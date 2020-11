På Dplay og TVNorge: 2020 – året der mange av oss har omfavnet vår indre «Basic Bitch».

For når verden går til helvete rundt oss er det jo digg å kunne synke ned i sofaen og koble av med den siste boka til Sophie Elise, eller fortære et par episoder med reality før du kommer deg ut i marka og stager et instabilde fra hengekøya med en kopp kakao. Uten intensjoner om å faktisk sove der selvfølgelig, kosebuksa venter jo! Og hva med å plukke opp en pumpkin spice latte på vei hjem?

I et år preget av nedstenging, hjemmekontor, og karanteneregler har vi tatt det å bare få lov til å være helt vanlig tilbake. Den nye serien til Dplay og TVNorge, «Basic Bitch», kunne altså ikke ha kommet på et bedre tidspunkt.

Dette er fortellingen om jentene som ble igjen på hjemplassen, eller som ikke klarte det i storbyen. En serie om girlsa som ikke lider av flink pike-syndromet og som aldri kommer til å bli leger eller psykologer – som kanskje rett og slett ikke er så veldig talentfulle.

«Basic Bitch» benytter seg av velkjente grep fra komisjangeren og finner på ingen måte opp kruttet på nytt, men dette er trivelig feel-good-TV som helt klart fungerer som et deilig lite avbrekk i hverdagen.

VENDER HJEM: «Basic Bitch» handler om en jentegjeng uten store ambisjoner. FOTO: Dplay / TVNorge.

Jentene som ikke er så flinke

«Det er bedre å være en stor fisk i en liten dam, enn en liten fisk i en stor dam», er det ikke det man sier?

Det er i hvert fall det venninnene Anine, Ingrid, Madeleine og Julie tenker om livet i hjembyen Tønsberg. For selv om Oslo kanskje har mye spennende å by på er det vel bedre å være en nier i Tønsberg, enn en firer i Oslo?

Da Madeleine aka Madde (Emilie Skolmen) vender hjem etter mislykkede psykologistudier i hovedstaden, er det den tankegangen som må til for å ta fatt på livet igjen.

Hun flytter inn i «musehuset» sammen med sine gamle venninner. Alle har sitt å stri med, enten det er å ikke ha noen ambisjoner, å ikke være klar for voksenlivet, være sykt gira på et voksenliv som aldri kommer, eller kanskje bare ha skikkelig lyst til å være en del av gutta.

Problemene er kanskje små, men for jentene er de store, og dette er også universelle temaer som nok mange kan kjenne seg igjen i på et eller annet nivå.

BESTEJENTENE: Hva er vel bedre enn en kveld ute på byen med bestejentene? FOTO: Dplay / TVNorge.

Lunt og hjertevarmt

Selv om «Basic Bitch» harselerer med «de som ble igjen», latterliggjøres de ikke. Serieskapere Amanda Erlandsen og Vilde Klohs går inn i tematikken med en lunhet og hjertevarme som gjør at vi ler mer med jentene enn av dem.

Serien følger trygge konvensjoner for hva som er morsomt på TV og det er ikke alt som er like artig, og de to første episodene minner en del om serier som «Helt perfekt» og «Hvite gutter».

Dette er en oppskrift som begynner å føles litt oppbrukt, men som samtidig fungerer om man har et rollegalleri man kan bli glad i. Nettopp det har «Basic Bitch».

Et nytt stjerneskudd

Jentene i gjengen spilles av relativt nye fjes, som både sjarmerer, frustrerer og underholder.

Det er lett å mislike Emilie Skolmens Madeleine, som rett og slett er ganske lat. Samtidig har Skolmen en avvæpnende sjarm som gjør at jeg må le av den egosentriske innstillingen Madde har til livet.

Karin Klouman som spiller Julie, har noe av de samme egenskapene som gjorde at jeg elsket å hate Charlotte i «Sex and the City». Mens Ada Otilde Skjong Eide virker helt blåst, på en god måte, i rollen som Ingrid, som synes at voksenlivet er litt for komplisert.

Seriens store stjerneskudd er Kristine Grændsen. Hun er helt nydelig i rollen som Anine, som ikke tar livet så høytidelig og stort sett er fornøyd så lenge hun får være med på festen.

Grændsen har erfaring som improvisator, blant annet hos Det Andre Teatret i Oslo, og hun har en herlig komisk timing som gjør at hun stjeler de fleste scenene hun er med i.

Noen å henge med

Det var kun de to første episodene av serien som ble gjort tilgjengelig for anmeldelse, og det er derfor ikke så lett å si hvor bra eller dårlig resten av sesongen kommer til å bli.

Jeg har imidlertid tro på at bestejentene i «Basic Bitch» er såpass gøyale å henge med at dette kan bli et vennskap jeg gjerne pleier utover høsten.

De to første episodene av «Basic Bitch» slippes på Dplay 12. november. Serien består av 8 episoder og vises også på TVNorge på torsdager klokka 22.30.