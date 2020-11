På TV 2 Sumo og C More: «Des» forteller historien om den norskættede seriemorderen Dennis «Des» Nilsen, som drepte minst tolv unge menn i London mellom 1978 og 1983.

Det er en historie full av groteske drap og makabre detaljer, og med et rettslig etterspill som ble til stor belastning for både pårørende og politi.

I denne dramatiseringen er det den kompliserte etterforskningen som står i fokus. Det gjør at vi slipper unna direkte visuelle skildringer av drapene.

Men «Broadchurch»- og «Doctor Who»-stjernen David Tennant sørger for at vi på ingen måte slipper unna Dennis Nilsens dypt skremmende vesen.

HVEM UTNYTTER HVEM? Forholdet forfatteren Brian Masters (Jason Watkins) utvikler med Dennis Nilsen (David Tennant) i arbeidet med boken om seriemorderen byr på flere etiske og personlige utfordringer. FOTO: TV 2 Sumo/C More

Avkler systemets svakheter

«Des» begynner med arrestasjonen av Dennis Nilsen, og den første episoden handler i stor grad om å avdekke omfanget av hans kriminelle aktiviteter.

Her skildres det lokale politiets usikre skritt i møte med en medgjørlig drapsmann som virker å være glad for å være tatt, og oppriktig hjelpsom med å lede politiet til lik og informasjon.

Men etter hvert som etterforskningen trekker ut, og både juridiske, politiske og omdømmemessige komplikasjoner oppstår, så skimtes konturene av en seriemorder som fremdeles styrer begivenhetene.

Jeg var i utgangspunktet litt bekymret for å møte Dennis Nilsen i dramaserieversjon. Dette er en av Englands mest beryktede mordere, og stikkord her er nekrofili og partering.

Selv om ITV allerede har laget hele åtte miniserier om britiske seriemordere siden 2000, så fryktet jeg litt for at den stadig økende populariteten for «true crime»-sjangeren kunne dytte akkurat denne makabre historien til sensasjonsjagene underholdning.

Heldigvis har regissør Lewis Arnold og serieskaperne lagt seg på en sober linje.

«Des» skildrer ikke de faktiske drapene, og lar ikke David Tennant direkte spille ut de sadistiske sidene ved Nilsen.

Men gjennom etterforskernes nesebor, åstedsbefaringer og avhør blir det likevel krystallklart hvor grusomme drap Nilsen utførte.

FOKUSERER PÅ ETTERSPILLET: «Des» foregår etter arrestasjonen av Dennis Nilsen (David Tennant), og på den måten unngår serien å skildre de makabre detaljene fra selve drapene. FOTO: TV 2 Sumo/C More

En britisk «Mindhunter»

Det er David Tennant som er den store attraksjonen i «Des».

Med bred skotsk aksent og en velartikulert akademikerstil ankommer han politistasjonen mer som en bistående ekspert enn en arrestert drapsmann.

Serien fremstiller Nilsen som en intelligent predator som leker med systemet og rettens oppfatning av hvor grensen for strafferettslig tilregnelighet går. Og det spillet blir drivende fascinerende gjennom Tennants kontrollerte fremføring.

Pip Torrens i rollen som forsvarsadvokaten Sir Ivan John Lawrence spiller også meget godt, og hans kyniske karakterdrap av Nilsens offer hugger i magen.

I likhet med Netflix-serien «Mindhunter» foregår handlingen i en brytningstid da behovet og viljen til å forstå mer av hva som driver seriemordere sto i kontrast med politiets ferdigformede oppfatninger.

Denne gryende nysgjerrigheten kommer det til syne gjennom forfatteren Brian Masters (Jason Watkins), som besøker Nilsen i fengsel for å lære mer om hans bakgrunn og hva som formet hans distinkte drapsmetode.

Serien er til dels basert på Masters bok «Killing for Company: The Case of Dennis Nilsen». Og samtalene mellom Nilsen og forfatteren gir kompleksitet til både publikums fascinasjon av seriemorderens gjerninger, og nytteforholdet mellom mordere og media.

«Des» er krim av den røffe, realistiske, morbide og erkebritiske sorten. Og med unntak av en litt tam midtdel i episode 2, er dette et spennende og fascinerende stykke rettshistorie.

«Des» har premiere på TV 2 Sumo og C More den 9. november. Serien kommer på TV 2 senere i høst. Anmeldelsen er basert på alle tre episodene.