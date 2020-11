På kino: Dokumentarfilmen «Greta» forteller en historie vi alle kjenner. Den om skolejenta som begynte å streike for klimaet helt alene utenfor den svenske riksdagen, ble invitert til klimakonferanser, holdt taler for mektige politikere og ble en ledestjerne for klimaforkjempere verden over. Forskjellen er at historien nå fortelles fra innsiden.

Regissør Nathan Grossman har tilsynelatende hatt nærmest ubegrenset tilgang til Greta Thunberg og hennes familie helt fra starten, og viser hvordan den svenske ungdommen nærmest uforvarende blir fanget i begivenhetens sentrum, hvordan hun håndterer det på imponerende vis, men også hva det koster henne fysisk og psykisk.

Filmen gir et unikt innblikk bak nyhetsoverskriftene, og man må bare bli imponert over hva man ser der, uansett hva man måtte mene om Thunbergs meninger.

Mektige klipp fra Greta Thunbergs seilas over Atlanteren i dokumentaren «Greta». Foto: Tour de Force

Ektefølt engasjement for miljøet

Klimaskeptikere har jevnlig angrepet Greta Thunberg, blant annet med konspirasjonsteorier om at hun brukes, styres og finansieres av skjulte krefter i miljøbevegelsen.

Denne filmen viser med høy grad av troverdighet at det ikke finnes noe apparat bak henne. Det er bare Greta og faren Svante som reiser rundt til klimatoppmøter på kontinentet, med bilen pakket full av matvarer og overnatting på billige hoteller.

Senere, når hun velger å seile fra Europa til New York for å holde sin berømte «How dare you»-tale i FNs hovedforsamling, kan man begynne å lure på hvordan seilasen egentlig finansieres, men filmen sier ingenting om hva slags økonomisk støtte hun eventuelt mottar.

Den viser imidlertid med all tydelighet hvordan Greta Thunbergs brennende engasjement for miljøet er 100% ærlig, oppriktig og ektefølt. Det er nærmest umulig å dra en annen konklusjon etter å ha fulgt henne i både private og offentlige sammenhenger gjennom 1 time og 37 minutter.



Gir en bedre forståelse av personen

Filmen følger henne over en 2-årsperiode, da hun var 15 og 16, og viser noe som kan være lett å glemme mellom avisoppslag og nyhetsglimt. Hun er fremdeles et barn, tett knyttet til sine foreldre, og med et barns behov for trygghet og tilhørighet.

Det gjør inntrykk å høre henne fortelle hvordan hennes annerledeshet med Aspergers syndrom har gjort henne ensom og venneløs på skolen, mens mor Malena Ernman avslører hvor vanskelig det har vært å se barnet sitt slite med tung depresjon.

Vi får også en god forklaring på hvorfor foreldrene helhjertet støtter hennes aktiviteter på den internasjonale arenaen, til tross for kostnadene og påkjenningene. Miljøkampen har nemlig hjulpet Greta ut av skallet, og fått mange av de Aspergers-relaterte problemene til å forsvinne. Filmen gir i det hele tatt en bedre forståelse av personen Greta Thunberg og hvor hun kommer fra.

Vi hører ingenting om at mor Malena er en kjent svensk operasanger, som blant annet har deltatt i Eurovision Song Contest (med «La Voix» i 2009), eller at far Svante er skuespiller, blant annet sett i «Skjærgårdsdoktoren», men filmen sikter tross alt internasjonalt, der dette verken er viktige eller interessante poenger.

«Greta» viser hvordan Greta Thunberg har det i flere private situasjoner. Foto: Tour de Force

Umulig å ikke la seg imponere

Denne dokumentarfilmen holder en strengt observerende linje gjennom hele spilletiden. Her er det ingen intervjuer og det er ingen som henvender seg direkte til kamera. Vi er flue på veggen gjennom skolestreiking, demonstrasjoner, klimatoppmøter og samtaler med politikere, blant andre Frankrikes president Emmanuel Macron.

Gjennom det hele er det umulig å ikke la seg imponere av den svenske jentas skarpe og presise formidling av sine klare og reflekterte holdninger.

Filmen gir også plass til nedlatende meningsmotstandere som for eksempel Putin, Trump og Bolsonaro, tre av verdens desidert mektigste menn. Derfor gjør det inntrykk å se 16-åringen bryte sammen i seilbåten på det frådende Atlanterhavet, der hun innrømmer at alt presset, ansvaret og forventningene er for mye for henne.

Dette er bare ett av flere overraskende nære øyeblikk i denne gode dokumentaren. Av og til kan det virke som om den er på grensen til å være direkte utleverende, men regissør Grossman holder seg innafor. «Greta» vil kanskje ikke endre dine synspunkter, hverken den ene eller andre veien, men den maner til respekt for Thunbergs kampvilje for sine.