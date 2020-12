PÅ KINO 25. DESEMBER 2020: Regissør Eirik Svenssons «Den største forbrytelsen» er en solid filmatisering av Marte Michelets bok om deportasjonen av norske jøder under andre verdenskrig.

Utfordringen er at lignende tematikk er behandlet i mange filmer tidligere. Det virker dessverre velkjent å se jødiske familier som rives fra hverandre, nazisympatisørers kalde hjerteløshet og sadistiske voktere og kommandanter i interneringsleire.

Forskjellen er at denne gangen foregår det i Norge, og det er umulig å se filmen uten å kjenne på sinne og sorg over uretten som blir begått mot jødene av deres egne landsmenn. Filmen er kanskje en smule for tradisjonell og forsiktig i form og uttrykk, men er likevel en sørgelig, engasjerende og tidvis opprivende historieleksjon.

LEIRKOMMANDANT: Nicolai Cleve Broch spiller en usympatisk rolle i «Den største forbrytelsen». Foto: Karl Erik Brøndbo/Fantefilm

Kartlegger og registrerer jøder

Etter et dystert frempek mot det som skal komme, ser vi hvordan den jødiske familien Braude blomstrer rett før andre verdenskrig bryter ut. Charles (Jakob Oftebro) har fremgang som bokser, jobber i farens kjøttbutikk og gifter seg med kjæresten Ragnhild (Kristine Kujath Thorp).

9. april 1940 invaderes Norge av tyskerne, og snart begynner det norske statspolitiet å kartlegge og registrere alle jøder.

Dette skal få alvorlige konsekvenser for både Charles, brødrene Harry (Carl Martin Eggesbø) og Isak (Eilif Hartwig), faren, moren Sara (Pia Halvorsen) og faren Benzel (Michalis Koutsogiannakis). Mennene blir arresterte og sendt til en interneringsleir ved Tønsberg.



Speiler forvirringen og usikkerheten

Innledningen er god, med fine beskrivelser av familieforholdene og dynamikken mellom de ulike personlighetene. Familien Braude fremstår som gammel og innlevd, mens den lidenskapelige romantikken mellom Charles og Ragnhild står i effektiv kontrast til elendigheten som kommer senere.

Filmen speiler også forvirringen og usikkerheten som rår etter invasjonen. Noen velger å flykte til Sverige, for eksempel Helene Braude (Silje Storstein), mens andre blir igjen, uvitende om hva som venter dem.

Det som kanskje provoserer mest, er å se hvordan norske byråkrater er velvillige brikker i nazistenes planer, her representert ved blant andre Knut Rød (Anders Danielsen Lie), som utfører sitt arbeid i statspolitiet kaldt og kalkulert. I andre scener ser vi hvordan en bokseglad leirkommandant (Nicolai Cleve Broch) styrer aggressive voktere (spilt blant andre Axel Bøyum og André Sørum) som kommer rett fra østfronten.

FANGET: Harry (Carl Martin Eggesbø) og Isak (Eilif Hartwig) i «Den største forbrytelsen». Foto: Agnete Brun/Fantefilm

Sterke skuespillerprestasjoner

«Den største forbrytelsen» er fint fortalt etter et manus av Harald Rosenløw Eeg og Lars Gudmestad som effektivt holder liv i de ulike historietrådene. Filmen heves også av stram regi, høy kvalitet på scenografi, kostymer og effekter, og ikke minst sterke skuespillerprestasjoner fra hele ensemblet.

Særlig utmerker Jakob Oftebro seg som Charles, en rolle som krever styrke og nærvær, men samtidig en åpenbar sårbarhet. Det gjør inntrykk å se hvilke skjebner som venter ham og resten av Braude-familien, og hvilke mekanismer og strukturer som muliggjorde det.

Det hender at rammen rundt historien virker litt stiv og kantete, som om filmen er holdt tilbake av de mørke historiske linjene, men «Den største forbrytelsen» er for det meste et velgjort drama som setter spor.