommer til overflaten, og Grace må forsøke å renvaske seg selv.

Miniserien skulle egentlig ha premiere i mai, men ble utsatt på grunn av den pågående pandemien. Til høsten kommer den dog endelig, og vi gleder oss til et forhåpentligvis glitrende drama!

Hvor: HBO Nordic

Når: 26. oktober

Sneakerheads

MAKE MONEY MONEY: Sneakers, og salg av sneakers, står på plakaten i Netflix-komedien «Sneakerheads». FOTO: Netflix

Premisset for Netflix-komedien «Sneakerheads» lover godt for både forviklinger og noen herlige miljøskildringer fra sneakerkulturens mest skruppelløse sider.

Familiemannen Devin (Allen Maldonado) har egentlig sluttet med kjøp og gatesalg av sneakers, men han havner utpå igjen da muligheten til å skaffe stor profitt på et par rådyre sko melder seg.

Men det går skeis, og for å skaffe tilbake pengene – før han blir fersket av kona, begir veteranen seg ut i joggeskoens elleville gjensalgsverden.

For oss som har en forkjærlighet for pent skotøy i begrenset opplag er dette en veldig artig verden å utforske.

Både i Netflix-dokumentaren om Michael Jordan og i Quibi-dokumentaren «You Ain’t Got These» har vi fått litt innblikk i den pengesterke og popkulturelt marinerte markedsplassen sneakers har i dag.

Og det å la en komedie spille seg ut i dette spinnville segmentet av merkevarer, gatepriser og god smak er et herlig utgangspunkt for treffsikker komikk.

Hvor: Netflix

Når: 25. september

A Wilderness of Error

EN GAMMEL DRAPSSAK: Den drapsdømte offiseren Jeffrey R. MacDonald står i fokus for dokumentarserien «A Wilderness of Error». FOTO: AP Photo, NTB Scanpix

Høstens store «true crime»-tittel er «A Wilderness of Error» som handler om den amerikanske offiseren Jeffrey R. MacDonald som soner tre livstidsdommer for å ha drept sin kone og sine to døtre i 1970.

En forbrytelse han hevder han ikke har begått. MacDonalds forklaring er at det var fire inntrengere som sto bak drapene.

Dette er en velkjent sak i USA som også har fått kontroversielle etterspill gjennom tidligere dekning av saken. Spesielt gjelder dette boken «Fatal Vision» som kom ut i 1983 og som endte i søksmål.

Vi forventer at både selve saken og den påfølgende metahistorien belyses og undersøkes i denne fem episoder lange dokumentaren. Ut fra rollelisten, som inkluderer skuespiller i sentrale roller, ser det også ut til at det blir en del dramatiseringer av begivenhetene.

Serien er basert på dokumentarpioneren Errol Morris («The Thin Blue Line») sin bok med samme navn som kom ut i 2012.

Marc Smerling («The Jinx» og «Capturing the Friedmans») har regien.

«A Wilderness of Error» får premiere på FX i USA den 25. september. Det er ikke avklart hvem som sender den i Norge.

Hvor: Ikke avklart

Når: Høst

The Right Stuff

«The Right Stuff» er basert på Tom Wolfes bok fra 1979 som handler om testpilotene som ble valgt ut som NASAs første astronauter tidlig på 1960-tallet.

Regissør Philip Kaufman filmatiserte boka på en svært vellykket måte i 1983 (med den norske tittelen «De syv utvalgte»).

Den kommende serien har potensial til å gå dypere inn i stoffet og fortelle flere historier og anekdoter fra romfartskappløpet mellom USA og Sovjetunionen.

Forvent mye fet flyging, tøffe tryner og historiske sus!

Hvor: Disney+

Når: 9.oktober

The Head

DRAP PÅ SYDPOLEN: Seks måneder uten sol, en øde forskningsstasjon og en rekke drap står på menyen i Viaplays nye krimserie. FOTO: Viaplay

Skrekkfilmklassikeren «The Thing», en japansk popstjerne og nordisk noir er blant stikkordene for Viaplay-serien «The Head».

Et isolert forskningsteam, en morder og seks måneder uten sol på Sydpolen er premisset, og det virker å være et godt utgangspunkt for intens spenning og visuelt trykkende stemninger.

Vi gleder oss til å se et hvordan regissør Jorge Dorado, som har jobbet under mestere som Pedro Almodóvar, Guillermo del Toro og Baz Luhrman, klarer å bruke det mørke isødet som kulisse for en gysende krimhistorie.

Selv om språket er en blanding av dansk og engelsk er det også en anselig japansk tilstedeværelse i denne serien. Hulu Japan og HBO Asia er med og produserer, og på rollelisten finner vi også den japanske popstjernen Tomohisa Yamashita.

Om alt dette ender opp som en helhetlig og drivende spennende krimthriller gjenstår å se, men ingrediensene pirrer så definitivt vår nysgjerrighet.

Hvor: Viaplay

Når: Høst

Monsterland

GOLDEN GLOBE-NOMINERT: Kaitlyn Dever fikk mye skryt for sin rolle i Netflix-serien «Unbelievable», nå er hun klar for skrekkserien «Monsterland». FOTO: Netflix

Skrekkserien «Monsterland» har både indre monster, faktiske monster og en norsk regissør.

Anne Sewitsky («De nærmeste» og «Sonja») har regi på pilotepisoden av denne antologiserien som er basert på boken «North America Lake Monsters: Stories».

I boken, som er skrevet av skrevet Nathan Ballingrud, møter vi monster i sine tradisjonelle former. Men andre ganger tar de formen til våre foreldre, kjærester eller av oss selv – vi er spente på hvordan dette lar seg overføre til TV-skjermen.

Kaitlyn Dever («Unbelievable») og Jonathan Tucker («Justified») er kjente fjes i sentrale roller.

Og i tillegg til Sewitsky har også filmskaperne Nicolas Pesce («Piercing»), Desiree Akhavan (« The Miseducation of Cameron Post») og Babak Anvari («Wounds») regi på hver sin episode.

«Monsterland» får premiere på Hulu i USA den 2. oktober. Det er ikke avklart hvem som sender den i Norge.

Hvor: Ikke avklart

Når: Høst

Woke

Keef Knight (Lamorne Morris) er en suksessrik tegneserieskaper som er i ferd med å bryte igjennom til et stort publikum.

Han holder humoren sin lett og langt unna kontroversielle temaer, men da han selv får kjenne på kroppen hvordan politiet kan oppføre seg mot svarte menn i USA, så skjer det noe med kunstnergnisten hans.

Den traumatiske opplevelsen setter i gang noen merkelige hallusinasjoner, og Knight får en oppvåkning med konsekvenser for hans holdning til underholdning.

«Woke» er en komiserie som sikter på tidsånden. Og med en saftig blanding av humor, tegneseriemoro og poengterte observasjoner, så vitner i hvert fall traileren om en serie som er både skarp, vittig og veldig aktuell.

«Woke» får premiere på Hulu i USA den 9. september. Det er ikke avklart hvem som sender den i Norge.

Hvor: Ikke avklart

Når: Høst